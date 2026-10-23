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Real Madrid trở lại gala Quả bóng vàng, Yamal hết cửa thắng?

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Báo L'Equipe (Pháp) tiết lộ Real Madrid sẽ cử nhiều đại diện tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 tại London (Anh) vào ngày 26-10, đánh dấu sự thay đổi thái độ đáng chú ý của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

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Real Madrid từng tẩy chay Quả bóng vàng vì Vinicius - Ảnh: REUTERS

Theo L'Equipe, Real Madrid đã quyết định trở lại gala Quả bóng vàng sau 2 năm liên tiếp tẩy chay. Nhiều cầu thủ của đội bóng Tây Ban Nha dự kiến đến London, một ngày sau trận "siêu kinh điển" gặp Barca tại La Liga.

Thông tin này đáng chú ý bởi L'EquipeFrance Football, tạp chí sáng lập giải thưởng Quả bóng vàng, cùng thuộc Tập đoàn truyền thông Amaury của Pháp. Từ năm 2024, France Football phối hợp với UEFA tổ chức lễ trao giải thường niên.

Tiết lộ của báo L'Equipe gần như được xem là thông tin chính thức từ ban tổ chức Quả bóng vàng.

Mâu thuẫn giữa Real Madrid và ban tổ chức Quả bóng vàng bùng phát vào năm 2024. Khi ấy, Vinicius Junior được đánh giá là ứng viên hàng đầu sau khi góp công giúp Real Madrid vô địch Champions League và La Liga.

Tuy nhiên, ngay trước lễ trao giải tại Paris, Real Madrid nhận được thông tin Vinicius sẽ thất bại trước tiền vệ Rodri của Manchester City. Đội bóng hoàng gia lập tức hủy chuyến đi của phái đoàn khoảng 50 người, dù đã chuẩn bị mọi thứ để tham dự.

Real Madrid khi đó tuyên bố họ sẽ không xuất hiện ở nơi đội bóng không được tôn trọng. Quyết định này gây tranh cãi lớn, đặc biệt khi Real Madrid được vinh danh là CLB xuất sắc nhất năm, HLV Carlo Ancelotti đoạt giải HLV xuất sắc nhất, còn Kylian Mbappé đồng nhận giải tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất.

Đến năm 2025, Real Madrid tiếp tục không cử đại diện đội nam tham dự gala. Trong số những cầu thủ được đề cử, chỉ có nữ tiền vệ Caroline Weir xuất hiện tại Paris. Quả bóng vàng nam năm đó thuộc về Ousmane Dembélé của PSG.

Vì vậy, thông tin Real Madrid trở lại gala năm nay lập tức gây chú ý trong bối cảnh cuộc đua Quả bóng vàng đang diễn ra quyết liệt giữa Lamine Yamal, Harry Kane và Lionel Messi.

Ngay sau tiết lộ của L'Equipe, làng bóng đá dễ dàng đi đến một kết luận: Yamal sẽ... không giành Quả bóng vàng. Bởi lẽ ban lãnh đạo Real Madrid sẽ không muốn đội nhà tham dự vào một tình huống khó xử, khi hiện diện để chúc mừng ngôi sao của kỳ phùng địch thủ giành chiến thắng. 

Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán. Nhưng suy đoán này ít nhiều ảnh hưởng đến những thông tin xoay quanh cuộc đua Quả bóng vàng.

Cụ thể trong vài ngày qua, tỉ lệ dự đoán Kane giành chiến thắng đã tăng vọt, đến mức gấp 8-9 lần so với khả năng chiến thắng của Yamal. 

Ban tổ chức Quả bóng vàng tiết lộ thông tin quan trọng, giúp 'đoán' kết quả - Ảnh 3.Siêu máy tính dự đoán Quả bóng vàng 2026: Kane bỏ xa Yamal

Harry Kane được dự báo có 58% cơ hội giành Quả bóng vàng 2026, trong khi con số của Lamine Yamal chỉ là 18%.

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    Chủ đề: Yamal Kane L'Equipe Real Madrid Vinicius

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