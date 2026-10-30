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Thái Lan thắng sốc Nhật Bản trong ngày hạ màn kỳ World Cup đặc biệt

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

U15 Thái Lan gây bất ngờ lớn khi đánh bại Nhật Bản 4-0 trong ngày thi đấu cuối cùng của FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan.

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U15 Thái Lan (trái) thắng đậm Nhật Bản trong ngày thi đấu cuối của World Cup U15 2026 - Ảnh: FAT

Chiều 30-10 (giờ Việt Nam), U15 Thái Lan tạo nên một trong những kết quả đáng chú ý của bóng đá Đông Nam Á tại World Cup U15 2026, khi vượt qua Nhật Bản với tỉ số 4-0.

Đây là trận tranh hạng 77 chung cuộc, thuộc nhóm C (Tier C) của giải đấu. Chiến thắng giúp đội bóng xứ chùa vàng khép lại hành trình tại Azerbaijan bằng một kết quả đầy bất ngờ trước đại diện của nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Đáng chú ý, trước cuộc đối đầu này, Thái Lan trải qua những trận đấu có kết quả hết sức trái ngược. Sau khi giành vị trí thứ ba bảng M, họ vượt qua Afghanistan 6-4 ở vòng phân hạng nhưng liên tiếp nhận hai thất bại nặng nề cùng tỉ số 0-5 trước Tunisia và Honduras.

Tưởng chừng các cầu thủ trẻ Thái Lan sẽ kết thúc giải trong thất vọng, họ bất ngờ vùng lên đánh bại Malawi 6-2 để giành quyền gặp Nhật Bản.

Trong khi đó Nhật Bản cũng trải qua một giải đấu không như kỳ vọng. Đại diện Đông Á từng thất bại 0-4 trước Uganda, sau đó thua Chile trên chấm luân lưu, trước khi đánh bại Rwanda 3-0 để giành quyền tranh hạng 77.

Chiến thắng 4-0 trước Nhật Bản vì vậy trở thành điểm nhấn đáng nhớ nhất của Thái Lan tại giải.

Ngoài Thái Lan, các đại diện Đông Nam Á cũng để lại những dấu ấn riêng tại kỳ World Cup đặc biệt này.

Malaysia là đội có thành tích phân nhóm tốt nhất khu vực khi lọt vào Tier B, cạnh tranh các vị trí từ 33 đến 64. Tuy nhiên đội bóng này sa sút ở vòng phân hạng, lần lượt thua Nam Phi 2-6, thua Trung Quốc 1-3 và thua Qatar trên chấm luân lưu, trước khi bước vào trận tranh hạng 55 với Lebanon.

Indonesia cũng có những kết quả khó tin. Sau chiến thắng ấn tượng 7-1 trước Fiji ở vòng bảng, đội bóng xứ vạn đảo tiếp tục đánh bại Panama 5-3 tại Tier C. Nhưng họ lại thua Luxembourg 1-6 và Pháp 1-5, qua đó phải tranh hạng 71 với Benin.

Một số kết quả khác của các đội Đông Nam Á cũng gây chú ý, như Myanmar đánh bại Saudi Arabia 3-2, Philippines thắng Macau 5-1, hay Singapore vượt qua Saint Vincent và Grenadines với tỉ số 8-3.

Kỳ World Cup đặc biệt

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là giải đấu lần đầu tiên được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức, diễn ra từ ngày 24 đến 30-10 tại Baku, Azerbaijan.

Giải quy tụ 189 đội tuyển, trong đó có 78 liên đoàn lần đầu tham dự một kỳ World Cup của FIFA.

Khác với bóng đá truyền thống, các đội thi đấu theo thể thức 8 người, gồm một thủ môn. Mỗi trận chỉ kéo dài 40 phút, chia thành hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, trên sân có kích thước nhỏ hơn sân bóng đá 11 người.

Các đội được chia thành 32 bảng ở giai đoạn đầu, sau đó phân vào sáu nhóm trình độ từ A đến F để tiếp tục thi đấu xác định thứ hạng.

Điểm đặc biệt là không đội nào bị loại sớm. Giải có gần 1.000 trận đấu, với tối đa 20 trận diễn ra đồng thời. Chỉ đội vô địch nhóm A mới giành danh hiệu cao nhất toàn giải.

Thái Lan thắng sốc Nhật Bản trong ngày hạ màn kỳ World Cup đặc biệt - Ảnh 3.Thua Hungary, U15 Việt Nam giành hạng 82 World Cup & Festival 2026

U15 Việt Nam thua U15 Hungary ở chung kết tranh hạng 81 diễn ra chiều 30-10, qua đó giành thứ hạng 82 chung cuộc tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

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    Chủ đề: Nhật Bản Thái Lan Đông Nam Á Việt Nam U15

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