Bị Ten Hag chê hết thời, Ronaldo lên tiếng đáp trả

Ronaldo và HLV Ten Hag từng có thời gian làm việc với nhau - Ảnh: REUTERS

Mới đây, truyền thông Anh đã đưa tin về phản ứng của Cristiano Ronaldo trước những phát biểu gây tranh cãi của Erik ten Hag.

Trong chương trình Football Uncensored, nhà báo nổi tiếng Piers Morgan tiết lộ đã trực tiếp hỏi Ronaldo về những lời chỉ trích mà Ten Hag dành cho anh gần đây.

"Tôi đã hỏi Cristiano về chuyện đó. Cậu ấy nói rằng không nghĩ Ten Hag đáng để mình phải tốn lời. Đó là bình luận duy nhất của Cristiano", Morgan thuật lại.

Theo tờ Goal, câu trả lời ngắn gọn này được xem là cách Ronaldo đáp trả đầy lạnh lùng người thầy cũ, thay vì tiếp tục cuộc khẩu chiến từng khiến cả Man United chao đảo.

Mâu thuẫn giữa hai người bất ngờ nóng trở lại sau khi Ten Hag liên tục đưa ra những đánh giá tiêu cực về Ronaldo.

Trong chương trình Goedemorgen Eredivisie của ESPN Hà Lan ngày 1-11, Ten Hag cho rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha đã sa sút nghiêm trọng từ khi rời Real Madrid.

"Đừng hiểu lầm, Ronaldo tất nhiên là một cầu thủ tuyệt vời, thuộc nhóm vĩ đại nhất thế giới. Nhưng thực tế là trong bảy hoặc tám năm qua, cậu ấy không còn duy trì được phong độ cần thiết", Ten Hag nhận xét.

Ông tiếp tục: "Kể từ khi rời Juventus, cậu ấy coi như đã hết thời. Real Madrid đã rất xuất sắc khi nhận ra điều đó. Họ biết lúc nào một cầu thủ không còn đạt trình độ cần thiết, ngay cả khi người ngoài vẫn nghĩ anh ta đủ sức thi đấu".

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với The Athletic hồi tháng 10, Ten Hag còn cáo buộc Ronaldo thiếu nỗ lực tập luyện, không đáp ứng yêu cầu di chuyển và khiến tập thể Man United thất vọng.

Những phát biểu này lập tức khiến Piers Morgan nổi giận. Nhà báo người Anh nhắc lại Ronaldo từng ghi 18 bàn ở Premier League và 6 bàn tại Champions League trong mùa giải 2021-2022.

"Man United hiện tại khao khát một tiền đạo có thành tích như vậy đến mức nào? Tôi nghĩ Ronaldo hoàn toàn có thể cống hiến thêm hai hoặc ba năm và ghi rất nhiều bàn thắng nếu được dẫn dắt bởi một HLV phù hợp", Morgan nói.

Ông cũng cáo buộc Ten Hag thiếu tôn trọng Ronaldo và cố tình lợi dụng tên tuổi siêu sao Bồ Đào Nha để gây chú ý.

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và Ten Hag bắt đầu từ năm 2022, khi nhà cầm quân người Hà Lan liên tục đẩy anh lên ghế dự bị. Trong cuộc phỏng vấn gây chấn động với chính Morgan vào tháng 11 năm đó, Ronaldo tuyên bố không tôn trọng Ten Hag và cảm thấy bị Manchester United phản bội.

Ít ngày sau, đội chủ sân Old Trafford chấm dứt hợp đồng với Ronaldo theo thỏa thuận chung.

Hiện Ronaldo đã 41 tuổi, thi đấu cho Al Nassr tại Saudi Arabia và tiếp tục theo đuổi cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.