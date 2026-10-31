Tây Ban Nha lại vô địch thêm 1 World Cup, thống trị bóng đá đến khó tin

Tây Ban Nha vô địch World Cup U15 2026 - Ảnh: FIFA

Khuya ngày 30-10, tuyển U15 Tây Ban Nha đánh bại CH Czech 3-0 trong trận chung kết FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan.

Tiago Polo, Bruno Fernandez và Adrian Bielsa lần lượt ghi bàn, giúp đội bóng xứ sở bò tót trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải đấu.

Đáng chú ý, Tây Ban Nha toàn thắng 10 trận tại giải, trong đó có một trận vượt qua đối thủ bằng loạt luân lưu. Giải quy tụ 189 đội tuyển, tổ chức theo thể thức 8 người mỗi bên, mỗi hiệp 20 phút, khác với các kỳ World Cup truyền thống.

Danh hiệu này tiếp tục tô đậm giai đoạn thống trị đáng kinh ngạc của bóng đá Tây Ban Nha.

Hồi cuối tháng 9, báo AS thống kê Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch của 8 giải đấu lớn, từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến các đội trẻ, bao gồm cả bóng đá nam lẫn nữ.

Với chức vô địch U15 vừa giành được, con số này tăng lên 9.

Ở bóng đá nam, Tây Ban Nha đang giữ chức vô địch World Cup 2026, EURO 2024, HCV Olympic Paris 2024 và U19 châu Âu 2026, bên cạnh danh hiệu U15 mới nhất.

Ở bóng đá nữ, họ đang là đương kim vô địch World Cup 2023, UEFA Nations League 2025, World Cup U20 năm 2026 và U19 châu Âu 2026.

Như vậy chỉ riêng năm 2026, bóng đá Tây Ban Nha đã giành thêm 5 danh hiệu lớn ở các cấp độ. Đặc biệt, sau khi đánh bại Argentina 1-0 tại chung kết World Cup 2026, Tây Ban Nha trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử đồng thời nắm giữ chức vô địch World Cup nam và nữ.

Toàn đội U15 Tây Ban Nha ăn mừng - Ảnh: FIFA

Sự thống trị còn thể hiện ở những kỷ lục của các đội trẻ. Tuyển U19 nữ Tây Ban Nha vô địch châu Âu 5 lần liên tiếp từ năm 2022 đến 2026, nâng tổng số lần đăng quang lên 8. Cả hai đều là kỷ lục của giải đấu, vượt qua những cột mốc từng thuộc về Đức.

Trong khi đó đội U19 nam vô địch châu Âu lần thứ 10 vào năm 2026, cũng là kỷ lục của giải. Đáng kinh ngạc hơn, họ không để thủng lưới bàn nào trong suốt vòng chung kết.

Theo AS, tính đến tháng 9-2026, bóng đá Tây Ban Nha đã giành tổng cộng 57 chức vô địch ở các cấp độ từ U17 trở lên, trong đó có đến 40 danh hiệu trong 20 năm gần nhất.

Những con số ấy phản ánh sức mạnh không chỉ ở một thế hệ cầu thủ, mà còn ở khả năng liên tục đào tạo những lứa tài năng kế tiếp của bóng đá Tây Ban Nha.