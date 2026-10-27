Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bảng xếp hạng kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2026, Mbappe thứ mấy?

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Sau lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 rạng sáng 27-10, tạp chí France Football (Pháp) đã công bố thứ hạng cụ thể của cuộc bình chọn.

Bảng xếp hạng kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2026, Mbappe thứ mấy? - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2026 - Đồ hoạ: H.D.

Cụ thể, ngoài việc tiền đạo Harry Kane (Bayern Munich, tuyển Anh) giành Quả bóng vàng 2026 như đã công bố tại gala, các thứ hạng còn lại trong top 30 cũng đã được France Football tiết lộ. 

Xếp ngay sau Kane trong bảng xếp hạng là Kylian Mbappé (Real Madrid, tuyển Pháp). Lamine Yamal (Barca, Tây Ban Nha) là cầu thủ còn lại trong top 3. 

So với năm trước, thứ hạng của Yamal đã có sự sụt giảm từ thứ 2 xuống thứ 3. Trong khi đó, Mbappe có sự cải thiện đáng kể từ vị trí thứ 7 vào năm 2025 lên thứ 2 năm 2026.

Rodri (Barca, Tây Ban Nha) và Lionel Messi (Inter Miami, tuyển Argentina) lần lượt đứng thứ tư và 5. 

Các cầu thủ Khvicha Kvaratskhelia (PSG, tuyển Georgia), Ousmane Dembélé (PSG, Pháp), Erling Haaland (Manchester City, tuyển Na Uy), Michael Olise (Bayern Munich, tuyển Pháp) và Fabián Ruiz (PSG, tuyển Tây Ban Nha) nằm trong top 10.

Trong top 30 cầu thủ nhận được nhiều phiếu bầu nhất có đến 9 cầu thủ PSG - đội đương kim vô địch Champions League. Không có gì bất ngờ khi số lượng cầu thủ Tây Ban Nha (vừa vô địch World Cup 2026) áp đảo trong top 30 với 6 cái tên. Pháp xếp sau với 5 đại diện, còn Bồ Đào Nha có 4 cái tên góp mặt.

Bruno Fernandes, thủ quân của Man United, có mặt trong top 30, đứng hạng 27, xếp trên Julián Quiñones, Sadio Mane và Willian Saliba. 

Bảng xếp hạng kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2026 - Ảnh 2.Vượt mặt Yamal và Mbappe, Harry Kane đoạt Quả bóng vàng 2026

Sáng 27-10, tiền đạo người Anh Harry Kane đã đoạt Quả bóng vàng 2026 (giải thưởng của tạp chí France Football) trong đêm gala tại London (Anh). Ở hạng mục dành cho nữ, giải thưởng này thuộc về Alexia Putellas (Tây Ban Nha).

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Kane Mbappe Quả bóng vàng Yamal France Football

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất