Dự đoán tỉ số Ngoại hạng Anh: Chelsea đẩy Tottenham xuống nhóm rớt hạng

Chelsea được đánh giá cao hơn Tottenham - Ảnh: REUTERS

Chiến thắng 3-1 trước Coventry vừa giúp Tottenham giải tỏa sức ép sau 6 vòng đầu không thắng ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, thầy trò ông Roberto De Zerbi vẫn đứng thứ 16 với 6 điểm, chỉ hơn Fulham và Nottingham Forest ở nhóm rớt hạng 1 điểm.

Nếu trắng tay tại Stamford Bridge và các đối thủ phía sau giành kết quả thuận lợi, Tottenham có thể đánh mất vị trí an toàn.

Thử thách dành cho Tottenham rất lớn. Chelsea đang đứng thứ tư với 13 điểm, vừa thắng Bournemouth 5-1 và Everton 2-0. Đội bóng của HLV Xabi Alonso ghi 17 bàn sau 7 trận, chỉ kém Brighton và Man City.

Đáng chú ý, chiến thắng trước Everton còn giúp Chelsea chấm dứt chuỗi 22 trận không giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh. Đây là tín hiệu tích cực cho đội chủ nhà trước cuộc đối đầu với Tottenham đang tìm lại cảm giác ghi bàn.

Lịch sử đối đầu càng nghiêng về Chelsea. Họ đã thắng Tottenham 6 trận liên tiếp tại giải đấu và đang hướng tới lần đầu nâng chuỗi này lên 7 trận.

Dù vậy, Chelsea có điểm yếu để đối thủ khai thác. Thủ môn Emiliano Martinez phải phẫu thuật hàm sau trận gặp Everton, mở ra cơ hội bắt chính cho Mike Penders, 21 tuổi.

Tottenham có thể thử thách thủ môn trẻ này bằng khả năng sáng tạo của James Maddison và những pha di chuyển thông minh của Dominic Solanke.

Nhưng đội khách cũng thiếu Rodrigo Bentancur vì án treo giò, còn nhiều cầu thủ gặp vấn đề thể lực. Vì vậy, duy trì sự chắc chắn trước hàng công Chelsea sẽ là bài toán khó.

Cole Palmer đã ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo trong 5 lần gặp Tottenham tại Ngoại hạng Anh. Joao Pedro cũng ghi 3 bàn ở 3 lần đối đầu đội bóng này. Cùng với Pedro Neto vừa lập cú đúp trước Everton, Chelsea có nhiều phương án tạo đột biến.

Lợi thế sân nhà, phong độ và chất lượng tấn công giúp Chelsea sáng cửa giành 3 điểm. Tottenham có thể ghi bàn, nhưng khó tránh thất bại nếu tiếp tục để lộ khoảng trống.

Dự đoán: Chelsea thắng Tottenham 3-1.

Đội hình dự kiến: Chelsea: Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Palmer, Rogers; Pedro. Tottenham: Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Gallagher, Tonali; Kudus, Maddison, Marmoush; Solanke.