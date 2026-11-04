Đội Thái Lan thắng tỉ số không tưởng, giáng đòn đau cho bóng đá Trung Quốc

Đại diện Trung Quốc (phải) gây thất vọng trước CLB Thái Lan - Ảnh: AFC

Trước cuộc đối đầu trên sân True BG ở Pathum Thani, ít ai nghĩ Port FC có thể giành chiến thắng trước đối thủ hùng mạnh từ Trung Quốc.

Đại diện Thái Lan toàn thua ba trận đầu tại AFC Champions League Elite 2026-2027, trong khi Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An) đã giành hai chiến thắng và một trận hòa.

Không chỉ vậy, đội bóng Trung Quốc còn sở hữu chuỗi 21 trận bất bại trên mọi đấu trường, kéo dài từ tháng 5-2026.

Tuy nhiên, cuộc đối đầu giữa hai đội đã biến thành một màn rượt đuổi tỉ số khó tin, với tổng cộng 11 bàn thắng, ba lần đổi chiều đội dẫn trước và một chiếc thẻ đỏ mang tính bước ngoặt.

Đại diện Trung Quốc dẫn trước

Ngay phút thứ 5, Beijing Guoan vượt lên dẫn trước. Từ đường tạt bóng của Bai Yang bên cánh trái, thủ môn Michael Falkesgaard bắt bóng không dính, tạo điều kiện để Chadrac Akolo ập vào dứt điểm mở tỉ số.

Sau bàn thua, Port FC bất ngờ vùng lên dữ dội. Phút 16, tận dụng đường chuyền hỏng của đối thủ ở giữa sân, đội chủ nhà tổ chức phản công nhanh. Bordin Phala chuyền bóng thuận lợi để Jude Soonsup-Bell thoát xuống dứt điểm chéo góc, gỡ hòa 1-1.

Chỉ ba phút sau, Port FC tiếp tục khiến Beijing Guoan choáng váng. Từ quả phạt góc bên phải của Chaiyaphon Otton, Soonsup-Bell bật cao đánh đầu, hoàn tất cú đúp và giúp đại diện Thái Lan dẫn ngược 2-1.

Nhưng cuộc rượt đuổi mới chỉ bắt đầu. Phút 23, Zhang Xizhe thực hiện quả đá phạt đưa bóng vào vòng cấm, tạo điều kiện để Dawhan đánh đầu gỡ hòa 2-2.

Đến phút 29, Port FC một lần nữa vượt lên. Soonsup-Bell thoát xuống dứt điểm khiến thủ môn Hou Sen phải cản phá. Bordin Phala lập tức lao vào đá bồi bằng cú vô lê đẹp mắt, nâng tỉ số lên 3-2.

Hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng. Phút 37, cú sút của Jeremy Dudziak chạm người Noboru Shimura đổi hướng bay vào lưới, giúp Beijing Guoan gỡ hòa 3-3.

Chỉ bốn phút sau, Dawhan tận dụng sai lầm chuyền bóng của hàng thủ chủ nhà, cướp bóng rồi dứt điểm chính xác, giúp Beijing Guoan dẫn ngược 4-3.

Bảy bàn thắng chỉ trong 41 phút khiến hiệp 1 trở thành màn rượt đuổi hiếm thấy ở đấu trường châu Á.

Bốn bàn thắng trong 17 phút cuối

Sang hiệp 2, bước ngoặt xảy ra ở phút 58. Trung vệ Guilherme Ramos phạm lỗi với Soonsup-Bell ngay trước vòng cấm. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR đã đổi thành thẻ đỏ trực tiếp, xác định hậu vệ Beijing Guoan ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Chơi thiếu người, đội khách phải lùi sâu chống đỡ. Dù vậy, Port FC phải đợi đến phút 78 mới tìm được bàn gỡ.

Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính - Ảnh: AFC

Từ tình huống phạt góc bị phá ra ngoài vòng cấm, Bordin Phala tung cú sút xa như trái phá đưa bóng vào góc cao, san bằng tỉ số 4-4.

Chỉ ba phút sau, tiền vệ Thái Lan này tiếp tục thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc, hoàn tất hat-trick và đưa Port FC dẫn ngược 5-4.

Beijing Guoan hoàn toàn sụp đổ trong những phút cuối. Phút 90+1, Teerasak Poeiphimai thoát xuống ghi bàn nâng tỉ số lên 6-4. Đến phút 90+5, chính tiền đạo vào sân thay người này hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 7-4.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Port FC tại AFC Champions League Elite mùa này. Trong khi đó, thất bại này đã chấm dứt chuỗi 21 trận bất bại trên mọi đấu trường của Beijing Guoan.

Trận đấu với 11 bàn thắng cũng trở thành cuộc đối đầu có tổng số bàn thắng cao nhất tại AFC Champions League Elite mùa 2026-2027 tính đến thời điểm hiện tại.