Có những 'bàn thắng' khác của Messi và Antonella

Messi và vợ cùng điều hành quỹ từ thiện mang tên anh - Ảnh: F.M

Chỉ trong vòng một tuần, cái tên Lionel Messi liên tiếp được nhắc đến bởi những câu chuyện không liên quan đến bàn thắng hay danh hiệu bóng đá.

Từ giải thưởng danh giá tại Tây Ban Nha đến nghĩa cử âm thầm dành cho một cầu thủ gặp thảm kịch ở Venezuela, người ta lại được thấy một khía cạnh khác của siêu sao Argentina. Và bên cạnh anh, như suốt nhiều năm qua, vẫn là người vợ Antonela Roccuzzo.

Khi Messi khiến người khác bật khóc không phải vì tài năng bóng đá

Ngày 23-10, Messi bước lên sân khấu Nhà hát Campoamor ở Oviedo (Tây Ban Nha) nhận giải thưởng Công chúa xứ Asturias năm 2026 từ Công chúa Leonor.

Người hâm mộ bóng đá có lẽ chưa hiểu hết về tầm danh giá của giải thưởng này. Đó là giải thưởng mà không phải cứ tài giỏi, nổi tiếng, giàu có là có thể đạt được. Những giải thưởng như vậy, Messi có lẽ phải xây cả một biệt thự để trưng bày.

Còn "Công chúa xứ Asturias" lại là một trong những giải thưởng mang tính xã hội, được xem danh giá bậc nhất Tây Ban Nha, tôn vinh những cá nhân, tổ chức có đóng góp xuất sắc về mặt cộng đồng.

Trong lịch sử giải thưởng thể thao được trao từ năm 1987, Messi là cầu thủ bóng đá đầu tiên được vinh danh với tư cách cá nhân. Trước đó, năm 2012, hai danh thủ Xavi Hernandez và Iker Casillas từng cùng nhận giải.

Điều đặc biệt, bên cạnh những thành tích thể thao phi thường, ban giám khảo còn đánh giá cao Messi bởi "những hoạt động thiện nguyện to lớn và bền bỉ, nhằm thúc đẩy cơ hội tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn".

Từ hàng ghế khán giả, Antonela xúc động dõi theo chồng, mỉm cười và vỗ tay. Sau buổi lễ, cô viết trên mạng xã hội: "Thật xúc động khi thấy anh nhận giải Công chúa Asturias. Đây là sự ghi nhận không chỉ dành cho sự nghiệp phi thường mà còn cho những giá trị anh theo đuổi và con người anh. Chúng em luôn tự hào về anh. Yêu anh".

Lucas Trejo cùng gia đình trước thảm kịch Venezuela - Ảnh: INSTAGRAM

Vài ngày sau, cái tên Messi lại được nhắc đến. Cầu thủ người Argentina Lucas Trejo xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với đài Radio La Red, kể về thảm kịch kinh hoàng khiến anh mất cả vợ và hai con trong trận động đất tại Venezuela hồi tháng 6.

Thời điểm ấy, Trejo đang cùng CLB Sport Marítimo chuẩn bị thi đấu ở Caracas. Vợ anh, Yanina Maranella, cùng hai con Aaron và Ainhoa ở nhà. Trận động đất khiến tòa chung cư nơi gia đình sinh sống đổ sập, cướp đi sinh mạng của cả ba.

Trong suốt ba ngày tìm kiếm người thân, Trejo cùng những người bạn túc trực bên đống đổ nát giữa cái nóng khoảng 40 độ C. Không điện, thiếu thức ăn, nước uống, họ gần như kiệt sức.

Và chính Antonela là một trong những người đầu tiên giúp đỡ.

"Người đầu tiên giúp chúng tôi là Antonela Roccuzzo, thông qua quỹ của cô ấy. Cô ấy gửi mọi thứ cần thiết để chúng tôi dựng trại, không thiếu nước uống và thức ăn. Chúng tôi có Internet, có lều để ngủ. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó", Trejo xúc động kể.

