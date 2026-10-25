Liên đoàn Cờ Việt Nam giúp trẻ em nghèo học theo Quang Liêm, Trường Sơn

Trẻ em nghèo được học cờ vua với HLV chuyên nghiệp - Ảnh: T.G.

Cuối tuần này, dự án Quân cờ hạnh phúc (Happy Chess) chính thức khai giảng mùa 6 tại Trường tình thương Ánh Linh, nối tiếp hành trình đưa cờ vua đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật.

Chương trình mùa này diễn ra từ ngày 17-10 đến 5-12, với sự hướng dẫn của đội ngũ huấn luyện viên tình nguyện là sinh viên cũng như giáo viên đang dạy kèm cờ vua tại các Trung tâm cờ vua ở TP.HCM.

Thông qua những bài học và ván đấu, dự án hướng đến giúp các em rèn khả năng tập trung, tư duy, tính kiên nhẫn và thói quen suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định.

Quan trọng hơn nữa, dự án giúp trẻ em nghèo tiếp cận điều tưởng chừng chỉ gắn với con em nhà trung lưu - đó là các lớp học cờ chuyên nghiệp, với những HLV giàu kinh nghiệm.

Được TS Nguyễn Trà Giang, Phó chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, sáng lập năm 2023, "Quân cờ hạnh phúc" đưa cờ vua đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật, mở thêm cơ hội để các em học tập, vui chơi, rèn luyện tư duy và kết nối bạn bè.

Dự án nhận được sự bảo trợ của Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE) và nền tảng cờ vua trực tuyến Chess.com. Những đóng góp của "Quân cờ hạnh phúc" trong việc đưa cờ vua đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật cũng đã được FIDE ghi nhận, biểu dương, qua đó khích lệ việc phát huy vai trò của cờ vua trong phát triển cộng đồng.

Tiến sĩ Nguyễn Trà Giang (phải) và HLV Đặng Anh Quốc trao tặng 50 bộ bàn cờ và quà cho các em tại Trường tình thương Ánh Linh - Ảnh: T.G.

Tại mùa thứ sáu, The Grand Ho Tram và KingViet Education tiếp tục là hai nhà tài trợ chính, bảo đảm kinh phí cho đội ngũ huấn luyện viên tình nguyện, bộ bàn cờ, đồng phục và các bữa ăn dinh dưỡng cho 50 em. Nhờ sự đồng hành này, các em được tham gia toàn bộ chương trình miễn phí.

Bên cạnh việc học cách di chuyển quân và tính toán nước đi, lớp học còn khuyến khích các em tôn trọng người cùng chơi, học cách đón nhận kết quả thắng thua và tự tin hơn vào khả năng của bản thân.

Với mục tiêu dài hạn trao tặng 100.000 bộ cờ và xây dựng mạng lưới 1.000 huấn luyện viên tình nguyện, "Quân cờ hạnh phúc" tiếp tục tìm kiếm sự chung tay của cộng đồng để duy trì các lớp học và mở rộng cơ hội tiếp cận cờ vua cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.