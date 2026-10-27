Website giải thưởng Quả bóng vàng đăng 3 bài viết thông báo 3 người thắng, rồi xóa

3 bài viết đăng trên trang web chính thức của Quả bóng vàng - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Rạng sáng 27-10 (giờ Việt Nam), chỉ vài giờ trước lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 tại nhà hát London Palladium, một bài viết trên website chính thức của giải thưởng bất ngờ được lan truyền rộng rãi.

Bài báo mang tiêu đề "Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026", trong đó ca ngợi mùa giải bùng nổ của tiền đạo Bayern Munich, đặc biệt là thành tích ghi 61 bàn thắng.

Theo BBC Sport, bài viết bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội vào khoảng 17h15 (giờ GMT), tức hơn 4 giờ trước thời điểm dự kiến công bố người chiến thắng.

Thông tin lập tức gây xôn xao, khiến nhiều người tin rằng ban tổ chức đã vô tình để lộ kết quả của giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng chuyển sang một diễn biến khó tin hơn.

Khi kiểm tra website, người hâm mộ tiếp tục phát hiện hai bài viết khác cũng tuyên bố người chiến thắng Quả bóng vàng 2026, nhưng lần lượt là Kylian Mbappé và Lamine Yamal.

Bài viết về Yamal ca ngợi ngôi sao Barcelona trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử giành Quả bóng vàng, thiết lập kỷ lục mà ngay cả Lionel Messi cũng chưa từng đạt được. Trong khi đó, Mbappé được tôn vinh nhờ phong độ ổn định ở đẳng cấp cao nhất.

Điều đáng nói, cả ba bài viết đều xuất hiện trên website chính thức của Quả bóng vàng, chứ không phải những thông tin giả mạo.

Theo báo Le Parisien (Pháp), các bài viết tồn tại khoảng 30 phút trên phiên bản tiếng Anh trước khi bị xóa. Các bài viết có thể truy cập thông qua đường dẫn trực tiếp nhưng không xuất hiện trên trang chủ.

Dù ban tổ chức nhanh chóng khắc phục, ảnh chụp màn hình đã lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn kết quả Quả bóng vàng bị rò rỉ.

Trước những tranh cãi, ban tổ chức Quả bóng vàng đã đăng thông cáo giải thích sự cố trên website chính thức.

"Một số bài viết giới thiệu các ứng viên Quả bóng vàng do Ballondor.com chuẩn bị đã vô tình được công bố trực tuyến", thông cáo cho biết.

Ban tổ chức giải thích thêm: "Những bài viết này được chuẩn bị trước cho tất cả ứng viên, đề phòng trường hợp họ giành chiến thắng. Chúng hoàn toàn không tiết lộ thứ hạng ba người dẫn đầu, vốn vẫn chưa được bất kỳ ai biết vào thời điểm đó".

Như vậy, sự xuất hiện của ba bài viết không đồng nghĩa Kane, Mbappé và Yamal đã chắc chắn chiếm ba vị trí cao nhất.

BBC Sport còn phát hiện những bài viết tương tự dành cho Lionel Messi, cùng hai ứng viên Quả bóng vàng nữ là Alexia Putellas và Ewa Pajor.

Chưa dừng lại ở đó, báo AS (Tây Ban Nha) phản ánh bảng xếp hạng các cầu thủ từ vị trí 20 đến 11 cũng bị công bố sớm trên hệ thống trực tiếp của giải thưởng.

Những sự cố liên tiếp khiến công tác truyền thông của Quả bóng vàng 2026 trở thành tâm điểm chú ý trong ngày giải thưởng kỷ niệm 70 năm ra đời, lần đầu tiên tổ chức gala tại London.