Tâm điểm bóng đá cuối tuần: Đại chiến Barca - Real Madrid, 'derby' thành London

Chelsea được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu với Tottenham vào cuối tuần này - Ảnh: REUTERS

“Derby thành London” nảy lửa

Chelsea sẽ tiếp đón Tottenham lúc 23h30 ngày 24-10 (giờ Việt Nam) trên sân Stamford Bridge, trong khuôn khổ vòng 8 Ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà đang có dấu hiệu khởi sắc với hai chiến thắng liên tiếp trước Bournemouth và Everton, qua đó vươn lên nhóm đầu bảng.

Trái lại, Tottenham vẫn gặp nhiều khó khăn khi chỉ vừa tìm được chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này. Dù vừa đánh bại Coventry, đội khách vẫn phải đối mặt với áp lực lớn khi hành quân đến sân của đối thủ cùng thành phố, nơi Chelsea đã thắng Tottenham trong 6 lần gặp nhau gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Liverpool gặp khó trước Brighton

Tại Anfield, Liverpool sẽ chạm trán Brighton lúc 21h ngày 25-10 (giờ Việt Nam). Đội bóng của HLV Arne Slot vừa trải qua những trận đấu nhiều bàn thắng, nhưng hàng phòng ngự chưa mang lại sự yên tâm, đặc biệt sau thất bại 0-3 trước Man City và chiến thắng 4-3 trước Villarreal.

Brighton lại đang có phong độ ấn tượng khi liên tiếp giành những chiến thắng đậm, trong đó có trận thắng Crystal Palace 5-0. Với khả năng tổ chức tấn công đa dạng, đội khách hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn cho Liverpool ngay tại Anfield.

Napoli chạm trán Roma

Ở lần gặp nhau gần nhất tại Serie A, Napoli đã hòa Roma với tỉ số 2-2 - Ảnh: SKY SPORTS

Ở vòng 8 Serie A, Napoli sẽ tiếp đón Roma lúc 23h ngày 24-10 (giờ Việt Nam) tại sân Diego Armando Maradona. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý khi Roma đang cạnh tranh nhóm đầu bảng, còn Napoli cần nhanh chóng cải thiện kết quả sau những cú sẩy chân tại giải quốc nội.

Cả hai đội đều vừa tìm được chiến thắng tại đấu trường châu Âu, tạo thêm sự tự tin trước cuộc đọ sức này. Roma có phong độ ổn định hơn ở Serie A, nhưng Napoli vẫn là đối thủ khó chịu trên sân nhà, nơi họ bất bại trong tám lần tiếp Roma gần nhất tại giải đấu.

Siêu kinh điển Barca - Real Madrid

Sau thất bại 2-4 trước PSG, Barca được dự báo gặp nhiều khó khăn trước Real Madrid - Ảnh: AP

Trận đấu được chờ đợi nhất cuối tuần là màn so tài giữa Barca và Real Madrid lúc 3h ngày 26-10 (giờ Việt Nam) trên sân Spotify Camp Nou, thuộc vòng 10 La Liga. Barca đang duy trì phong độ tấn công bùng nổ, nhưng thất bại 2-4 trước PSG tại Champions League giữa tuần cho thấy đội bóng xứ Catalan vẫn có những vấn đề cần giải quyết.

Trong khi đó, Real Madrid đang dần lấy lại phong độ với những chiến thắng liên tiếp trước Sevilla và RB Leipzig. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sở hữu hàng công hiệu quả với Mbappe là mũi nhọn đáng chú ý.

Barca có lợi thế sân nhà và khả năng kiểm soát bóng, nhưng Real Madrid đủ sức khai thác khoảng trống khi đối thủ dâng cao. Với phong độ ghi bàn của cả hai đội, “siêu kinh điển” hứa hẹn diễn ra cởi mở và có thể được định đoạt bởi những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.