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Hai vé World Cup cờ vua cho Việt Nam nhờ thành tích các kỳ thủ thần đồng

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) vừa chính thức công bố danh sách các liên đoàn giành suất dự World Cup 2027 nhờ thành tích Olympiad 2026. Những tấm vé cho Việt Nam nằm trong top đầu thế giới.

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Kỳ thủ Bành Gia Huy từng tỏa sáng ở Olympiad cũng như góp mặt ở World Cup - Ảnh tư liệu

Việt Nam được trao hai vé dự World Cup cờ vua 2027, gồm một ở bảng mở rộng (tức dành cho nam) và một ở bảng nữ. Đáng chú ý, thành quả này có đóng góp lớn từ thế hệ kỳ thủ trẻ tài năng của Việt Nam.

Dùng kỳ thủ trẻ - vẫn là thế lực làng cờ vua

Theo thông báo mới nhất của FIDE, Việt Nam đứng thứ 18 trong danh sách phân bổ suất World Cup Open 2027 và thứ 9 ở World Cup nữ. Sau khi một số suất được chuyển sang hệ thống vòng loại châu lục, FIDE xác nhận 83 liên đoàn ở bảng mở rộng và 45 liên đoàn ở bảng nữ giành vé thông qua Olympiad.

Vị trí cao hứa hẹn sẽ giúp Việt Nam sở hữu một số lợi thế trong việc bốc thăm, phân bảng phân nhánh đấu...

Tại Olympiad 2026 diễn ra ở Samarkand (Uzbekistan) hồi tháng 9, đội tuyển Open Việt Nam chỉ được xếp hạt giống số 47. Việc thiếu vắng ba đại kiện tướng hàng đầu Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh càng khiến giới chuyên môn lo ngại.

Tuy nhiên, các tài năng trẻ Đầu Khương Duy (15 tuổi), Bành Gia Huy, Phạm Trần Gia Phúc (cùng 17 tuổi) và Nguyễn Quốc Hy (20 tuổi), bên cạnh đàn anh Nguyễn Hoàng Nam, đã tạo nên cuộc vượt hạng ngoạn mục.

Việt Nam kết thúc giải ở vị trí thứ 19 chung cuộc, đồng thời giành huy chương vàng nhóm B, nhóm phân hạng theo sức mạnh đội tuyển trước giải. Sau 11 vòng đấu, đội tuyển đạt thành tích 6 thắng, 3 hòa và 2 thua.

Điểm nhấn là chiến thắng 3-1 trước Na Uy ở vòng 10, khi Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy và Nguyễn Quốc Hy cùng đánh bại những đại kiện tướng quốc tế. Đặc biệt, Gia Huy và Quốc Hy còn đạt chuẩn đại kiện tướng (GM norm) ngay tại Olympiad, đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình chinh phục danh hiệu cao quý này.

Không kém cạnh các đồng nghiệp nam, tuyển nữ Việt Nam cũng vượt kỳ vọng khi từ hạt giống số 21 vươn lên hạng 9 chung cuộc.

Đội hình gồm Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng, Lương Phương Hạnh và Bạch Ngọc Thùy Dương. Trong đó, Mai Hưng giành huy chương bạc cá nhân ở bàn 5, góp thêm dấu ấn cho một kỳ Olympiad thành công của cờ vua Việt Nam.

Lê Quang Liêm vẫn có cơ hội dự World Cup

Dù đã giành hai suất, Việt Nam chưa xác định kỳ thủ nào sẽ đại diện tham dự World Cup 2027.

Theo quy định của FIDE, Liên đoàn Cờ Việt Nam phải lựa chọn một thành viên từng dự Olympiad 2026 cho mỗi suất. Chỉ khi tất cả thành viên của đội tương ứng đã có vé theo con đường khác hoặc từ chối tham dự, liên đoàn mới được cử kỳ thủ ngoài danh sách.

Các kỳ thủ thần đồng mang vé World Cup cờ vua cho Việt Nam - Ảnh 1.

Lê Quang Liêm thường tỏa sáng ở các kỳ World Cup cờ vua - Ảnh: FIDE

Điều này có nghĩa Lê Quang Liêm không thuộc diện được lựa chọn trực tiếp cho suất Open từ Olympiad, nhưng anh vẫn có thể giành vé World Cup 2027 qua vòng loại châu lục, hệ số Elo hoặc những con đường khác. Các liên đoàn phải công bố người nhận suất Olympiad trong khoảng ngày 1 đến 15-7-2027.

World Cup 2027 dự kiến tổ chức trong quý IV với thể thức mới. Bảng mở rộng có 224 kỳ thủ, chia thành bốn nhóm, còn giải nữ có 128 kỳ thủ, chia thành hai nhóm. Các kỳ thủ thi đấu chín ván hệ Thụy Sĩ ở vòng đầu, chọn ra 16 người tại mỗi giải vào vòng loại trực tiếp.

Đáng chú ý, thứ hạng cao của Việt Nam trong danh sách được cấp vé không mang lại ưu thế hạt giống. FIDE căn cứ vào Elo cờ tiêu chuẩn tại thời điểm khai mạc để xác định thứ tự hạt giống và phân nhóm thi đấu.

Lê Quang Liêm - niềm tự hào Việt Nam ở World Cup

Lê Quang Liêm vẫn là kỳ thủ Việt Nam giàu thành tích nhất tại World Cup. Anh ba lần vào nhóm 16 người mạnh nhất ở các năm 2013, 2019 và 2025. Tại World Cup 2025 ở Goa (Ấn Độ), Liêm vượt qua Karthik Venkataraman ở vòng 4, trước khi thua Alexander Donchenko (Đức) 3,5-4,5 ở loạt tie-break vòng 5.

Từ năm 2011, Quang Liêm đã vào đến vòng 3, còn Nguyễn Ngọc Trường Sơn dừng bước ở vòng 2 sau trận đấu căng thẳng với Peter Svidler. World Cup 2023 ghi nhận bốn đại diện Việt Nam gồm Quang Liêm, Lê Tuấn Minh, Võ Thị Kim Phụng và Nguyễn Thị Mai Hưng, trong đó Liêm đi xa nhất đến vòng 3. Năm 2025, Bành Gia Huy lần đầu dự World Cup ở tuổi 16; Phạm Lê Thảo Nguyên cũng góp mặt ở giải nữ.

Các kỳ thủ thần đồng mang vé World Cup cờ vua cho Việt Nam - Ảnh 4.Kỳ thủ Việt Nam nào đang gây sốt làng cờ vua thế giới?

Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh đang trải qua những tháng thi đấu thăng hoa, liên tiếp chinh phục các giải cờ vua quốc tế và nhận nhiều lời tán dương từ dư luận làng cờ đỉnh cao.

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    Chủ đề: Lê Quang Liêm Olympiad Bành Gia Huy FIDE World Cup

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