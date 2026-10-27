Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Website giải thưởng Quả bóng vàng đăng 3 bài viết thông báo 3 người thắng, rồi xóa

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Trước thềm gala Quả bóng vàng 2026, ban tổ chức bất ngờ vướng vào sự cố hy hữu khi website chính thức đăng tải ba bài viết tuyên bố Harry Kane, Kylian Mbappé và Lamine Yamal đều giành chiến thắng.

Sốc: Ban tổ chức Quả bóng vàng đăng 3 bài viết thông báo... 3 người thắng - Ảnh 1.

3 bài viết đăng trên trang web chính thức của Quả bóng vàng - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Rạng sáng 27-10 (giờ Việt Nam), chỉ vài giờ trước lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 tại nhà hát London Palladium, một bài viết trên website chính thức của giải thưởng bất ngờ được lan truyền rộng rãi.

Bài báo mang tiêu đề "Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026", trong đó ca ngợi mùa giải bùng nổ của tiền đạo Bayern Munich, đặc biệt là thành tích ghi 61 bàn thắng.

Theo BBC Sport, bài viết bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội vào khoảng 17h15 (giờ GMT), tức hơn 4 giờ trước thời điểm dự kiến công bố người chiến thắng.

Thông tin lập tức gây xôn xao, khiến nhiều người tin rằng ban tổ chức đã vô tình để lộ kết quả của giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng chuyển sang một diễn biến khó tin hơn.

Khi kiểm tra website, người hâm mộ tiếp tục phát hiện hai bài viết khác cũng tuyên bố người chiến thắng Quả bóng vàng 2026, nhưng lần lượt là Kylian Mbappé và Lamine Yamal.

Bài viết về Yamal ca ngợi ngôi sao Barcelona trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử giành Quả bóng vàng, thiết lập kỷ lục mà ngay cả Lionel Messi cũng chưa từng đạt được. Trong khi đó, Mbappé được tôn vinh nhờ phong độ ổn định ở đẳng cấp cao nhất.

Điều đáng nói, cả ba bài viết đều xuất hiện trên website chính thức của Quả bóng vàng, chứ không phải những thông tin giả mạo.

Theo báo Le Parisien (Pháp), các bài viết tồn tại khoảng 30 phút trên phiên bản tiếng Anh trước khi bị xóa. Các bài viết có thể truy cập thông qua đường dẫn trực tiếp nhưng không xuất hiện trên trang chủ.

Dù ban tổ chức nhanh chóng khắc phục, ảnh chụp màn hình đã lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn kết quả Quả bóng vàng bị rò rỉ.

Trước những tranh cãi, ban tổ chức Quả bóng vàng đã đăng thông cáo giải thích sự cố trên website chính thức.

"Một số bài viết giới thiệu các ứng viên Quả bóng vàng do Ballondor.com chuẩn bị đã vô tình được công bố trực tuyến", thông cáo cho biết.

Ban tổ chức giải thích thêm: "Những bài viết này được chuẩn bị trước cho tất cả ứng viên, đề phòng trường hợp họ giành chiến thắng. Chúng hoàn toàn không tiết lộ thứ hạng ba người dẫn đầu, vốn vẫn chưa được bất kỳ ai biết vào thời điểm đó".

Như vậy, sự xuất hiện của ba bài viết không đồng nghĩa Kane, Mbappé và Yamal đã chắc chắn chiếm ba vị trí cao nhất.

BBC Sport còn phát hiện những bài viết tương tự dành cho Lionel Messi, cùng hai ứng viên Quả bóng vàng nữ là Alexia Putellas và Ewa Pajor.

Chưa dừng lại ở đó, báo AS (Tây Ban Nha) phản ánh bảng xếp hạng các cầu thủ từ vị trí 20 đến 11 cũng bị công bố sớm trên hệ thống trực tiếp của giải thưởng.

Những sự cố liên tiếp khiến công tác truyền thông của Quả bóng vàng 2026 trở thành tâm điểm chú ý trong ngày giải thưởng kỷ niệm 70 năm ra đời, lần đầu tiên tổ chức gala tại London.

Sốc: Ban tổ chức Quả bóng vàng đăng 3 bài viết thông báo... 3 người thắng - Ảnh 3.Vượt mặt Yamal và Mabppe, Harry Kane đoạt Quả bóng vàng 2026

5h51, người ngoài hành tinh' Ronaldo công bố danh hiệu Quả bóng vàng 2026 thuộc về tiền đạo Harry Kane (Bayern Munich, tuyển Anh).

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nhầm lẫn Mbappe hi hữu Yamal Kane

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất