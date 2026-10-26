Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Truyền thông phương Tây phát hiện điểm bất thường, tiết lộ 'người thắng Quả bóng vàng'

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Vài giờ trước khi ban tổ chức Quả bóng vàng công bố kết quả (dự kiến 3h sáng 27-10), kênh truyền thông tài chính Upside của Pháp tìm ra một dấu hiệu bất thường, đặt nghi vấn về việc kết quả đã bị rò rỉ.

Truyền thông phương Tây phát hiện điểm bất thường, tiết lộ 'người thắng Quả bóng vàng' - Ảnh 1.

Yamal và Mbappe hứa hẹn nằm trong top đầu Quả bóng vàng - Ảnh: REUTERS

Suốt nhiều ngày qua,  giới truyền thông phương Tây liên tiếp đăng các dạng thông tin "rò rỉ kết quả Quả bóng vàng". Nhưng không có bản tin nào thực sự mang tính thuyết phục.

Trái lại, chiều ngày 26-10, kênh truyền thông chuyên về tài chính của Pháp - Upside lại đưa ra thông tin quan trọng, cho thấy điểm bất thường trong chuỗi hoạt động đặt cược của một số tài khoản. 

Cụ thể, Upside đã theo dõi một chuỗi những hoạt động trên thị trường, cho thấy dòng tiền ồ ạt đổ về một kết quả rất cụ thể. 

Kết quả đó như sau: Harry Kane đứng đầu - đoạt Quả bóng vàng, kế đến là Kylian Mbappe xếp hạng 2, Lamine Yamal hạng 3, Rodri hạng 4 và Lionel Messi hạng 5. 

Theo đó, Upside quan sát thấy kết quả này xuất hiện nhiều một cách bất thường - từ các tài khoản nghi là cùng thuộc về một cá nhân, trên trang Polymarket. Và tất cả đều chọn danh sách đúng thứ tự kể trên. 

Việc Upside đặt nghi vấn là điều dễ hiểu. Nhưng đây vẫn chỉ là nghi vấn từ chuyên trang tài chính này. 

Trong ngày 25-10, ông Pascal Ferre, cựu giám đốc tòa soạn France Football và từng phụ trách tổ chức giải Quả bóng vàng tiết lộ thông tin thú vị về việc "rò rỉ thông tin Quả bóng vàng".

Cụ thể, nhà báo lão làng này tiết lộ chính đội ngũ của ông thường xuyên tung ra những thông tin kiểu như "rò rỉ", "đã có kết quả" để làm sôi động làng bóng đá.

Truyền thông phương Tây phát hiện điểm bất thường, tiết lộ 'người thắng Quả bóng vàng' - Ảnh 2.

Kết quả Quả bóng vàng theo nghi vấn - Nguồn: UPSIDE

Truyền thông phương Tây phát hiện điểm bất thường, tiết lộ 'người thắng Quả bóng vàng' - Ảnh 4.Sếp lớn Quả bóng vàng tiết lộ thông tin khiến fan Yamal, Kane hụt hẫng

Rất nhiều thông tin được cho là rò rỉ tên người chiến thắng Quả bóng vàng 2026, liên quan đến Lamine Yamal và Harry Kane. Nhưng người từng giữ vai trò then chốt của giải thưởng đã đưa ra tiết lộ gây bất ngờ.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bóng đá Mbappe Yamal rò rỉ Kane

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất