Vượt mặt Yamal và Mbappe, Harry Kane đoạt Quả bóng vàng 2026

Kane (phải) và Putellas giành Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: EPA

Trong đêm gala trao giải Quả bóng vàng 2026 - lần đầu tiên được tổ chức bên ngoài nước Pháp - Tây Ban Nha cho thấy sự thống trị khi giành chiến thắng ở nhiều hạng mục.

Cầu thủ trẻ nam và nữ xuất sắc nhất lần lượt thuộc về Lamine Yamal và Vicky Lopez đều thuộc biên chế Barca, và là người tây Ban Nha.

Tương tự, hai HLV người Tây Ban Nha Pere Romeu và Luis de la Fuente lần lượt đoạt danh hiệu HLV đội nam và HLV đội nữ xuất sắc nhất năm.

Trong khi đó, Unai Simon (Athletic Bilbao/Tây Ban Nha) và Cata Coll (Barca/Tây Ban Nha) tiếp tục sự thống trị của Tây Ban Nha khi cùng đoạt danh hiệu thủ môn nam, thủ môn nữ xuất sắc nhất năm.

Tây Ban Nha còn có thêm 1 danh hiệu nữa là CLB nữ của năm thuộc về Barca. Hạng mục CLB nam của năm thuộc về nhà đương kim vô địch UEFA Champions League PSG.

Danh hiệu tiền đạo nam và nữ xuất sắc nhất năm, chiến thắng đã lần lượt thuộc về Harry Kane (Bayern Munich, Anh) và Charlyn Corral (Pachuca, Mexico). Hai chiến thắng này phần nào cắt đứt mạch thống trị các danh hiệu của Tây Ban Nha tại gala.

Hạng mục được chờ đợi nhất là Quả bóng vàng nam, nữ được công bố cuối chương trình. Michael Owen (Quả bóng vàng 2001, người Anh) công bố danh hiệu Quả bóng vàng nữ thuộc về Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses và tuyển Tây Ban Nha).

Đây là lần thứ ba Putellas giành danh hiệu Quả bóng vàng nữ sau các năm 2021 và 2022. Cầu thủ 32 tuổi người Tây Ban Nha đã cân bằng kỷ lục ba lần đoạt giải của đồng hương Aitana Bonmati (người chiến thắng giải thưởng này vào các năm 2023, 2024 và 2025).

Sau đó, "người ngoài hành tinh" Ronaldo công bố Harry Kane giành chiến thắng Quả bóng vàng nam. Khi tên Harry Kane được xướng lên, khán phòng đồng loạt hô vang "Harry, Harry, Harry" kèm những tiếng vỗ tay dài.

Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành Quả bóng vàng sau 25 năm, kể từ Michael Owen đoạt danh hiệu này vào năm 2001.

Kết quả gala trao giải Quả bóng vàng 2026: - Quả bóng vàng nam: Harry Kane (Bayern Munich, Anh). - Quả bóng vàng nữ: Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses và tuyển Tây Ban Nha). - Tiền đạo nam xuất sắc nhất năm: Harry Kane (Bayern Munich, Anh). - Tiền đạo nữ xuất sắc nhất năm: Charlyn Corral (Pachuca, Mexico). - HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất: Pere Romeu (Barca/Tây Ban Nha). - HLV bóng đá nam xuất sắc nhất năm: Luis de la Fuente (Tây Ban Nha). - Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm: Lamine Yamal (Barca, Tây Ban Nha). - Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm: Vicky Lopez (Barca, Tây Ban Nha). - Thủ môn nữ xuất sắc nhất năm: Cata Coll (Barca/Tây Ban Nha). - Thủ môn nam xuất sắc nhất năm: Unai Simon (Athletic Bilbao/Tây Ban Nha). - Giải Socrates (đóng góp xã hội và nhân đạo): Bukayo Saka (Arsenal/Anh). - CLB nữ xuất sắc nhất năm: Barca (Tây Ban Nha). - CLB nam xuất sắc nhất năm: PSG (Pháp).

DIỄN BIẾN CHÍNH LỄ TRAO GIẢI QUẢ BÓNG VÀNG 2026:

Kane đoạt Quả bóng vàng 2026

5h45, "người ngoài hành tinh" Ronaldo tiến lên sân khấu, công bố và trao giải Quả bóng vàng nam 2026. Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri, Ousmane Dembele, Erling Haaland, Lionel Messi, Michael Olise, Fabian Ruiz và Khvicha Kvaratskhelia là những người xuất hiện trong top 10 đề cử Quả bóng vàng 2026.

Đến 5h51, Ronaldo đã xướng tên Harry Kane là người giành chiến thắng. Tiền đạo người Anh vượt qua 2 ứng viên nặng ký là Kylian Mbappe và Lamine Yamal.

Kane nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: EPA

Khi tên Harry Kane được xướng lên, khán phòng đồng loạt hô vang "Harry, Harry, Harry" kèm những tiếng vỗ tay dài. Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành Quả bóng vàng sau 25 năm, kể từ Michael Owen đoạt danh hiệu này vào năm 2001.

