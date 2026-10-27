Sự nghiệp của Harry Kane rực rỡ thế nào?

Harry Kane luôn duy trì phong độ đáng gờm trong màu áo Tottenham và Bayern Munich - Ảnh: AP

Sáng 27-10, lịch sử bóng đá thế giới chính thức sang trang khi Harry Kane được xướng tên ở hạng mục cao quý nhất – Quả bóng vàng 2026.

Chấm dứt 25 năm mòn mỏi chờ đợi của bóng đá xứ sương mù kể từ sau Michael Owen, tiền đạo người Anh đã bước lên đỉnh cao thế giới bằng một phong độ hủy diệt và luôn duy trì trong suốt thời gian thi đấu tại Tottenham, Bayern Munich và đội tuyển Anh.

Kane - từ chàng tiền đạo bị đem cho mượn đến huyền thoại lịch sử

Nói đến Harry Kane là nói đến một trong những hình mẫu cầu thủ kiên bền bỉ và chuyên nghiệp bậc nhất của bóng đá hiện đại. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Tottenham Hotspur, sự nghiệp của chân sút sinh năm 1993 chưa bao giờ trải hoa hồng.

Thuở mới bước chân vào nghiệp quần đùi áo số, anh từng phải trải qua vô số chuỗi ngày bị đem cho mượn tại các đội bóng hạng dưới như Leyton Orient, Millwall, Leicester City hay Norwich City. Không ít hoài nghi từng đặt ra cho một cầu thủ có vẻ ngoài chậm chạp và thiếu đi sự bứt phá tốc độ thuần túy.

Bằng ý chí sắt đá, Kane đã biến mọi chông gai thành bệ phóng để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tottenham với 280 bàn thắng.

Điều đáng kính trọng nhất là giữa một đội bóng nhiều năm liền khát danh hiệu, anh vẫn miệt mài sắm vai đầu tàu, gồng gánh cả tập thể.

Hội tụ trọn vẹn bản năng của một "số 9" thế hệ mới vừa biết ghi bàn, vừa kiến tạo như một nhạc trưởng – Kane đã đưa Tottenham bất ổn vươn lên thành thế lực đáng gờm.

Thăng hoa cùng Bayern Munich

Quyết định chuyển đến khoác áo "gã khổng lồ" Bayern Munich đã hóa thành chương rực rỡ nhất trong sự nghiệp bóng đá của Harry Kane.

Hiệu suất ghi bàn khủng khiếp, lối chơi thông minh và tinh thần thủ lĩnh đã giúp anh càn quét mọi kỷ lục tại Bundesliga và đấu trường châu Âu.

Kể từ khi khoác áo "Hùm xám xứ Bavaria", Harry Kane có được 156 bàn thắng và 40 kiến tạo chỉ sau 159 trận theo thống kê của chuyên trang Transfermarkt - hiệu suất quá khủng khiếp.

Bảng thành tích của Kane - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Tính riêng trong mùa 2025-2026, Kane ghi 61 bàn trong 51 trận cho Bayern Munich và 12 bàn trong 14 trận cho tuyển Anh. Tính mọi đấu trường, anh ghi đến 73 bàn thắng, con số đủ quá ấn tượng với một tiền đạo tranh Quả bóng vàng.

Ở đội tuyển Anh, đội trưởng Harry Kane đã dẫn dắt các đồng đội giành huy chương đồng World Cup 2026 mới đây, sau khi đánh bại tuyển Pháp với tỷ số 6-4 trong trận tranh hạng ba đầy cống hiến.

Trong khoảnh khắc nghẹn ngào bước lên bục nhận Quả bóng vàng 2026, Harry Kane đã gửi gắm thông điệp đầy cảm hứng đến hàng triệu người hâm mộ: "Hành trình của tôi không phải là một đường thẳng. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm và tôi hy vọng nó có thể là nguồn cảm hứng cho mọi người".

Từ một cậu bé vô danh ở những năm tháng đầu sự nghiệp, trải qua bao cay đắng của những trận chung kết hụt, cho đến đỉnh vinh quang thế giới ở tuổi 33 – Harry Kane đã chứng minh rằng sự tận tụy, lòng kiên trì và niềm tin tuyệt đối vào bản thân đã giúp anh dành được danh hiệu cao quý này.

Quả bóng vàng 2026 không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho Harry Kane, mà là sự tôn vinh trọn vẹn cho một tượng đài mới của bóng đá Anh.