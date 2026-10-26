Truyền thông phương Tây phát hiện điểm bất thường, tiết lộ 'người thắng Quả bóng vàng'

Yamal và Mbappe hứa hẹn nằm trong top đầu Quả bóng vàng - Ảnh: REUTERS

Suốt nhiều ngày qua, giới truyền thông phương Tây liên tiếp đăng các dạng thông tin "rò rỉ kết quả Quả bóng vàng". Nhưng không có bản tin nào thực sự mang tính thuyết phục.

Trái lại, chiều ngày 26-10, kênh truyền thông chuyên về tài chính của Pháp - Upside lại đưa ra thông tin quan trọng, cho thấy điểm bất thường trong chuỗi hoạt động đặt cược của một số tài khoản.

Cụ thể, Upside đã theo dõi một chuỗi những hoạt động trên thị trường, cho thấy dòng tiền ồ ạt đổ về một kết quả rất cụ thể.

Kết quả đó như sau: Harry Kane đứng đầu - đoạt Quả bóng vàng, kế đến là Kylian Mbappe xếp hạng 2, Lamine Yamal hạng 3, Rodri hạng 4 và Lionel Messi hạng 5.

Theo đó, Upside quan sát thấy kết quả này xuất hiện nhiều một cách bất thường - từ các tài khoản nghi là cùng thuộc về một cá nhân, trên trang Polymarket. Và tất cả đều chọn danh sách đúng thứ tự kể trên.

Việc Upside đặt nghi vấn là điều dễ hiểu. Nhưng đây vẫn chỉ là nghi vấn từ chuyên trang tài chính này.

Trong ngày 25-10, ông Pascal Ferre, cựu giám đốc tòa soạn France Football và từng phụ trách tổ chức giải Quả bóng vàng tiết lộ thông tin thú vị về việc "rò rỉ thông tin Quả bóng vàng".

Cụ thể, nhà báo lão làng này tiết lộ chính đội ngũ của ông thường xuyên tung ra những thông tin kiểu như "rò rỉ", "đã có kết quả" để làm sôi động làng bóng đá.

Kết quả Quả bóng vàng theo nghi vấn - Nguồn: UPSIDE