Sau khi trở về Argentina, anh tiếp tục nhận được hai vali quần áo, cùng khoản tiền quyên góp từ các nhân viên Inter Miami. Trong đó, một vali được chính Messi gửi tặng, chứa quần áo và giày thể thao của anh.

Điều khiến Trejo xúc động hơn cả là thời điểm ấy Messi đang bận thi đấu World Cup 2026.

"Nhiều người gửi lời chia buồn hoặc động viên, nhưng rất ít người thực sự hành động. Đó là một nghĩa cử đẹp", Trejo chia sẻ, đồng thời bày tỏ mong muốn một ngày nào đó được trực tiếp ôm và cảm ơn những người đã giúp mình.

Thuận vợ thuận chồng, gieo những điều tốt đẹp

Những hoạt động xã hội trở thành một phần quan trọng trong hành trình gần 20 năm tỏa sáng của Messi.

Năm 2007, khi mới 20 tuổi, anh thành lập Quỹ Leo Messi với sự ủng hộ của gia đình, hướng đến ba lĩnh vực chính: y tế, giáo dục và thể thao dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trên trang chính thức của quỹ, Messi từng kể rằng một lần đến thăm bệnh viện đã khiến anh nhận ra sức ảnh hưởng đặc biệt của người nổi tiếng. Chỉ riêng sự xuất hiện của một cầu thủ cũng có thể khiến những bệnh nhi mỉm cười và có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật.

Messi cùng vợ khi đi nhận giải thưởng Công chúa xứ Asturias - Ảnh: REUTERS

"Tôi đã thực hiện được giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Tôi muốn sử dụng thành công đó để giúp đỡ những trẻ em cần được giúp đỡ nhất. Bởi tôi xúc động mỗi khi khiến một đứa trẻ mỉm cười, khi thấy em cảm nhận được hy vọng", Messi chia sẻ năm 2010.

Từ những suy nghĩ ấy, hàng loạt dự án đã ra đời.

Năm 2017, Quỹ Leo Messi tài trợ xây dựng 20 phòng học lắp ghép tại Syria, giúp hơn 1.600 trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh được trở lại trường. Năm 2020, Messi đóng góp khoảng 1 triệu euro cho các cơ sở y tế tại Tây Ban Nha và Argentina chống đại dịch COVID-19.

Một trong những công trình nổi bật nhất là Trung tâm điều trị ung thư nhi SJD ở Barcelona, khánh thành năm 2022. Quỹ Messi đóng góp hơn 3 triệu USD cho dự án, theo Tạp chí TIME. Trung tâm được xây dựng nhờ sự chung tay của nhiều tổ chức và nhà hảo tâm, có năng lực tiếp nhận khoảng 400 ca ung thư trẻ em mới mỗi năm.

Một số thông tin về các hoạt động từ thiện của Messi những năm gần đây - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Tháng 6-2022, khi công trình hoàn thành, Messi cùng Antonela đích thân đến thăm. Anh viết rằng mình rất xúc động khi tận mắt chứng kiến thành quả và hạnh phúc vì đã đóng góp một phần nhỏ vào cuộc chiến chống ung thư trẻ em.

Điều đáng quý, Antonela không chỉ đồng hành cùng chồng trong những chuyến thăm hay các buổi lễ vinh danh. Cô còn có những hoạt động thiện nguyện của riêng mình.

Năm 2023, Antonela tham gia chiến dịch bảo vệ quyền trẻ em của UNICEF tại Argentina. Đến tháng 11-2025, cô hợp tác cùng nền tảng thời trang Vestiaire Collective, bán những món đồ hàng hiệu trong tủ quần áo cá nhân để gây quỹ cho Tổ chức Estudiar es Mejor, đơn vị hỗ trợ giáo dục tại Argentina.