Cầu thủ gốc Việt vinh dự được Messi chọn vào top 3 'tiềm năng nhất làng bóng đá'

Ibrahim Maza góp mặt ở gala Quả bóng vàng 2026 nhờ lá phiếu của Messi - Ảnh: REUTERS

Ngày 1-11, báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin về một lựa chọn đặc biệt của Lionel Messi tại cuộc bầu chọn Kopa Trophy 2026, giải thưởng dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất thế giới, nằm trong hệ thống Quả bóng vàng.

Theo kết quả bỏ phiếu được France Football công bố, Messi lựa chọn Lamine Yamal ở vị trí số một, tiếp đến là Pau Cubarsí và Ibrahim Maza. Đáng chú ý, trong số 27 giám khảo tham gia bình chọn, Messi là người duy nhất đưa tên Maza vào danh sách ba cầu thủ xuất sắc nhất của mình.

Điều này đồng nghĩa Maza chỉ nhận được duy nhất một điểm từ lá phiếu của siêu sao Argentina, qua đó xếp thứ 9 chung cuộc. Lamine Yamal là người giành giải thưởng, trong khi Cubarsí đứng thứ hai.

Dù không đạt thứ hạng cao, việc được Messi lựa chọn vẫn là sự ghi nhận đặc biệt dành cho Maza. Bởi hội đồng bình chọn Kopa Trophy chỉ bao gồm những cựu chủ nhân Quả bóng vàng, tức những huyền thoại hàng đầu của bóng đá thế giới.

Ibrahim Maza là cầu thủ mang dòng máu Việt Nam. Anh sinh năm 2005 tại Berlin (Đức), có cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn trên trang chủ Bayer Leverkusen, Maza kể rằng tuổi thơ của anh gắn liền với ba nền văn hóa. Gia đình thường về Algeria vào mùa hè, còn mùa đông lại đến Việt Nam thăm quê ngoại.

Maza từng thừa nhận tiếng Việt khá khó học, nhưng hy vọng một ngày nào đó có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ của mẹ.

Trưởng thành từ bóng đá Đức, Maza từng khoác áo các đội tuyển trẻ nước này trước khi quyết định thi đấu cho tuyển Algeria. Anh gia nhập Bayer Leverkusen vào năm 2025 và dần khẳng định vị trí tại Bundesliga.

Maza (số 22) khi đối đầu Messi tại World Cup 2026 - Ảnh: P.A

Tại World Cup 2026, Maza còn có dịp trực tiếp đối đầu Messi trong trận Algeria thua Argentina 0-3 ở vòng bảng. Dù đội nhà thất bại, tiền vệ gốc Việt vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý.

Và dường như có vẻ từ lần đối đầu này mà siêu sao số 1 làng bóng đá đã để mắt đến cầu thủ gốc Việt của đội bóng châu Phi.

Không ai biết chính xác điều gì khiến Messi dành lá phiếu cho Maza. Tuy nhiên, việc một cầu thủ mới 20 tuổi được chủ nhân tám Quả bóng vàng đánh giá cao hơn nhiều tài năng trẻ khác đã trở thành câu chuyện gây chú ý trên truyền thông quốc tế.

Với Maza, một điểm tại Kopa Trophy có thể không nhiều, nhưng người trao điểm ấy lại là Lionel Messi.

Hội đồng giám khảo toàn huyền thoại Khác với Quả bóng vàng do các nhà báo bình chọn, Kopa Trophy được quyết định bởi những cựu chủ nhân Quả bóng vàng. Năm 2026, hội đồng gồm 27 người, trong đó có Lionel Messi, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Luis Figo, Luka Modric, Karim Benzema, Ousmane Dembélé, Roberto Baggio, Marco van Basten, Ruud Gullit, George Weah và Lothar Matthäus. Mỗi giám khảo chọn ba cầu thủ, lần lượt nhận 5, 3 và 1 điểm. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane và Michel Platini không tham gia bỏ phiếu. Trong 27 giám khảo, chỉ Messi lựa chọn Ibrahim Maza.