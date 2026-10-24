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Lịch trực tiếp bán kết Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026 ngày 24-10

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Ngày 24-10, Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 sẽ trở lại với các trận đấu bán kết hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính.

Lịch trực tiếp bán kết Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026 ngày 24-10 - Ảnh 1.

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ngày 24-10 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

4 đội góp mặt tại bán kết Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 là HCĐG Lào Cai, Binh chủng Thông tin, VTV Bình Điền Long An và Hà Nội. Đây là những đội đã thể hiện tốt nhất giai đoạn vòng bảng để giành vé vào vòng tranh chức vô địch.

Trận bán kết đầu tiên là giữa HCĐG Lào Cai và Hà Nội. Đầu mùa giải, Hà Nội khởi đầu tưng bừng bằng chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. Nhưng rồi sau đó họ thua tới 5 trong tổng số 6 trận còn lại, qua đó rơi xuống vị trí thứ 4.

Điều này buộc đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải thi đấu trận bán kết gặp HCĐG Lào Cai, đội bóng đã giành ngôi nhất bảng. Đôi bên đều có lực lượng tốt, và đặc biệt là tham vọng lớn. Do đó, trận đấu này không khác gì một trận "chung kết sớm" của giải.

Người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng vào một màn so tài kịch tính, nghẹt thở khi đôi bên có rất nhiều ngôi sao. Về phía HCĐG Lào Cai, họ sở hữu Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Kuttika Kaewpin. 

Còn Hà Nội thì sở hữu ngôi sao từng vô địch thế giới Brankica Mihajlovic (Serbia), cùng dàn tuyển thủ như Lê Thanh Thúy, Ánh Thảo, Yến Nhi. Màn đại chiến này diễn ra lúc 14h30.

Sau đó vào lúc 19h30 là cặp đấu nhiều duyên nợ Binh chủng Thông tin - VTV Bình Điền Long An. Họ là hai đội bóng giàu thành tích nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Binh chủng Thông tin sở hữu kỷ lục 12 lần vô địch. Trong khi đó VTV Bình Điền Long An đứng ngay sau với 6 lần, và cũng là đội đã lên ngôi ở 2 mùa giải gần nhất.

Dù lực lượng đôi bên có phần suy giảm trong năm nay, màn so tài của họ vẫn thu hút đông đảo sự chú ý.

Ngoài các trận bán kết, ngày 24-10 còn diễn ra hai trận phân hạng từ 5-8, hay còn gọi là vòng trụ hạng. Lúc 12h, LPBank Ninh Bình chạm trán Geleximco Hưng Yên. Vào lúc 17h là trận đấu giữa XMLS Thanh Hóa và Vietinbank.

* Lịch thi đấu có thể được điều chỉnh tùy theo ban tổ chức.

Lịch trực tiếp bán kết Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026 ngày 24-10 - Ảnh 3.Xác định hai cặp bán kết Giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026

Với những kết quả thi đấu trong ngày 22-10, Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 đã tìm ra hai cặp bán kết tranh chức vô địch.

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ĐỨC KHUÊ
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