'Lão tướng' Trọng Hoàng sắm vai kiến tạo, Hà Tĩnh áp sát ngôi đầu

Nguyễn Trọng Hoàng (phải) kiến tạo cho Daniel Passira ghi bàn thắng quyết định - Ảnh: TT

Bước ngoặt trận đấu trên sân Hà Tĩnh đến ở phút 89, khi hai đội đang hòa 1-1. Trọng Hoàng "rót bóng" vừa tầm để Daniel Passira lao vào đánh đầu, ghi bàn quyết định cho đội chủ nhà.

Ở thời điểm trận đấu dần đi đến phút cuối, pha xử lý của tiền vệ 37 tuổi tạo nên khác biệt. Đường chuyền của Trọng Hoàng cùng tình huống chọn vị trí, dứt điểm của Daniel Passira giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giữ lại trọn vẹn 3 điểm.

Trước đó, đội chủ nhà gặp thử thách trước Hải Phòng vừa thắng SHB Đà Nẵng 5-1 ở vòng đấu trước.

Phải đến phút 56, thế cân bằng mới được phá vỡ. Nhận bóng ngoài vòng cấm, Ngô Văn Lương tung cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Toản, đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt lên.

Niềm vui của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ảnh: HLHT FC

Tuy nhiên, lợi thế của chủ nhà chỉ được duy trì trong 15 phút. Phút 71, Anh Tuấn tạt bóng thuận lợi để Joel Tagueu bật cao đánh đầu tung lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, gỡ hòa 1-1.

Bàn thua khiến đội chủ nhà đứng trước nguy cơ hòa trận thứ hai liên tiếp, sau kết quả 2-2 với Sông Lam Nghệ An. Nhưng màn phối hợp giữa Trọng Hoàng và Daniel Passira cuối trận đã giúp họ giành chiến thắng.

Kết quả này đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 10 điểm sau năm trận. Đội bóng núi Hồng áp sát vị trí dẫn đầu mà Sông Lam Nghệ An giành được với 11 điểm sau chiến thắng ở vòng 5.