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Thống kê lạ lùng của Thể Công - Viettel

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Thể Công - Viettel khiến tất cả 5 đối thủ từ đầu mùa V-League 2026 - 2027 phải nhận thẻ đỏ nhưng chỉ thắng 1 trận. Các trận còn lại dù được đá hơn người, đoàn quân HLV Popov đều không thắng.

Thống kê lạ kỳ của Thể Công - Viettel - Ảnh 1.

Thể Công - Viettel đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong lối chơi - Ảnh: MINH ĐỖ

Đó là con số thống kê kỳ lạ của Thể Công - Viettel sau 5 vòng đầu LPBank V-League 2026 - 2027. Cả 5 đối thủ gặp đội bóng áo lính, mỗi đội đều nhận 1 thẻ đỏ.

Đầu tiên là ở vòng 1, Filip Jovic của TP Đồng Nai bị truất quyền thi đấu phút 78. Thể Công - Viettel cũng thiệt quân khi Nhâm Mạnh Dũng bị đuổi phút 90+6, nhưng đoàn quân HLV Popov vẫn thắng 2-0.

Ở vòng 2, Đoàn Văn Hậu của Công An Hà Nội bị thẻ đỏ phút 68, Thể Công - Viettel thua 0-1.

Vòng 3, Võ Quốc Dân của Hà Tĩnh nhận thẻ vàng thứ hai vào phút 90+2, Thể Công - Viettel thua 1-3.

Vòng 4, Thể Công - Viettel thua 0-1 Công An TP.HCM dù đội bạn mất Nguyễn Đức Phú (thẻ đỏ) từ phút 77.

Còn trận gần nhất ở vòng 5, Bắc Ninh mất Mai Xuân Quyết (bị thẻ đỏ) từ phút 90, nhưng Thể Công - Viettel vẫn để bị gỡ hòa 2-2 vào phút 90+10.

3 trong 5 trận kể trên, Thể Công - Viettel được đá hơn người, nhưng đều không thể tận dụng chênh lệch quân số để có chiến thắng, hoặc ít nhất là 1 điểm.

Thống kê lạ kỳ của Thể Công - Viettel - Ảnh 2.

HLV Popov đang gặp khó khăn trong việc xây dựng lại lối đá cho Thể Công - Viettel - Ảnh: MINH ĐỖ

Nhưng việc để thua không đáng nói bằng cách thua. Từ chỗ là đương kim á quân V-League, mang vị thế "đội mạnh thứ hai Việt Nam" theo cách nói dân dã, Thể Công - Viettel giờ khiến nhiều người không nhận ra khi liên tục trình diễn thứ bóng đá nghèo nàn. Suốt nhiều trận, đội chủ yếu đưa bóng ra biên rồi loay hoay tìm đường tạt vào trong, phó mặc cho các tiền đạo ngoại.

Thể Công - Viettel gây quan ngại bởi họ sa sút quá nhanh, dù vẫn đang được dẫn dắt bởi HLV Velizar Popov, người đưa họ đến á quân mùa trước bằng lối đá phản công sắc lẹm, hiệu quả.

HLV Popov thừa nhận đội bóng của ông đang có vấn đề nghiêm trọng, nhưng chưa tìm được cách giải quyết. Một lý do khách quan ông đưa ra là việc mất gần nửa đội hình vì chấn thương.

"Chúng tôi chuẩn bị cho việc dự nhiều đấu trường mùa này với 30 cầu thủ, nhưng đến giờ chỉ còn 18 người lành lặn. Trong số các ca chấn thương có nhiều nhân sự quan trọng.

Đây là thời điểm xui xẻo và tồi tệ, nhưng đó không phải cớ để tôi bào chữa. Trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về tôi", HLV Popov cho hay.

Đặt mục tiêu đua vô địch V-League 2026 - 2027, nhưng với thành tích những vòng đầu như thế này, Thể Công - Viettel sẽ phải sớm thực hiện thay đổi. 

Nếu tính cả đấu trường AFC Champions League Two, số trận Thể Công - Viettel khiến đối thủ bị thẻ đỏ từ đầu mùa lên đến 6. Đó là trận thua 0-1 Persib Bandung tại Indonesia, Thể Công - Viettel bị mất người khi Paulinho Curua bị đuổi từ phút 67, nhưng tới phút 74, Marc Klok của Persib bị thẻ đỏ, quân số hai đội lại bằng nhau.

Điều đó cho thấy Thể Công - Viettel dù được lợi về quân số trên sân, vẫn không thể tận dụng điều đó để giành kết quả tốt.

Thống kê lạ lùng của Thể Công - Viettel - Ảnh 3.HLV Popov: 'Thể Công - Viettel đang gặp vấn đề nghiêm trọng'

HLV Velizar Popov thừa nhận Thể Công - Viettel đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng sau trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Bắc Ninh ở vòng 5 V-League 2026-2027 tối 23-10.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: Thể Công - Viettel thẻ đỏ Velizar Popov

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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