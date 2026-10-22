'Truyền nhân Messi' gây sốt tại Champions League

Truyền nhân của Messi - Nico Paz (áo xanh) đang có chuỗi ngày thăng hoa cùng Como - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 22-10 tại lượt trận thứ 3 vòng bảng UEFA Champions League, tân binh Como đã đánh bại Man United với tỉ số khó tin 4-1 và truyền nhân Messi - Nico Paz gây ấn tượng lớn.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Cesc Fabregas, tiền vệ trẻ Nico Paz là nhân tố chơi nổi bật nhất khi trực tiếp in dấu giày vào 3 bàn thắng với một cú đúp và một đường kiến tạo để hủy diệt "Quỷ đỏ".

Màn trình diễn chói sáng ấy đã nâng tổng thành tích của Nico Paz lên 9 dấu giày sau 8 trận gần nhất, bao gồm 4 pha lập công và 5 đường kiến tạo.

Đặc biệt theo Opta, ở mốc 22 tuổi 43 ngày, tiền vệ mang áo số 10 đã trở thành cầu thủ trẻ nhất vừa ghi bàn vừa kiến tạo vào lưới Man United trong một trận đấu Champions League kể từ tháng 11-2009, thời điểm Alan Dzagoev của CSKA Moscow lập kỳ tích khi mới 19 tuổi.

Không dừng lại ở đó, cựu sao trẻ Real Madrid còn đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Nam Mỹ trẻ thứ hai chọc thủng lưới "Quỷ đỏ" tại cúp châu Âu, chỉ xếp sau huyền thoại Lionel Messi trong trận chung kết năm 2009 (21 tuổi 337 ngày).

Đáng chú ý, Paz cũng là cầu thủ Argentina trẻ nhất trực tiếp tham gia vào 3 bàn thắng trong một trận đấu Champions League kể từ khi Messi làm được điều tương tự trước Bayern Munich vào tháng 4-2009.

Ngoài ra theo chuyên trang chấm điểm Sofascore, Nico Paz được chấm điểm cao nhất với 9,9/10 điểm - 1 con số cho thấy màn trình diễn của ngôi sao trẻ của Argentina gần như là hoàn hảo.

Chứng kiến màn trình diễn của tài năng xứ tango, tờ Goal không ngần ngại giật tít: "Nico Paz viết lại lịch sử trong hình hài Messi và vùi dập Man United".

Bình luận trên sóng truyền hình Champions League Match of the Day, chuyên gia bóng đá quốc tế Lars Sivertsen không tiếc lời ca ngợi: "Nico Paz di chuyển không biết mệt mỏi và bao quát khoảng không gian cực rộng. Cậu ấy là sự giao thoa hoàn hảo giữa nét hào hoa, sáng tạo của một 'số 10' Argentina cổ điển với nền tảng thể chất bền bỉ của bóng đá hiện đại".

Kể từ khi rời Real Madrid để gia nhập Como vào mùa hè 2024, Nico Paz đang có bước thăng tiến vượt bậc.

Kể từ đầu tháng 9, tiền vệ sinh năm 2004 là cầu thủ sở hữu số lần góp công vào bàn thắng nhiều nhất trong số các đại diện Serie A trên mọi mặt trận.

Từng bị xem là người thừa tại Bernabeu, Nico Paz giờ đây đang trở thành linh hồn trong cuộc cách mạng tham vọng của HLV Cesc Fabregas tại Como.

Ở cấp độ đội tuyển, trao áo số 10 cho Nico Paz là toan tính mang tính chiến lược chứ không hề ngẫu nhiên sau khi huyền thoại Messi giã từ màu áo Argentina.

Màn trình diễn đỉnh cao trong giai đoạn vừa qua đang cho thấy một tương lai xán lạn với tài năng sinh năm 2004.