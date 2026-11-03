Harry Kane: Tôi sẵn sàng đổi Quả bóng vàng để vô địch Champions League

Harry Kane (áo đỏ) chọn vô địch Champions League thay vì danh hiệu Quả bóng vàng nếu chỉ được chọn 1 - Ảnh: REUTERS

Trước thềm chuyến làm khách được dự đoán đầy khó khăn trên sân của Atletico Madrid tại lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Champions League 2026-2027 (rạng sáng 4-11), tiền đạo Harry Kane đã có những chia sẻ thẳng thắn với truyền thông.

Đội trưởng tuyển Anh khẳng định anh sẵn sàng đánh đổi cả danh hiệu Quả bóng vàng vừa giành được để lấy chức vô địch Champions League cùng Bayern Munich.

"Giải thưởng Quả bóng vàng tuần trước là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời tôi, nhưng được cùng đội nâng cao chiếc cúp Champions League mới là cảm giác không thể tả được. Nếu phải chọn, tôi sẽ chọn Champions League, nhưng hiện tại tôi có cơ hội làm được cả hai. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai", chân sút 33 tuổi tuyên bố.

Dù vừa vượt qua Kylian Mbappe để chạm tay vào danh hiệu cá nhân cao quý với khoảng cách sít sao 28 điểm, Kane vẫn khao khát danh hiệu tập thể, qua đó giúp Bayern chấm dứt 7 năm mòn mỏi chờ đợi chức vô địch tại đấu trường châu Âu.

Kane cũng đang đứng trước cơ hội san bằng kỷ lục ghi bàn trong 11 trận liên tiếp tại Champions League của Cristiano Ronaldo nếu "nổ súng" vào lưới đại diện Tây Ban Nha.

Bên kia chiến tuyến, HLV Diego Simeone đã dành cho tiền đạo này những lời ca ngợi có cánh, gọi Kane là một biểu tượng của sự chăm chỉ và bền bỉ.

Đáp lại, tiền đạo người Anh bày tỏ sự tự hào trước khi khẳng định sự tập trung cao độ cho màn "thử lửa" tại Wanda Metropolitano, nơi Bayern sẽ thiếu vắng một loạt trụ cột như Luis Diaz, Serge Gnabry hay Ismael Saibari, trong khi khả năng ra sân của Michael Olise và thủ quân Manuel Neuer còn bỏ ngỏ.

Cũng trong buổi họp báo, Harry Kane đã dập tắt hoàn toàn những đồn đoán về việc trở lại Ngoại hạng Anh để săn kỷ lục của Alan Shearer. Tiền đạo sinh năm 1993 xác nhận anh sắp sửa đặt bút ký gia hạn hợp đồng mới với Bayern Munich.

"Mọi thứ đã rất gần rồi. Sẽ chỉ mất vài ngày nữa thay vì vài tuần để hoàn tất những chi tiết cuối cùng", Kane hào hứng chia sẻ, cam kết tương lai lâu dài tại sân Allianz Arena.