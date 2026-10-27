Kỳ thủ Việt Nam nào đang gây sốt làng cờ vua thế giới?

Lê Tuấn Minh có phong độ khuynh đảo làng cờ vua đỉnh cao - Ảnh: LĐCVN

"Tôi thực sự lo ngại Minh Le (Lê Tuấn Minh) trong những cuộc đấu kéo dài khoảng hai giờ. Nếu không có cậu ấy, chắc tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn", Hikaru Nakamura phát biểu khi tham dự giải cờ siêu chớp Bullet Brawl diễn ra hồi tuần rồi.

Lời thừa nhận của Nakamura được Chess.com đăng tải. Đáng chú ý, kỳ thủ người Mỹ gốc Nhật đang thống trị Bullet Brawl với tổng cộng 71 lần vô địch trước đó. Anh hiện đang giữ vị trí số 2 thế giới, chỉ sau Magnus Carlsen.

Việc Lê Tuấn Minh được Nakamura nhắc tên trong số những đối thủ đáng ngại là sự ghi nhận đáng kể đối với đại diện Việt Nam.

Liên tiếp khiến làng cờ quốc tế kinh ngạc

Thực tế, từ nhiều tháng qua, Lê Tuấn Minh đã liên tục tạo dấu ấn tại các giải cờ chớp, siêu chớp trực tuyến quy tụ những kỳ thủ hàng đầu thế giới.

Ngày 9-6, anh giành hạng ba Titled Tuesday với thành tích bất bại sau 11 ván (7 thắng, 4 hòa). Đây là giải đấu danh giá được Chess.com tổ chức hằng tuần, thu hút nhiều đại kiện tướng hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Nakamura hay Fabiano Caruana.

Đến ngày 25-7, Tuấn Minh gây chấn động tại Bullet Brawl khi thực hiện màn lội ngược dòng khó tin trước Nakamura.

Khi giải chỉ còn 16 phút, anh bị đối thủ bỏ xa đến 20 điểm. Tuy nhiên, kỳ thủ Việt Nam liên tục giành chiến thắng, thu về thêm 27 điểm, trong khi Nakamura chỉ kiếm được 7 điểm.

Cả hai kết thúc với cùng 159 điểm, nhưng Tuấn Minh vô địch nhờ chỉ số phụ. Nhà báo Jack Rodgers của Chess.com gọi đây là một trong những màn ngược dòng bất ngờ nhất lịch sử Bullet Brawl.

Chưa đầy một tuần sau, ngày 30-7, Tuấn Minh giành HCV cờ chớp châu Á tại Hong Kong với thành tích bất bại 13 ván (9 thắng, 4 hòa). Anh tiếp tục đoạt HCV cờ chớp tại Giải cờ vua Đông Nam Á ở Singapore vào giữa tháng 8.

Đỉnh cao của chuỗi phong độ này đến vào ngày 18-8, khi Tuấn Minh lần thứ 12 đăng quang Titled Tuesday.

Dù thất bại ngay ván mở màn, anh thắng liên tiếp 9 ván, trước khi hòa ván cuối để đạt 9,5/11 điểm. Đại diện Việt Nam vượt qua hai tên tuổi lớn Parham Maghsoodloo và Arjun Erigaisi nhờ chỉ số phụ.

Trong bài viết mang tiêu đề "Lê Tuấn Minh thần tốc thắng liên tiếp 9 ván để vô địch Titled Tuesday", nhà báo Nathaniel Green đặc biệt ấn tượng với tốc độ xử lý của anh.

Hai chiến thắng cuối trong chuỗi 9 ván đến từ việc đối thủ hết giờ dù thế cờ vẫn cân bằng. Đáng chú ý, ở ván 10, Tuấn Minh đánh bại Marco Materia khi đồng hồ của mình chỉ còn 2,5 giây.

Sự nghiệp ấn tượng và phong độ của Lê Tuấn Minh - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Chỉ hai ngày sau, anh tiếp tục vô địch giải 3+0 Thursday, trở thành kỳ thủ thứ năm trong lịch sử giành cú đúp Titled Tuesday và 3+0 Thursday trong cùng một tuần.

Thành tích này đưa Tuấn Minh sánh vai những tên tuổi lừng danh như Caruana, Erigaisi, Denis Lazavik và Jan-Krzysztof Duda.

Nhà báo Jeremy Kane của Chess.com hết lời tán thưởng màn trình diễn của Tuấn Minh, đặc biệt là chiến thắng trước Dmitrij Kollars. Trong ván đấu này, kỳ thủ Việt Nam gây ấn tượng bằng đòn thí cả hai xe để tổ chức cuộc tấn công chiếu hết.

Những lời khen dành cho Tuấn Minh không chỉ xuất phát từ thành tích mà còn từ phong cách thi đấu giàu tính chiến thuật, khả năng tính toán nhanh và bản lĩnh xử lý những thời khắc quyết định.

Bước sang tháng 10, phong độ ấy tiếp tục được duy trì. Ngày 8-10, Tuấn Minh lại vô địch một chặng 3+0 Thursday. Chess.com ví anh như có "bàn tay Midas" khi khởi đầu với 8,5 điểm sau 9 ván.

Gần nhất, ngày 20-10, anh đứng thứ bảy tại Titled Tuesday với 8,5/11 điểm. Có thời điểm Tuấn Minh vươn lên nhóm dẫn đầu sau chiến thắng trước Dmitry Andreikin và hai lần cầm hòa Nakamura ở những vòng cuối, trước khi thất bại trước Sina Movahed ở ván quyết định.

Từ sinh viên luật đến cao thủ cờ vua thế giới

Lê Tuấn Minh sinh năm 1996 tại Hà Nội, bắt đầu làm quen với cờ vua năm 8 tuổi tại Trường Thể thao 10-10.

Khác với nhiều tài năng theo đuổi con đường chuyên nghiệp từ sớm, anh dành nhiều thời gian cho việc học văn hóa. Tuấn Minh từng theo học Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, sau đó tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội.

Dù vậy, anh vẫn từng bước khẳng định tài năng, giành chức vô địch quốc gia năm 2020, hai HCV SEA Games 31 và chính thức trở thành đại kiện tướng thứ 13 của Việt Nam vào năm 2022.

Lê Tuấn Minh liên tiếp đánh bại các Đại kiện tướng - Ảnh: FIDE

Đáng chú ý, trước khi được phong đại kiện tướng, Tuấn Minh đã nổi danh trong giới cờ trực tuyến. Năm 2022, nền tảng Lichess từng ca ngợi anh sau chuỗi 22 chiến thắng liên tiếp tại Bullet Titled Arena, nhận định kỳ thủ Việt Nam hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với những cao thủ cờ chớp và siêu chớp xuất sắc nhất thế giới.

Năm 2024, anh tiếp tục ghi dấu ấn ở cờ tiêu chuẩn khi giành HCĐ cá nhân bàn ba tại Olympiad cờ vua thế giới. