Bóng chuyền nữ: Tân binh Hà Nội vào chung kết quốc gia sau trận thắng áp đảo

Niềm vui của Hà Nội sau khi giành vé vào chung kết - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Ở giai đoạn cuối của vòng bảng Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026, Hà Nội gây thất vọng tràn trề. Họ toàn thắng ở 8 trận đầu tiên, nhưng thua tới 5 trong 6 trận cuối.

Kết quả này khiến đội bóng thủ đô rơi xuống vị trí thứ 4 và phải gặp đội nhất bảng là HCĐG Lào Cai ở bán kết. Có dư luận cho rằng Hà Nội cố ý "lựa chọn" đối thủ nên mới liên tục để thua.

Nếu điều này là đúng, thì đó là toan tính "chính xác" của đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Suốt giai đoạn vòng bảng, HCĐG Lào Cai thể hiện phong độ ổn định, áp đảo để đứng nhất. Nhưng điều đó không mang nhiều ý nghĩa khi bước vào vòng loại trực tiếp, khi bản lĩnh thi đấu và chiến thuật hiệu quả mới là yếu tố quyết định.

Và ở trận bán kết 1 chiều 24-10, Hà Nội trở lại với phong độ cao nhất để áp đảo hoàn toàn HCĐG Lào Cai.

Trong set 1, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt duy trì thế dẫn trước trong phần lớn thời gian. Cho đến khi vừa bị dẫn ngược, họ lập tức hội ý để vừa điều chỉnh chiến thuật, vừa làm giảm sự hưng phấn của đối phương.

Mihajilovic cho thấy đẳng cấp của nhà vô địch thế giới - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

HCĐG Lào Cai chưa thể có lần đầu vô địch quốc gia - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Tâm lý của các VĐV Hà Nội cũng ổn định hơn, giúp họ giành nhiều điểm ở giai đoạn cuối set để giành chiến thắng 25-21. Ở set 2, chính yếu tố tâm lý tiếp tục giúp đoàn quân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đứng vững.

Họ sớm vượt lên dẫn 5-1 rồi liên tục mắc lỗi và để bị dẫn ngược 9-16. Lúc này, đẳng cấp của các ngôi sao lên tiếng. Nhà vô địch thế giới Brankica Mihajlovic chơi như "lên đồng", liên tục ghi điểm. Tuyển thủ Lê Thanh Thúy cũng có nhiều tình huống chắn bóng hiệu quả và tấn công uy lực.

HCĐG Lào Cai tiếp tục gặp vấn đề tâm lý khi không thể cắt được chuỗi liên điểm của đối thủ. Kết quả Hà Nội ngược dòng thắng 25-22 một cách thuyết phục. Sau đó, họ thắng tiếp 25-17 để giành tấm vé vào chơi trận chung kết.

Đáng nói, Hà Nội chỉ mới lên hạng năm nay, nhưng đã sớm thể hiện bản lĩnh của ứng viên vô địch nhờ được đầu tư mạnh mẽ về đội hình. Còn với HCĐG Lào Cai, họ tiếp tục lỡ hẹn và chưa thể có lần đầu trong lịch sử lên ngôi ở Giải vô địch quốc gia.