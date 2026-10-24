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CLB Thành phố Đồng Nai tiếp tục chuỗi trận không thắng và không biết ghi bàn

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

CLB Thành phố Đồng Nai đã để thua đậm CLB Nam Định ngay trên sân nhà ở vòng 5 V-League 2026-2027, tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng và không biết ghi bàn suốt từ đầu giải.

CLB Thành phố Đồng Nai tiếp tục chuỗi trận không thắng và không biết ghi bàn - Ảnh 1.

Đội trưởng Hữu Tuấn (trái) cùng CLB Thành phố Đồng Nai bất lực trước Nam Định - Ảnh: ANH KHOA

Tối 24-10, CLB Thành phố Đồng Nai tiếp Nam Định trên sân Bình Phước ở vòng 5 V-League 2026-2027.

Sau 4 vòng đấu, CLB Thành phố Đồng Nai mới có được 1 điểm sau trận hòa 0-0 trên sân CLB Bắc Ninh ở vòng 4. Đáng lo hơn, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng còn chưa ghi được bàn nào và để thủng lưới đến 6 lần.

Muốn tìm chiến thắng trước Nam Định, nhưng CLB Thành phố Đồng Nai lại không có chân sút tốt nhất của mình. Công Phượng chỉ ngồi trên khán đài ở trận này vì không đạt thể lực tốt nhất. Bên cạnh đó, hậu vệ Lê Văn Sơn và trung vệ Huỳnh Tấn Sinh cũng vắng mặt do thẻ đỏ và án kỷ luật.

Trong khi đó, CLB Nam Định dù vắng tiền đạo nhập tịch Xuân Son, Ezequiel Santos, tiền vệ phòng ngự Romulo nhưng vẫn chơi rất tốt và hoàn toàn làm chủ trận đấu.

Mới phút thứ 10, Trần Mạnh Quỳnh đã băng xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Phạm Văn Phong. Bóng đi vào lưới nhưng trọng tài báo việt vị. Phút 40, Trần Mạnh Quỳnh đi bóng lắt léo, lừa qua cả thủ môn Phạm Văn Phong nhưng cú sút sau đó đã bị hậu vệ chủ nhà cản phá.

Phòng ngự kiên cường trong hiệp 1, nhưng CLB Thành phố Đồng Nai đã suy sụp hoàn toàn ngay từ đầu hiệp 2.

CLB Thành phố Đồng Nai tiếp tục chuỗi trận không thắng và không biết ghi bàn - Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng của CLB Nam Định - Ảnh: ANH KHOA

Phút 47, Trần Mạnh Quỳnh băng xuống sút chéo góc ghi bàn mở tỉ số cho CLB Nam Định sau đường chọc khe lợi hại của Tyler James Thai Crawford. Đây đã là pha kiến tạo thứ 3 của cầu thủ Việt kiều Canada này kể từ đầu giải.

Với 2 bàn thua trong vòng 5 phút sau đó, đội chủ nhà đều chơi như mơ ngủ để CLB Nam Định dễ dàng ghi bàn. 

Phút 55, Trần Ngọc Sơn từ biên phải đi bóng ngang khung thành, qua một loạt cầu thủ chủ nhà rồi sút hạ thủ môn Phạm Văn Phong, nâng tỉ số lên 2-0. Còn phút 60, Lâm Ti Phông vượt qua Lương Xuân Trường rồi sút tung nóc lưới Thành phố Đồng Nai, nâng tỉ số lên 3-0.

Phút 74, Nguyễn Văn Vĩ sút ngay sát vòng cấm ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0 từ tình huống bóng được cầu thủ Thành phố Đồng Nai phá ra sau pha đá phạt góc. Tuy nhiên, VAR xác định Lâm Ti Phông đã việt vị trước khi Văn Vĩ sút ghi bàn.

Dù vậy, Văn Vĩ cũng kịp có bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 cho CLB Nam Định ở phút 90+3. Lâm Ti Phông thoát xuống biên trái rồi căng ngang vào trong, Văn Vĩ vượt qua hậu vệ chủ nhà, hứng bóng bằng ngực rồi sút căng khiến thủ môn Phạm Văn Phong không thể cản phá. 

Trong hiệp đấu thứ 2 này, CLB Thành phố Đồng Nai chỉ có cơ hội nguy hiểm nhất ở phút 66 nhưng Hải Quân sút dội cột dọc. 

Thua đậm trên sân nhà, chỉ giành có 1 điểm sau 5 trận và vẫn chưa thể ghi bàn khiến gương mặt HLV Nguyễn Việt Thắng không khỏi buồn bã và bất lực cả trong và sau trận đấu. 

Chiến thắng giúp CLB Nam Định tạm vươn lên vị trí nhì bảng với 10 điểm sau 5 trận, kém 1 điểm so với đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An.

CLB Thành phố Đồng Nai tiếp tục chuỗi trận không thắng và không biết ghi bàn - Ảnh 4.HLV Việt Thắng vẫn chưa thể thắng

CLB Thành phố Đồng Nai đã kết thúc 3 trận toàn thua ở V-League 2026-2027 bằng trận hòa Bắc Ninh 0-0 ở vòng 4. Một kết quả khó có thể hài lòng với HLV Nguyễn Việt Thắng.


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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: CLB Nam Định sân Bình Phước CLB Thành phố Đồng Nai HLV Nguyễn Việt Thắng

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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