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Quả bóng vàng Harry Kane: Tôi vấp ngã nhưng không từ bỏ

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Tiền đạo Harry Kane không giấu được xúc động khi nhìn lại chặng đường đầy chông gai, nơi anh nhiều lần vấp ngã. Sự cố gắng không ngừng nghỉ là thông điệp mà chủ nhân Quả bóng vàng 2026 muốn truyền tải trong bài phát biểu sau khi nhận giải.

Quả bóng vàng Harry Kane: Tôi vấp ngã nhưng không từ bỏ - Ảnh 2.

Tiền đạo Harry Kane (phải) phát biểu xúc động sau khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: REUTERS

Sáng 27-10, làng túc cầu thế giới bước vào chương mới khi Harry Kane được xướng tên ở hạng mục cao quý nhất - Quả bóng vàng 2026.

Sau chuỗi ngày tháng miệt mài cống hiến với phong độ hủy diệt, tiền đạo người Anh ghi 61 bàn thắng sau 51 trận trong màu áo Bayern Munich và cùng đội tuyển Anh thi đấu chói sáng tại World Cup 2026, chân sút sinh năm 1993 đã chấm dứt cơn khát danh hiệu này của bóng đá xứ sương mù sau 25 năm.

Trong khoảnh khắc bước lên bục nhận giải, ngôi sao tuyển Anh không giấu được sự xúc động nghẹn ngào. 

Giọng run run vì tự hào, Kane gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đồng đội, ban huấn luyện và gia đình:

"Cảm ơn tất cả những ai đã bầu chọn cho tôi. Thật khó khăn khi phải cạnh tranh với vô số cầu thủ đẳng cấp thế giới ngoài kia. Thành quả này không thể đạt được nếu thiếu đi những người đồng đội tuyệt vời tại Bayern Munich, nơi chúng tôi luôn thúc đẩy nhau tiến bộ mỗi ngày".

Đặc biệt, nhà vô địch không quên nhắc đến HLV Vincent Kompany - người đang điều trị tại bệnh viện, gửi lời chúc mau chóng bình phục và xem đây là món quà tinh thần tiếp thêm năng lượng cho vị chiến lược gia tài năng.

Bên cạnh chặng đường thăng hoa tại Đức, Harry Kane cũng dành những tình cảm trân trọng nhất cho đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel và Gareth Southgate. Kane dành sự tri ân đến Tottenham Hotspur - mái nhà đã chắp cánh ước mơ cho anh từ năm 11 tuổi và nhào nặn anh thành một huyền thoại.

Danh sách cảm ơn dài của tiền đạo 33 tuổi điểm qua toàn bộ những "người thầy" vĩ đại trong sự nghiệp, từ Harry Redknapp, Mauricio Pochettino, Jose Mourinho cho đến Antonio Conte.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các huấn luyện viên mà tôi từng làm việc cùng trong sự nghiệp. Tất cả họ đều đóng vai trò quan trọng ở những giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển của tôi".

Hơn hết, khoảnh khắc lắng đọng nhất buổi lễ chính là lúc Kane nghẹn ngào hướng về những người thân - điểm tựa vững chắc khi anh vấp ngã. Kane chia sẻ:

"Thật tuyệt vời khi có một người anh trai luôn ủng hộ tôi. Có quá nhiều thứ vô giá và cả bố mẹ tôi nữa. Bố mẹ đã ủng hộ tôi, đưa tôi đến các buổi tập luyện. Bố mẹ chưa bao giờ gây áp lực buộc tôi phải trở thành cầu thủ bóng đá. Bố mẹ chỉ nói về việc cải thiện bản thân và điều đó đã giúp ích cho sự nghiệp của tôi. 

Vợ tôi, người bạn thân nhất của tôi. Em là người ủng hộ tôi nhiều nhất, luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho tôi, đã hy sinh rất nhiều vì tôi... Đây là chiếc cúp dành cho chúng ta. Cảm ơn em, anh yêu em, chúng ta sẽ ăn mừng".

Khép lại bài phát biểu đầy cảm xúc, Quả bóng vàng 2026 nhìn lại sự nghiệp và gửi gắm thông điệp đầy cảm hứng đến những ai đang theo đuổi giấc mơ: "Đây là một hành trình mà tôi đã trải qua. Bạn phải tin vào chính mình. Hành trình của tôi không phải là một đường thẳng. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm và tôi hy vọng nó có thể là nguồn cảm hứng cho mọi người".

Harry Kane: Tôi vấp ngã nhưng không từ bỏ - Ảnh 3.Website giải thưởng Quả bóng vàng đăng 3 bài viết thông báo 3 người thắng, rồi xóa

Trước thềm gala Quả bóng vàng 2026, ban tổ chức bất ngờ vướng vào sự cố hi hữu khi website chính thức đăng tải ba bài viết tuyên bố Harry Kane, Kylian Mbappé và Lamine Yamal đều giành chiến thắng.

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: Quả bóng vàng Harry Kane Kane Jose Mourinho bayern Munich

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