Sau khi nghe tên được xướng lên từ Ronaldo, Kane ôm mặt, không giấu nổi sự xúc động. Trước khi giành Quả bóng vàng, Kane được vinh danh ở hạng mục tiền đạo xuất sắc nhất. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên giành cả Quả bóng vàng lẫn giải tiền đạo xuất sắc nhất trong một gala trao giải.

Phát biểu trên bục nhận giải, Kane cảm ơn tạp chí France Football và ban tổ chức Quả bóng vàng. Tiền đạo CLB Bayern Munich cũng không quên cảm ơn những người đã bỏ phiếu cho anh.

Tiếp đến, Kane tri ân các đồng đội tại Bayern Munich, HLV Vincent Kompany và toàn bộ ban huấn luyện. Kane cảm ơn đồng đội ở đội tuyển Anh.

"Chiến thắng này thuộc về tất cả chúng ta. Tôi đã tiến bộ không chỉ với tư cách cầu thủ, mà còn trong cuộc sống và vai trò thủ lĩnh. Được thi đấu cho Bayern Munich là một vinh dự lớn, và tôi thực sự hạnh phúc khi có thể mang Quả bóng vàng trở về CLB" - Kane chia sẻ.

Kane cũng dành thời gian tri ân HLV tuyển Anh Thomas Tuchel cùng ban huấn luyện, cảm ơn CLB cũ Tottenham và người hâm mộ và những CĐV trên khắp thế giới.

Putellas đoạt Quả bóng vàng nữ

Putellas đoạt Quả bóng vàng nữ 2026 - Ảnh: EPA

5h25, Michael Owen tiến lên sân khấu công bố và trao giải Quả bóng vàng nữ 2026. Sau khi ban tổ chức phát video các đề cử, Owen công bố danh hiệu này thuộc về Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses và tuyển Tây Ban Nha).

Đây là lần thứ ba Putellas giành danh hiệu Quả bóng vàng nữ sau các năm 2021 và 2022. Cầu thủ 32 tuổi người Tây Ban Nha đã cân bằng kỷ lục ba lần đoạt giải của đồng hương Aitana Bonmati (người chiến thắng giải thưởng này vào các năm 2023, 2024 và 2025).

Putellas được vinh danh sau mùa giải thành công cùng Barca, giành cú ăn bốn gồm Champions League, vô địch Tây Ban Nha, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Chiến thắng của Putellas giúp bóng đá nữ Tây Ban Nha duy trì chuỗi sáu năm liên tiếp thống trị Quả bóng vàng, từ 2021 đến 2026.

Putellas giành Quả bóng vàng nữ 2026 - Ảnh: AP

Kane và Corral nhận danh hiệu tiền đạo nam và tiền đạo nữ xuất sắc nhất năm

Kane giành danh hiệu tiền đạo xuất sắc nhất năm 2026 - Ảnh: AP

5h20, cựu tiền đạo Alan Shearer và diễn viên người Anh Sophie Turner xuất hiện trên sân khấu trao giải tiền đạo xuất sắc nhất. Danh hiệu này đã thuộc về Harry Kane (Bayern Munich, Anh) và Charlyn Corral (Pachuca, Mexico).

Kane ghi 73 bàn trong 65 trận cho CLB và đội tuyển Anh trong năm qua. Trong khi đó, Corral lập kỷ lục 22 bàn trong giai đoạn vòng bảng của ở Giải nữ Mexico.

Đội bóng của năm: Nam PSG, nữ Barca

4h47, hai huyền thoại Arsenal là Sol Campbell và Patrick Vieira cùng xuất hiện trên sân khấu. Bộ đôi sẽ trao giải thưởng dành cho đội bóng nam và đội nữ xuất sắc nhất năm.

Danh hiệu đội bóng nữ xuất sắc nhất năm thuộc về Barcelona - đội đã thâu tóm hầu hết danh hiệu bóng đá nữ châu Âu mùa bóng 2025-2026. Đây là lần thứ 3 trong 4 năm, đội nữ Barca giành danh hiệu này.

Ở danh hiệu đội bóng nam xuất sắc nhất năm, có 5 đề cử gồm PSG, Arsenal, Bodo/Glimt, Flamengo và Bayern Munich. Cuối cùng, PSG đã đoạt danh hiệu đội bóng nam xuất sắc nhất năm nhờ thành tích bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Champions League.

Saka giành Giải thưởng Socrates - Ảnh: EPA

4h42, Bukayo Saka, ngôi sao CLB Arsenal nhận Giải thưởng Socrates - giải thưởng này tôn vinh các hoạt động từ thiện, công tác xã hội, sáng kiến nhân đạo và sự đóng góp vì cộng đồng.

Tây Ban Nha thống trị hạng mục thủ môn xuất sắc nhất năm

4h40, cựu thủ môn Man United Peter Schmeichel xuất hiện trên sân khấu và trao giải thủ môn nam nữ xuất sắc nhất năm.

Danh hiệu nam thuộc về thủ môn Unai Simon (CLB Atletic Bilbao, Tây Ban Nha). Trong khi đó, danh hiệu thủ môn nữ xuất sắc nhất năm 2026 thuộc về Cata Coll (Barca, Tây Ban Nha).

Cata Coll (phải) nhận giải thủ môn nữ xuất sắc nhất năm - Ảnh: AP

Simon là thủ môn số 1 của Tây Ban Nha trong hành trình chinh phục World Cup 2026. Anh đánh bại các ứng viên sáng giá như Thibaut Courtois (Bỉ, Real Madrid), Joan Garcia (Tây Ban Nha, Barcelona), Emi Martinez (Argentina, Aston Villa/Chelsea).

Unai Simon vượt qua nhiều đồng nghiệp, giành giải thủ môn xuất sắc nhất năm 2026 - Ảnh: AP

HLV Luis de la Fuente xuất sắc nhất năm 2026

4h07, HLV Rafa Benitez công bố và trao giải HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất năm. Danh hiệu này đã thuộc về HLV Pere Romeu của CLB Barca.

HLV Luis de la Fuente giành danh hiệu HLV đội nam xuất sắc nhất năm 2026 - Ảnh: AFP

Sau giải HLV đội nữ là phần trao giải cho HLV đội nam. Ở giải HLV đội nam xuất sắc nhất có 5 đề cử gồm: Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (Tây Ban Nha), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern Munich) và Luis Enrique (Paris Saint-Germain).

Đến 4h21, HLV Rafa Benitez công bố danh hiệu HLV đội nam xuất sắc nhất. Danh hiệu này thuộc về HLV Luis de la Fuente (Tây Ban Nha). Đây là điều nằm trong dự đoán sau khi HLV Luis de la Fuente dẫn dắt Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026.

Yamal giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất

3h55, cựu danh thủ Andriy Shevchenko công bố và trao giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất cho Lamine Yamal (Barca, và tuyển Tây Ban Nha). Trong khi đó, danh hiệu này ở hạng mục dành cho nữ thuộc về Vicky Lopez (Barca, Tây Ban Nha).

Yamal trên bục nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2026 - Ảnh: REUTERS

Vicky Lopez (Barca) nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm 2026 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu khi nhận giải, Yamal bày tỏ sự biết ơn khi nhận được giải thưởng này nhưng cảm thấy người đồng đội của mình, Pau Cubarsi, mới là người xứng đáng nhận giải. Yamal gửi lời cảm ơn đến các đồng đội ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

3h49, Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 chính thức bắt đầu. Cựu danh thủ Thierry Henry và nữ MC thể thao nổi tiếng Kate Scott sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại lễ trao giải.

Nữ ca sĩ Anh Jorja Smith thể hiện ca khúc Blue Lights mở đầu gala trao giải.

Ban tổ chức công bố top 10

3h30, ban tổ chức thông báo buổi lễ dự kiến sẽ bắt đầu lúc 3h45. Theo The Guardian, do tình trạng kẹt xe ở London nên nhiều nhân vật quan trọng buổi lễ đến gala muộn.

Yamal xuất hiện tại Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: AP

3h25, Lionel Messi - người cũng có tên trong top 10 - không đến London dự gala Quả bóng vàng. Thay vào đó, Messi xem trận đấu U16 giữa Boca Juniors và UE Cornella tại Miami.

3h, các ngôi sao đang đổ về Nhà hát Palladium (London, Anh) để chuẩn bị cho lễ trao giải Quả bóng vàng 2026. Buổi lễ dự kiến sẽ bắt đầu lúc 3h30.

Đương kim Quả bóng vàng Demebe có mặt tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: AP

Dù có tới 10 cầu thủ được đề cử Quả bóng vàng 2026 nhưng do bận thi đấu ở vòng 8 Giải vô địch Pháp, các cầu thủ PSG không thể có đầy đủ đại diện dự gala tại London.

Cho đến thời điểm này, đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele đã xuất hiện tại thảm đỏ với chiếc kính đen. Anh không thi đấu cho PSG vì dính chấn thương.

Ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng 2026 Harry Kane xuất hiện tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: AP

Các ngôi sao của Bayern như Dayot Upamecano, Luis Diaz, Michael Olise, Lennart Karl và Harry Kane đã xuất hiện. Kane đi cùng vợ Kate, anh là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng 2026.

Mbappe xuất hiện tại Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: AFP

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo xuất hiện tại thảm đỏ lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: AFP

2h45, ban tổ chức công bố tốp 10 gồm: Ousmane Dembele (PSG và Pháp), Erling Haaland (Manchester City và Na Uy), Harry Kane (Bayern Munich và Anh), Khvicha Kvaratskhelia (PSG và Gruzia), Kylian Mbappe (Real Madrid và Pháp), Lionel Messi (Inter Miami và Argentina). Michael Olise (Bayern Munich và Pháp), Fabian Ruiz (PSG và tuyển Tây Ban Nha), Rodri (Barcelona và Tây Ban Nha), Lamine Yamal (Barcelona và Tây Ban Nha).

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 sẽ diễn ra lúc 3h tại Nhà hát Palladium ở London (Anh). Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức bên ngoài Paris (Pháp). Huyền thoại Arsenal Thierry Henry và nữ MC thể thao nổi tiếng Kate Scott sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại lễ trao giải Quả bóng vàng.

