HLV Alonso bảo vệ các cầu thủ Chelsea sau trận thua Tottenham

HLV Xabi Alonso thất vọng sau trận thua 0-2 của Chelsea trước Tottenham - Ảnh: AP

Chelsea nhận thất bại 0-2 trước Tottenham ngay trên sân Stamford Bridge trong trận derby London. Bàn phản lưới nhà của thủ môn Mike Penders cùng chiếc thẻ đỏ của Cole Palmer khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn, trước khi Mathys Tel ghi bàn ấn định chiến thắng cho Tottenham.

Phát biểu sau trận, HLV Xabi Alonso thừa nhận: “Tất cả chúng tôi đều thất vọng với kết quả và màn trình diễn hôm nay. Bàn thắng đầu tiên có ý nghĩa quyết định, nhưng nó lại thuộc về Tottenham. Khi phải chơi với 10 người, mọi chuyện càng trở nên khó khăn, dù Chelsea hoàn toàn có thể làm tốt hơn”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết Chelsea đã thảo luận về cách tiếp cận trận đấu trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Tuy nhiên, đội bóng không thể tận dụng những cơ hội tạo ra để giành lợi thế trước đối thủ.

Một trong những tình huống khiến Chelsea trả giá là pha phản lưới nhà của thủ môn trẻ Mike Penders ở phút 77. Trong nỗ lực xử lý tình huống phạt góc dưới sức ép từ Jan Paul van Hecke, thủ thành này vô tình đưa bóng vào lưới nhà, giúp Tottenham vượt lên dẫn trước.

Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha không đổ lỗi cho cá nhân thủ môn người Bỉ, người được trao cơ hội bắt chính sau khi Emiliano Martinez gặp chấn thương. “Chúng tôi chia sẻ với tất cả mọi người, bởi đây là vấn đề của cả đội bóng. Chúng tôi phải cùng nhau vượt qua và tiếp tục tiến lên”, HLV Alonso nói.

Chỉ 3 phút sau bàn thua, Chelsea tiếp tục chịu tổn thất khi Palmer nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng với Conor Gallagher. Khi được hỏi về các tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ, HLV Alonso cho biết ông chưa xem lại hình ảnh trên truyền hình.

HLV Chelsea cũng nhấn mạnh Palmer cần tập trung và tìm lại niềm vui chơi bóng để đạt trạng thái tốt nhất. Theo ông, đội bóng phải giữ được sự bình tĩnh và trưởng thành ngay cả khi bị dẫn trước, thay vì để những sai lầm ảnh hưởng đến phần còn lại của trận đấu.