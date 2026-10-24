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'Lão tướng' Trọng Hoàng sắm vai kiến tạo, Hà Tĩnh áp sát ngôi đầu

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THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Pha kiến tạo của Nguyễn Trọng Hoàng đã giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Hải Phòng 2-1 ở vòng 5 V-League 2026-2027 vào tối 24-10.

'Lão tướng' Trọng Hoàng sắm vai kiến tạo, Hà Tĩnh áp sát ngôi đầu - Ảnh 1.

Nguyễn Trọng Hoàng (phải) kiến tạo cho Daniel Passira ghi bàn thắng quyết định - Ảnh: TT

Bước ngoặt trận đấu trên sân Hà Tĩnh đến ở phút 89, khi hai đội đang hòa 1-1. Trọng Hoàng "rót bóng" vừa tầm để Daniel Passira lao vào đánh đầu, ghi bàn quyết định cho đội chủ nhà.

Ở thời điểm trận đấu dần đi đến phút cuối, pha xử lý của tiền vệ 37 tuổi tạo nên khác biệt. Đường chuyền của Trọng Hoàng cùng tình huống chọn vị trí, dứt điểm của Daniel Passira giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giữ lại trọn vẹn 3 điểm.

Trước đó, đội chủ nhà gặp thử thách trước Hải Phòng vừa thắng SHB Đà Nẵng 5-1 ở vòng đấu trước.

Phải đến phút 56, thế cân bằng mới được phá vỡ. Nhận bóng ngoài vòng cấm, Ngô Văn Lương tung cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Toản, đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt lên.

'Lão tướng' Trọng Hoàng sắm vai kiến tạo, Hà Tĩnh áp sát ngôi đầu - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ảnh: HLHT FC

Tuy nhiên, lợi thế của chủ nhà chỉ được duy trì trong 15 phút. Phút 71, Anh Tuấn tạt bóng thuận lợi để Joel Tagueu bật cao đánh đầu tung lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, gỡ hòa 1-1.

Bàn thua khiến đội chủ nhà đứng trước nguy cơ hòa trận thứ hai liên tiếp, sau kết quả 2-2 với Sông Lam Nghệ An. Nhưng màn phối hợp giữa Trọng Hoàng và Daniel Passira cuối trận đã giúp họ giành chiến thắng.

Kết quả này đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 10 điểm sau năm trận. Đội bóng núi Hồng áp sát vị trí dẫn đầu mà Sông Lam Nghệ An giành được với 11 điểm sau chiến thắng ở vòng 5.

'Lão tướng' Trọng Hoàng sắm vai kiến tạo, Hà Tĩnh áp sát ngôi đầu - Ảnh 3.Dẫn trước 2 bàn, Sông Lam Nghệ An vẫn bị Hà Tĩnh cầm hòa

Tối 17-10, Sông Lam Nghệ An đánh rơi lợi thế dẫn 2 bàn, để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gỡ hòa 2-2 trong trận derby Nghệ Tĩnh ở vòng 4 V-League 2026-2027.

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    Chủ đề: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Trọng Hoàng hà tĩnh đấu với hải phòng kết quả V-league V-league

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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