Sao bóng chuyền nữ Thái Lan lại gây thất vọng nặng nề tại Việt Nam

Sasipaporn (giữa, số 36) không để lại nhiều đóng góp trong ngày XMLS Thanh Hóa trụ hạng - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Sasipaporn Janwathisut là ngôi sao nổi tiếng không chỉ trong làng bóng chuyền nữ Đông Nam Á, mà tên tuổi còn vươn ra khắp châu Á. Cô chính là người ghi nhiều điểm nhất, giúp bóng chuyền Thái Lan vô địch châu Á cách đây hơn 1 tháng, đồng thời đoạt tấm vé lịch sử tham dự Olympic.

Chính vì vậy, việc ngôi sao sinh năm 1997 khoác áo XMLS Thanh Hóa được người hâm mộ Việt Nam xem là "bom tấn" ở Giải vô địch quốc gia, dù giá trị thực tế của thương vụ có thể không cao bằng các ngoại binh khác.

Nhưng đóng góp của VĐV này lại không được như CĐV kỳ vọng. Vẫn có một số thời điểm Sasipaporn thăng hoa, ghi hàng loạt điểm. Nhưng ở những trận quan trọng, tay đập này lại không thể hiện tốt. Một phần nguyên nhân đến từ việc cô có quá ít thời gian tập cùng đội, nên không thể phối hợp tốt với các cây chuyền hai.

Claire Hoffman tỏa sáng giúp XMLS Thanh Hóa trụ hạng - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ở trận phân hạng của vòng trụ hạng tối 24-10 gặp Vietinbank, Sasipaporn gây thất vọng lớn. Cô được bố trí ra sân từ đầu, trong khi ngoại binh người Mỹ Claire Hoffman phải dự bị.

Nhưng ngay từ set 1, tay đập Thái Lan đã cho thấy sự lạc nhịp với những bước vào đà không ăn khớp với chuyền hai, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội tấn công. Cô vẫn làm khá tốt ở khâu chắn bóng và bước một, nhưng như vậy là chưa đủ. XMLS Thanh Hóa sớm bị Vietinbank "phủ đầu", buộc HLV Bùi Huy Sơn phải đưa Hoffman vào thay Sasipaporn.

Từ đây, đội bóng xứ Thanh mới khởi sắc. Chiều cao và khả năng bật đà cực tốt giúp Hoffman nhiều lần vượt qua hàng chắn của Vietinbank.

Ở những set sau đó, Hoffman vẫn xuất hiện nhiều hơn, trong khi Sasipaporn chỉ vào sân với thời lượng ít ỏi nên không thể đóng góp nhiều.

Chung cuộc, XMLS Thanh Hóa ngược dòng giành chiến thắng 3-2 (12-25, 25-17, 19-25, 25-20, 15-9), qua đó chính thức trụ hạng. Họ vẫn còn trận phân hạng 5-6 gặp LPBank Ninh Bình, và người hâm mộ đang chờ Sasipaporn sẽ có màn chia tay mãn nhãn hơn.

Trong khi đó, Vietinbank sẽ phải bước vào trận đấu sinh tử tranh suất trụ hạng duy nhất với Geleximco Hưng Yên.

Những giây phút hiếm hoi Sasipaporn (số áo 36) được góp mặt trên sân - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Cô gần như chỉ biết chờ đợi cơ hội từ vị trí dự bị - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Sasipaporn ngồi thụp xuống nhìn các đồng đội thi đấu trên sân - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Vietinbank phải chiến đấu cho suất trụ hạng duy nhất - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

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