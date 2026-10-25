Dự đoán tỉ số: Barca thắng kịch tính Real Madrid của HLV Mourinho

Barca đang có thành tích toàn thắng ở La Liga mùa này - Ảnh: AFP

Cuộc đối đầu tại Camp Nou thuộc vòng 10 La Liga 2026-2027 mang ý nghĩa quan trọng với cuộc đua vô địch. Barca đang dẫn đầu với 27 điểm sau 9 trận toàn thắng, hơn Real Madrid đứng thứ ba 6 điểm. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, thầy trò ông Hansi Flick sẽ nới khoảng cách với đại kình địch lên 9 điểm.

Barca vừa nhận thất bại đầu tiên mùa này khi thua PSG 2-4 tại Champions League. Tuy nhiên, sức mạnh của đội bóng xứ Catalan ở đấu trường quốc nội vẫn rất đáng gờm. Trong 6 trận La Liga gần nhất, họ ghi tới 27 bàn, mới nhất là chiến thắng 5-2 trên sân Real Betis.

Thành tích đối đầu cũng nghiêng về Barca với 6 chiến thắng trong 7 lần gần nhất gặp Real Madrid trên mọi đấu trường.

Khả năng tạo đột biến của Lamine Yamal, tốc độ của Anthony Gordon và sự linh hoạt của Raphinha là cơ sở để chủ nhà hướng tới 3 điểm.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid đang lấy lại sự tự tin với 4 chiến thắng liên tiếp. Hai trận gần nhất, đội bóng của ông Mourinho cùng thắng Sevilla và RB Leipzig với tỉ số 4-1.

Mbappe được kỳ vọng sẽ giúp Real Madrid giành 3 điểm - Ảnh: REUTERS

Mbappe cùng Bellingham đủ sức khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Barca, nhất là khi chủ nhà vừa để PSG chọc thủng lưới 4 lần.

Dù vậy, việc Vinicius Junior bị treo giò khiến Real Madrid mất một mũi xuyên phá quan trọng. Rodrygo, Ferland Mendy và Raul Asencio cũng vắng mặt vì chấn thương. Barca không có Dani Olmo, Andreas Christensen, Eric Garcia và Roony Bardghji; khả năng ra sân của Jules Kounde còn bỏ ngỏ.

Về thế trận, Barca nhiều khả năng chủ động kiểm soát bóng, còn Real Madrid chờ cơ hội chuyển trạng thái. Rodri và Pedri sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhịp độ, hạn chế những pha phản công hướng tới Mbappe.

Siêu máy tính của Sports Mole dự đoán hai đội hòa 2-2. Tuy nhiên, với lợi thế Camp Nou cùng sức tấn công ổn định tại La Liga, Barca có cơ sở nhỉnh hơn trong một màn rượt đuổi căng thẳng.

Dự đoán: Barca thắng Real Madrid 3-2.

Đội hình xuất phát dự kiến của hai đội - Đồ họa: THANH ĐỊNH