Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thủ môn đốt đền, Palmer nhận thẻ đỏ khiến Chelsea thua đau ở Stamford Bridge

tác giả
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

Thủ môn Mike Penders đấm bóng phản lưới nhà, tiền vệ Cole Palmer nhận thẻ đỏ khiến Chelsea thất bại gây sốc 0-2 trước Tottenham trên sân nhà Stamford Bridge rạng sáng 25-10.

- Ảnh 1.

Tiền vệ Cole Palmer nhận thẻ đỏ ở phút 80 - Ảnh: The Guardian

Trận đấu trong khuôn khổ vòng 8 Premier League, Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn so với Tottenham. Nhưng họ lại chơi lép vế trước đoàn quân của HLV De Zerbi, trong đó thủ môn Mike Penders ở lần hiếm hoi bắt chính thay Emiliano Martinez bị chấn thương đã khiến cổ động viên The Blues phải thót tim vì những pha xử lý thiếu chắc chắn. 

Chính thủ môn 21 tuổi này đã mắc sai lầm chết người, với pha lao ra đấm bóng phản lưới nhà ở phút 77 giúp Tottenham có bàn thắng mở tỉ số. Chỉ 3 phút sau đó, đến lượt Cole Palmer mất bình tĩnh với pha trả đũa nhắm vào tiền vệ Conor Gallagher (Tottenham) và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. 

Chơi thiếu người Chelsea đã hoàn toàn sụp đổ và họ phải nhận thêm bàn thua ở phút 87. Tiền đạo Mathys Tel thực hiện pha đi bóng dũng mãnh qua 2 cầu thủ Chelsea, rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Mike Penders phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng. 

Tỉ số chung cuộc 2-0 nghiêng về Tottenham, đây là chiến thắng đầu tiên của họ tại Stamford Bridge trong 8 năm qua. Với 3 điểm có được, Tottenham tạm vươn lên thứ 12 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Còn Chelsea vẫn đứng thứ tư với 13 điểm. 

- Ảnh 3.Đánh bại Everton, Arsenal san bằng điểm số với Man City

Tối 24-10, Arsenal đã đánh bại Everton 2-0 ở vòng 8 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) 2026-2027 để san bằng điểm số với Man City.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tottenham Chelsea Cole Palmer Premier League

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất