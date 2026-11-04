Các đại gia thị uy ở lượt 4 Champions League

Raphinha giúp Barca lấy lại mạch thắng ở Champions League - Ảnh: REUTERS

Bayern Munich, Barcelona, PSG, Inter Milan đồng loạt giành chiến thắng ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League 2026-2027, diễn ra sáng 4-11 (giờ Việt Nam). Đáng chú ý nhất là chiến thắng 2-0 của Bayern ngay trên sân Atletico Madrid.

Hành quân đến sân Metropolitano, Bayern Munich đối mặt thử thách không nhỏ khi thiếu nhiều trụ cột vì chấn thương. HLV Vincent Kompany cũng vắng mặt vì lý do sức khỏe, buộc trợ lý Aaron Danks trực tiếp chỉ đạo.

Dù vậy, đội bóng Đức vẫn thể hiện sự vượt trội trước Atletico Madrid, đặc biệt ở khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công.

Ngay trong hiệp 1, Bayern liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm. Phút 23, tài năng trẻ Lennart Karl bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi dứt điểm vọt xà sau đường chuyền của Harry Kane. Bốn phút sau, chính Kane thực hiện cú vô lê đưa bóng đi chệch mục tiêu.

Hàng phòng ngự Atletico phải hoạt động vất vả để ngăn chặn sức ép từ Michael Olise, Alphonso Davies và Karl. Trong khi đó, đội chủ nhà gần như không tạo được cơ hội đáng kể trước khung thành Manuel Neuer.

Bước ngoặt đến ở phút 54. Sau cú sút bị chặn của Tom Bischof, Karl nhanh chân cướp bóng từ hậu vệ Robin Le Normand ngay trong vòng cấm rồi thực hiện pha tâng bóng tinh tế qua đầu thủ môn Jan Oblak, mở tỉ số cho Bayern.

Đây mới là bàn thắng thứ hai của tiền vệ 18 tuổi trên mọi đấu trường mùa này, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bị dẫn bàn, Atletico cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không tạo được sức ép đủ lớn. Phút 66, Marcos Llorente có cơ hội dứt điểm nhưng không thắng được Neuer.

Tài năng trẻ Lennart Karl (số 21) tỏa sáng - Ảnh: B.W

Đến phút 73, Dayot Upamecano đánh đầu đưa bóng dội xà ngang. Chỉ một phút sau, Harry Kane kiến tạo để Konrad Laimer tung cú sút mạnh tung lưới Oblak, nhân đôi cách biệt.

Những phút cuối, Bayern còn bị từ chối một bàn thắng của Upamecano. Dù vậy, chiến thắng 2-0 là đủ giúp đội bóng Đức có 8 điểm sau bốn lượt trận, vươn lên nhóm tám đội dẫn đầu.

Ở trận đấu cùng giờ, Barca dễ dàng đánh bại Aston Villa 3-0 trên sân nhà. Lamine Yamal mở tỉ số ngay phút thứ 7, trước khi Raphinha lập cú đúp, giúp đội bóng xứ Catalonia có chiến thắng thứ ba tại Champions League mùa này.

PSG thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn khi đè bẹp Villarreal 6-0 ngay trên sân khách. Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của nhà đương kim vô địch, giúp họ duy trì thành tích toàn thắng.

Inter Milan cũng có chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân Feyenoord. Ở các trận còn lại, Galatasaray thắng Stuttgart 2-0, Sporting CP vượt qua Shakhtar Donetsk 1-0, còn LASK đánh bại Slovan Bratislava 4-0. Trận Bodo/Glimt gặp Lille kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Sau loạt trận này, PSG dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối, hiệu số +15. Barca cũng tạm vươn lên thứ hai với 9 điểm, đứng trên Aston Villa, Liverpool, Real Madrid, Sporting CP và Real Betis nhờ hiệu số hoặc các chỉ số phụ. Bayern Munich đứng thứ tám với 8 điểm.

Đây mới là bảng xếp hạng tạm thời, bởi 9 trận còn lại của lượt thứ tư sẽ diễn ra rạng sáng 5-11 (giờ Việt Nam), với sự góp mặt của Real Madrid, Liverpool, Arsenal và Man City.