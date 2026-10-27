Bảng xếp hạng kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2026, Mbappe thứ mấy?

Bảng xếp hạng kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2026 - Đồ hoạ: H.D.

Cụ thể, ngoài việc tiền đạo Harry Kane (Bayern Munich, tuyển Anh) giành Quả bóng vàng 2026 như đã công bố tại gala, các thứ hạng còn lại trong top 30 cũng đã được France Football tiết lộ.

Xếp ngay sau Kane trong bảng xếp hạng là Kylian Mbappé (Real Madrid, tuyển Pháp). Lamine Yamal (Barca, Tây Ban Nha) là cầu thủ còn lại trong top 3.

So với năm trước, thứ hạng của Yamal đã có sự sụt giảm từ thứ 2 xuống thứ 3. Trong khi đó, Mbappe có sự cải thiện đáng kể từ vị trí thứ 7 vào năm 2025 lên thứ 2 năm 2026.

Rodri (Barca, Tây Ban Nha) và Lionel Messi (Inter Miami, tuyển Argentina) lần lượt đứng thứ tư và 5.

Các cầu thủ Khvicha Kvaratskhelia (PSG, tuyển Georgia), Ousmane Dembélé (PSG, Pháp), Erling Haaland (Manchester City, tuyển Na Uy), Michael Olise (Bayern Munich, tuyển Pháp) và Fabián Ruiz (PSG, tuyển Tây Ban Nha) nằm trong top 10.

Trong top 30 cầu thủ nhận được nhiều phiếu bầu nhất có đến 9 cầu thủ PSG - đội đương kim vô địch Champions League. Không có gì bất ngờ khi số lượng cầu thủ Tây Ban Nha (vừa vô địch World Cup 2026) áp đảo trong top 30 với 6 cái tên. Pháp xếp sau với 5 đại diện, còn Bồ Đào Nha có 4 cái tên góp mặt.

Bruno Fernandes, thủ quân của Man United, có mặt trong top 30, đứng hạng 27, xếp trên Julián Quiñones, Sadio Mane và Willian Saliba.