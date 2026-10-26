HLV Mourinho: Real Madrid hạ Barca bằng bản lĩnh

HLV Mourinho (giữa) khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ Real Madrid trước Barca - Ảnh: REUTERS

HLV Jose Mourinho khẳng định đây là một trong những trận đấu hay nhất của Real Madrid dưới thời ông, đồng thời không quên châm biếm công tác trọng tài và ngợi khen tinh thần chiến đấu tuyệt vời của các học trò khi đối đầu với Barca.

Mở đầu buổi họp báo, "Người đặc biệt" tỏ ra vô cùng phấn khích trước chất lượng chuyên môn của màn so tài:

"Trước hết, tôi nghĩ đây là trận đấu tuyệt vời với chất lượng cao. Chắc chắn người hâm mộ trên toàn thế giới đều dừng lại để theo dõi và họ đã không phải thất vọng, bởi cả hai đội đều chơi để chiến thắng. Tôi muốn tập trung nói về đội bóng của mình. Các cầu thủ đã chơi một trận phi thường, tổ chức tốt, tập trung và thể hiện cá tính mạnh mẽ trước một đối thủ pressing dữ dội".

Dù vậy, Mourinho không giấu được sự bức xúc khi nhắc đến công nghệ VAR: "Trọng tài chính đã điều khiển trận đấu tốt, nhưng VAR lại ngủ quên ở phút 60 trong một tình huống có thể định đoạt kết quả. Đó rõ ràng phải là thẻ đỏ cho pha vào bóng nguy hiểm của Joao Cancelo với Yan Diomande".

Khi được hỏi về cuộc đua vô địch tại La Liga sau khi thu hẹp khoảng cách với đối thủ, chiến lược gia sinh năm 1963 tỏ ra thực tế:

"Trước trận, khoảng cách có thể là 3, 6 hay 9 điểm. 9 điểm sẽ tạo áp lực tâm lý lớn, 6 điểm giúp cuộc đua cân bằng khi chúng ta còn trận lượt về tại Bernabeu và 3 điểm thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Nhưng tôi không để các cầu thủ quá phấn khích. Real Madrid không chỉ đến Camp Nou để thắng Barca, mà mục tiêu cao nhất là vô địch La Liga".

Bên cạnh đó, Mourinho cũng dành những lời khen ngợi đặc biệt cho sự hy sinh thầm lặng của các học trò, nổi bật là tiền vệ Federico Valverde cùng với Marc Cucurella.

"Valverde đã thi đấu hơn 40 phút trong tình trạng chấn thương. Cậu ấy vẫn muốn cống hiến, muốn chiến đấu và đẩy bản thân đến giới hạn". Bên cạnh đó, ông cũng giải thích quyết định cất Thibaut Courtois để tin dùng Andriy Lunin, đồng thời khen ngợi sự chuẩn bị tâm lý hoàn hảo giúp thủ môn người Ukraine có một trận đấu điềm tĩnh, vững chãi, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ.

"Yamal rất giỏi và khôn ngoan, tìm mọi cách kiếm thẻ phạt của Cucurella, nhưng Cucurella vẫn đứng vững. Đó là nỗ lực của cả một tập thể đoàn kết", Mourinho khen ngợi học trò.

Khép lại buổi họp báo, Mourinho từ chối nhận công lao về phía mình: "Không, không. Chiến thắng này hoàn toàn thuộc về các cầu thủ. Thi đấu trên sân khó khăn hơn rất nhiều so với việc ngồi trên ghế chỉ đạo. Tôi rất hạnh phúc cho họ, những con người tuyệt vời luôn sẵn sàng chiến đấu vì màu cờ sắc áo".