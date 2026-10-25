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Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: 'Siêu kinh điển' Barca chạm trán Real Madrid

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Trận 'siêu kinh điển' giữa Barca và Real Madrid sẽ là tâm điểm của loạt trận bóng đá châu Âu đêm 25-10 rạng sáng 26-10.

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Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: 'Siêu kinh điển' Barca chạm trán Real Madrid

Trận đấu giữa Real Madrid và Barca trên sân Nou Camp sẽ được trực tiếp trên ON Football và SCTV15. Barca có lợi thế sân nhà và phong độ ấn tượng (toàn thắng 9 trận đấu đầu tiên ở La Liga mùa này) được đánh giá nhỉnh hơn so với Real Madrid. 

Tuy nhiên, trận "siêu kinh điển" luôn diễn ra khó lường và nhiều bất ngờ. Real Madrid chắc chắn sẽ đặt quyết tâm chiến thắng mạnh mẽ ở trận này. Bởi chỉ có 3 điểm trước Barca mới giúp đội bóng hoàng gia nuôi hy vọng bám đuổi chính đối thủ trong cuộc đua vô địch. 

Ngoài màn đọ sức giữa Barca và Real Madrid, các CĐV cũng không thể bỏ qua những trận đấu đáng chú ý khác như Liverpool gặp Brighton, Man United đụng độ Bournemouth hay Bayern Munich chạm trán Freiburg. 

Man United đang chìm sâu trong cơn khủng hoảng và rất cần chiến thắng để trở lại quỹ đạo. Tuy nhiên, Bournemouth không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Nếu không thi đấu với quyết tâm cao nhất, Man United khó có thể tìm kiếm chiến thắng. 

Tương tự, Liverpool và Bayern Munich cũng được dự báo sẽ gặp khó khăn trước Brighton và Freiburg. 

- Ảnh 2.Bức tranh Yamal hôn Mbappe gây náo loạn trước trận El Clasico

Nghệ sĩ đường phố TVBoy gây chú ý khi vẽ bức tranh Lamine Yamal và Kylian Mbappe hôn nhau trước thềm trận đấu giữa Barca và Real Madrid tại vòng 10 La Liga.

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    Chủ đề: La Liga Tây ban Nha Barca Siêu kinh điển Real madrid

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