Mbappe ghi cú đúp, Real Madrid đánh bại Barcelona ngay tại Nou Camp

Mbappe tỏa sáng để định đoạt trận "Siêu kinh điển" - Ảnh: REUTERS

Sân nhà Nou Camp luôn là điểm tựa vững chắc của Barcelona. Trong 4 trận "Siêu kinh điển" gần nhất trên sân này, họ có thành tích toàn thắng trước Real Madrid.

Nhưng ở màn so tài rạng sáng 26-10, lợi thế đó đã không còn được phát huy. Real Madrid cho thấy được sự hiệu quả về mặt chiến thuật, dù không có được lực lượng tốt nhất khi vắng Vinicius, Courtois.

HLV Mourinho thì đã quá nổi tiếng với lối chơi phòng thủ kiên cố. Và ông đã áp dụng thành công để ngăn chặn Barcelona. Điều này thể hiện rõ ở tỉ lệ cầm bóng chỉ có 37% của Real Madrid. Có nhiều thời điểm rất nhiều cầu thủ tập trung ngay trước khung thành của Lunin, khiến các cầu thủ Barca chỉ biết chuyền qua chuyền lại hoặc sút xa.

Sau đó thì tùy thời điểm Real Madrid tung ra những pha phản đòn nguy hiểm. Phút 41, họ tìm được bàn mở tỉ số sau khi đã kiên trì với lối chơi của mình.

Tận dụng khoảng trống thênh thang bên cánh trái, Real Madrid tổ chức pha phản công nhanh với pha thoát xuống của tân binh đắt giá Diomande. Đường căng ngang của cầu thủ Bờ Biển Ngà khiến Gerard Martin của Barcelona lóng ngóng, phá bóng trúng người Mbappe rồi đi vào lưới.

Bàn thua khiến đội chủ nhà phải tấn công mạnh mẽ hơn trong hiệp 2. Dù vẫn liên tục bị đe dọa bởi khả năng phản công tốc độ của Real Madrid, Barca vẫn nhiều lần thoát thua rồi có bàn gỡ ở phút 61. Từ pha phối hợp đá phạt góc, Pedri thực hiện động tác giả rồi chuyền vào vòng cấm. Ở góc hẹp, Raphina tung cú vung chân chất lượng để đánh bại thủ thành Lunin, đưa tỉ số về 1-1.

Lúc này, trận đấu trở nên sôi nổi hơn khi đôi bên cùng có nhiều cơ hội. Nhưng chỉ có Real Madrid là có thể ra về với niềm vui khi tận dụng tốt hơn. Phút 87, Camavinga xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang thuận lợi cho Mbappe đưa bóng vào lưới trống, ấn định tỉ số 2-1.

Chiến thắng này giúp Real Madrid có được 24 điểm và đứng ở vị trí thứ 3 tại La Liga. Họ vẫn còn kém ngôi đầu của Barcelona 3 điểm nhưng với họ, hạ được đại kình địch ngay trên sân đối phương còn lớn hơn cả 3 điểm vừa giành được.