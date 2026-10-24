5 trận kiếm vẻn vẹn 1 điểm, HLV Việt Thắng muốn từ chức

HLV Việt Thắng buồn bã khi CLB Thành phố Đồng Nai thất bại - Ảnh: ANH KHOA

Tối 24-10, CLB Thành phố Đồng Nai đã thua đậm Nam Định 0-4 trên sân Bình Phước ở vòng 5 V-League 2026 - 2027. Đây là kết quả thất vọng với đội bóng miền Đông Nam Bộ khi đến giờ chỉ mới giành có 1 điểm và chưa ghi nổi lấy 1 bàn thắng, thủng lưới 10 bàn.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Việt Thắng chia sẻ: "Tôi nghĩ CLB Nam Định xứng đáng với chiến thắng ngày hôm nay . Đội chúng tôi thật sự không đủ tự tin để chơi một trận đấu tốt. Cả đội bị căng cứng. Tôi chúc mừng CLB Nam Định vì họ thật sự chơi rất tốt.

Và tôi nghĩ cũng đến lúc tôi phải bàn bạc thật kỹ với lãnh đạo . Tôi nghĩ là tôi nên dừng lại . Có thể ai đó đến sẽ làm tốt hơn hay giỏi hơn thì tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ cần một sự đổi mới và giúp đội bóng đi lên . Tôi sẽ bàn bạc lại với lãnh đạo . Tôi nghĩ là tôi không có gì để nói" .

Nhìn lại 5 trận đấu vừa qua, HLV Việt Thắng cho rằng CLB Thành phố Đồng Nai cần cải thiện thể lực. "Cái cần cải thiện, tôi nghĩ đương nhiên là về phần thể lực. Một số anh em lớn tuổi họ rất cố gắng, nhưng mà không thể bù đắp được về mặt thể lực . Đội cần một nguồn năng lượng trẻ trung hơn .

Khi nhận đội bóng chuẩn bị mùa giải , tôi chỉ có trong tay những cầu thủ như thế! Tôi chấp nhận chơi thì cũng không nên nói là tại cầu thủ hay tại cái gì. Tôi nghĩ tôi làm chưa đủ tốt thôi dù cũng đã nỗ lực tột cùng với đội bóng rồi .

Nhưng thật sự thì mùa giải năm nay vẫn có gì đó không may mắn với chúng tôi. Ví dụ như giữa tuần thì Ivan Andrei bị căng háng , Công Phượng bị căng bắp. Rồi hôm nay tôi xếp Ngọc Lâm vào đội hình xuất phát thì lại bị căng bắp .

Nhưng bóng đá mà, có thể là không may mắn nhưng nhiều khi do tôi làm chưa đủ tốt. Tôi nghĩ tôi sẽ bàn bạc lại với lãnh đạo, có ai đó về để giúp đội bóng tiến lên . Còn tôi vẫn cảm ơn lãnh đạo luôn luôn tạo điều kiện rất tốt , anh em cầu thủ cũng cống hiến" .

"Nếu như có cơ hội tiếp tục dẫn dắt đội bóng, anh có sẵn sàng tiếp nhận không ?", phóng viên đặt tiếp câu hỏi.

HLV Việt Thắng cười: "Tôi nghĩ là tôi phải bàn bạc với lãnh đạo CLB. Tôi rất tôn trọng ban lãnh đạo và tôi chưa biết tương lai như thế nào thì tôi không thể nào trả lời câu hỏi này, như thế là thiếu tôn trọng ban lãnh đạo hiện tại của mình".