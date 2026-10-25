Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Liên đoàn Cờ Việt Nam giúp trẻ em nghèo học theo Quang Liêm, Trường Sơn

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Bước sang mùa thứ sáu, dự án Quân cờ hạnh phúc (Happy Chess) tiếp tục đến với 50 trẻ em tại Trường tình thương Ánh Linh, phường Tân Hưng, TP.HCM, thông qua 8 buổi học cờ vua miễn phí.

- Ảnh 1.

Trẻ em nghèo được học cờ vua với HLV chuyên nghiệp - Ảnh: T.G.

Cuối tuần này, dự án Quân cờ hạnh phúc (Happy Chess) chính thức khai giảng mùa 6 tại Trường tình thương Ánh Linh, nối tiếp hành trình đưa cờ vua đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật.

Chương trình mùa này diễn ra từ ngày 17-10 đến 5-12, với sự hướng dẫn của đội ngũ huấn luyện viên tình nguyện là sinh viên cũng như giáo viên đang dạy kèm cờ vua tại các Trung tâm cờ vua ở TP.HCM. 

Thông qua những bài học và ván đấu, dự án hướng đến giúp các em rèn khả năng tập trung, tư duy, tính kiên nhẫn và thói quen suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định.

Quan trọng hơn nữa, dự án giúp trẻ em nghèo tiếp cận điều tưởng chừng chỉ gắn với con em nhà trung lưu - đó là các lớp học cờ chuyên nghiệp, với những HLV giàu kinh nghiệm. 

Được TS Nguyễn Trà Giang, Phó chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, sáng lập năm 2023, "Quân cờ hạnh phúc" đưa cờ vua đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật, mở thêm cơ hội để các em học tập, vui chơi, rèn luyện tư duy và kết nối bạn bè.

Dự án nhận được sự bảo trợ của Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE) và nền tảng cờ vua trực tuyến Chess.com. Những đóng góp của "Quân cờ hạnh phúc" trong việc đưa cờ vua đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật cũng đã được FIDE ghi nhận, biểu dương, qua đó khích lệ việc phát huy vai trò của cờ vua trong phát triển cộng đồng.

Liên đoàn Cờ Việt Nam giúp trẻ em nghèo học theo Quang Liêm, Trường Sơn - Ảnh 1.

Tiến sĩ Nguyễn Trà Giang (phải) và HLV Đặng Anh Quốc trao tặng 50 bộ bàn cờ và quà cho các em tại Trường tình thương Ánh Linh - Ảnh: T.G.

Tại mùa thứ sáu, The Grand Ho Tram và KingViet Education tiếp tục là hai nhà tài trợ chính, bảo đảm kinh phí cho đội ngũ huấn luyện viên tình nguyện, bộ bàn cờ, đồng phục và các bữa ăn dinh dưỡng cho 50 em. Nhờ sự đồng hành này, các em được tham gia toàn bộ chương trình miễn phí.

Bên cạnh việc học cách di chuyển quân và tính toán nước đi, lớp học còn khuyến khích các em tôn trọng người cùng chơi, học cách đón nhận kết quả thắng thua và tự tin hơn vào khả năng của bản thân.

Với mục tiêu dài hạn trao tặng 100.000 bộ cờ và xây dựng mạng lưới 1.000 huấn luyện viên tình nguyện, "Quân cờ hạnh phúc" tiếp tục tìm kiếm sự chung tay của cộng đồng để duy trì các lớp học và mở rộng cơ hội tiếp cận cờ vua cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Liên đoàn Cờ Việt Nam giúp trẻ em nghèo học theo Quang Liêm, Trường Sơn - Ảnh 4.Bé gái 11 tuổi vượt cột mốc của hàng loạt huyền thoại cờ vua

Mới 11 tuổi, kỳ thủ người Anh gốc Ấn Độ Bodhana Sivanandan đã trở thành nữ kỳ thủ trẻ nhất lịch sử hoàn tất điều kiện đạt danh hiệu kiện tướng quốc tế (IM), phá kỷ lục tồn tại từ năm 1988 của huyền thoại cờ vua Judit Polgar.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn Lê Quang Liêm quân cờ hạnh phúc trẻ em

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất