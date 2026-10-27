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Hàng loạt tài khoản cá cược dồn vào 1 kết quả, và... đúng, rò rỉ thông tin mật về Quả bóng vàng?

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Kết quả Quả bóng vàng 2026 vừa được công bố đã trùng khớp tuyệt đối với thứ hạng được một nhóm tài khoản bất thường đặt cược trên Polymarket trước "giờ G". Điều này làm dấy lên nghi vấn thông tin mật của giải thưởng đã bị rò rỉ.

Phát hiện điểm bất thường của Quả bóng vàng: hàng loạt tài khoản cá cược dồn vào 1 kết quả chi tiết, và... đúng - Ảnh 1.

5 thứ hạng đầu tiên của Quả bóng vàng 2026 nghi bị rò rỉ? - Ảnh minh họa

Sáng 27-10 (giờ Việt Nam), Harry Kane chính thức giành Quả bóng vàng 2026 tại gala tổ chức ở London (Anh). Tiền đạo Bayern Munich vượt qua Kylian Mbappé và Lamine Yamal để lần đầu tiên nhận danh hiệu cá nhân danh giá nhất làng bóng đá thế giới.

Dự đoán đúng tuyệt đối 5 cái tên dẫn đầu Quả bóng vàng?

Tuy nhiên, kết quả này cũng khiến những thông tin được chuyên trang tài chính Upside (Pháp) công bố trước đó trở nên đặc biệt đáng chú ý.

Ngày 25-10, Upside đã phát hiện hoạt động đặt cược bất thường trên nền tảng dự đoán Polymarket. Hàng loạt tài khoản cùng đặt tiền vào một kịch bản cụ thể: Harry Kane chiến thắng, Kylian Mbappé đứng thứ hai, Lamine Yamal thứ ba, Rodri thứ tư và Lionel Messi thứ năm.

Điều khó tin là sau khi ban tổ chức công bố kết quả chính thức, cả năm vị trí này đều chính xác tuyệt đối.

Theo Upside, có 12 tài khoản Polymarket được tạo trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 20-10, đặt tổng cộng 264.000 USD vào những thị trường liên quan đến Quả bóng vàng.

Các tài khoản có nhiều dấu hiệu hoạt động tương đồng, khiến Upside nghi ngờ chúng có thể thuộc về cùng một người.

Báo công nghệ Numerama (Pháp) ngày 26-10 dẫn lại cuộc điều tra và cung cấp thêm nhiều chi tiết đáng chú ý.

Trong 12 tài khoản nói trên, có 7 tài khoản không tham gia đặt cược ở bất kỳ thị trường nào khác. Đặc biệt, 6 tài khoản thực hiện lần đặt cược đầu tiên chỉ 15 phút sau khi được tạo.

Một dấu hiệu khác xuất hiện ở thị trường dự đoán thứ hạng giữa Mbappé và Yamal.

Đến ngày 8-10, Polymarket vẫn đánh giá Yamal có 80-90% khả năng xếp trên Mbappé. Tuy nhiên, tỉ lệ này bất ngờ giảm xuống 55% vào ngày 9-10 và chỉ còn 28% vào ngày 22-10, dù không xuất hiện thông tin mới rõ ràng nào giải thích sự thay đổi.

Đáng chú ý, từ ngày 19-10, khi Polymarket mở những thị trường dự đoán vị trí chính xác của từng cầu thủ, nhóm tài khoản bất thường đã tập trung đặt tiền vào kịch bản Mbappé hạng nhì, Yamal hạng ba, Rodri hạng tư và Messi hạng năm.

Chỉ ba ngày sau, xác suất được phản ánh qua giá cược của bốn lựa chọn này đã tăng lên mức 68-72%.

Ngoài ra, Numerama còn ghi nhận hai tài khoản được tạo từ tháng 8, trước đó không hoạt động ở các thị trường liên quan, bất ngờ đặt lần lượt 41.000 USD và 23.000 USD vào cùng kịch bản từ tối 19-10.

Một trường hợp nổi bật là tài khoản mang tên "kraben006". Người này mua hợp đồng dự đoán Kane vô địch ở mức giá 37 cent, bán ra khi giá tăng lên 67 cent, rồi tiếp tục chuyển tiền sang đặt cược các vị trí cụ thể, trong đó có Yamal đứng thứ ba.

Nghi vấn thông tin nội bộ bị rò rỉ

Polymarket là nền tảng cho phép người tham gia giao dịch các hợp đồng dự đoán kết quả sự kiện. Giá giao dịch phản ánh xác suất do thị trường đánh giá, nhưng không bảo đảm kết quả sẽ xảy ra.

Vì vậy, việc các tài khoản nói trên cùng đặt cược vào một kịch bản, rồi kịch bản ấy trở thành sự thật, là diễn biến đáng chú ý.

Phát hiện điểm bất thường của Quả bóng vàng: hàng loạt tài khoản cá cược dồn vào 1 kết quả chi tiết, và... đúng - Ảnh 2.

Kane là người chiến thắng Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: AS

Đặc biệt, họ không chỉ dự đoán đúng người chiến thắng mà còn chọn chính xác thứ hạng của bốn cầu thủ tiếp theo.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác định các tài khoản thuộc cùng một cá nhân, cũng như người đặt cược đã tiếp cận kết quả bỏ phiếu trước khi công bố.

Nhìn chung, 5 cái tên này thật ra cũng không gây bất ngờ lớn. Có chăng chỉ là sự chính xác tuyệt đối về thứ tự, cũng như một số hoạt động "chia nhỏ tài khoản" gây nghi ngờ.

Trước lễ trao giải, France Football từng khẳng định số người biết trước kết quả Quả bóng vàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dù vậy, việc nhóm tài khoản bất thường dự đoán chính xác toàn bộ năm vị trí dẫn đầu đang đặt ra những câu hỏi về khả năng bảo mật kết quả của giải thưởng danh giá này.

Phát hiện điểm bất thường của Quả bóng vàng: hàng loạt tài khoản cá cược dồn vào 1 kết quả chi tiết, và... đúng - Ảnh 4.Vượt mặt Yamal và Mbappe, Harry Kane đoạt Quả bóng vàng 2026

Sáng 27-10, tiền đạo người Anh Harry Kane đã đoạt Quả bóng vàng 2026 (giải thưởng của tạp chí France Football) trong đêm gala tại London (Anh). Ở hạng mục dành cho nữ, giải thưởng này thuộc về Alexia Putellas (Tây Ban Nha).

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    Chủ đề: quả bóng vàng Kane Mbappe cá cược Yamal

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