Thủ môn đốt đền, Palmer nhận thẻ đỏ khiến Chelsea thua đau ở Stamford Bridge

Tiền vệ Cole Palmer nhận thẻ đỏ ở phút 80 - Ảnh: The Guardian

Trận đấu trong khuôn khổ vòng 8 Premier League, Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn so với Tottenham. Nhưng họ lại chơi lép vế trước đoàn quân của HLV De Zerbi, trong đó thủ môn Mike Penders ở lần hiếm hoi bắt chính thay Emiliano Martinez bị chấn thương đã khiến cổ động viên The Blues phải thót tim vì những pha xử lý thiếu chắc chắn.



Chính thủ môn 21 tuổi này đã mắc sai lầm chết người, với pha lao ra đấm bóng phản lưới nhà ở phút 77 giúp Tottenham có bàn thắng mở tỉ số. Chỉ 3 phút sau đó, đến lượt Cole Palmer mất bình tĩnh với pha trả đũa nhắm vào tiền vệ Conor Gallagher (Tottenham) và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Chơi thiếu người Chelsea đã hoàn toàn sụp đổ và họ phải nhận thêm bàn thua ở phút 87. Tiền đạo Mathys Tel thực hiện pha đi bóng dũng mãnh qua 2 cầu thủ Chelsea, rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Mike Penders phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng.

Tỉ số chung cuộc 2-0 nghiêng về Tottenham, đây là chiến thắng đầu tiên của họ tại Stamford Bridge trong 8 năm qua. Với 3 điểm có được, Tottenham tạm vươn lên thứ 12 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Còn Chelsea vẫn đứng thứ tư với 13 điểm.