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Video: Siêu phẩm 'tả xung hữu đột' của tiền đạo Nam Định

tác giả
ANH HÀO
ANH HÀO
ANH HÀO

Trước hàng phòng ngự dày đặc của CLB Thành phố Đồng Nai, tiền đạo Trần Ngọc Sơn tự tin đi bóng rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho Nam Định.

Tiền đạo Trần Ngọc Sơn đi bóng và ghi bàn đẳng cấp cho Thép Xanh Nam Định - Nguồn: FPT PLAY

Tối 24-10, CLB Thành phố Đồng Nai tiếp Nam Định trên sân Bình Phước ở LPBank V-League 2026 - 2027. Dù thi đấu trên sân nhà, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng lại gặp nhiều khó khăn trước sức ép từ đối thủ.

Phút 55, Trần Ngọc Sơn (Nam Định) nhận bóng bên cánh phải rồi bất ngờ tăng tốc, rẽ vào trung lộ giữa vòng vây của các cầu thủ chủ nhà. Tiền đạo sinh năm 2003 lần lượt vượt qua hai cầu thủ Thành phố Đồng Nai trước khi tung cú cứa lòng bằng chân trái, đưa bóng đi căng và chìm vào góc xa, đánh bại thủ môn Phạm Văn Phong, nâng tỉ số lên 2-0 cho Nam Định.

Bàn thắng cho thấy khả năng xử lý bóng khéo léo, tốc độ và sự tự tin của Ngọc Sơn trong không gian hẹp. Thay vì chuyền bóng khi bị nhiều đối thủ áp sát, tiền đạo Nam Định chủ động đột phá, tạo khoảng trống rồi thực hiện cú dứt điểm có độ chính xác cao.

Pha lập công nâng tỉ số lên 2-0 của Nam Định khiến Thành phố Đồng Nai càng thêm khó khăn trong nỗ lực bám đuổi. Trước đó, Trần Mạnh Quỳnh đã mở tỉ số cho Nam Định ở phút 47 sau đường chọc khe của Tyler James Thai Crawford.

Video: Siêu phẩm 'tả xung hữu đột' của tiền đạo Nam Định - Ảnh 1.

Thép Xanh Nam Định có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước chủ nhà Thành phố Đồng Nai - Ảnh: NAM ĐỊNH

Chỉ 5 phút sau bàn thắng của Ngọc Sơn, Nam Định tiếp tục gia tăng cách biệt lên 3-0 nhờ cú sút tung nóc lưới của Lâm Ti Phông. Đội khách duy trì thế trận áp đảo và còn có thêm bàn thắng của Nguyễn Văn Vĩ ở phút 90+3, khép lại chiến thắng đậm 4-0.

Trong khi đó, Thành phố Đồng Nai gần như bế tắc trong tấn công và có rất ít cơ hội đáng chú ý, điển hình là tình huống Hải Quân sút dội cột dọc ở phút 66. Thất bại khiến đội chủ nhà tiếp tục đứng trước nhiều áp lực sau 5 vòng đấu, còn Nam Định tạm vươn lên nhì bảng với 10 điểm.

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- Ảnh 1.CLB Thành phố Đồng Nai tiếp tục chuỗi trận không thắng và không biết ghi bàn

CLB Thành phố Đồng Nai đã để thua đậm CLB Nam Định ngay trên sân nhà ở vòng 5 V-League 2026-2027, tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng và không biết ghi bàn suốt từ đầu giải.

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ANH HÀO
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    Chủ đề: thành phố Đồng Nai tiền đạo trẻ siêu phẩm V-league Nam Định

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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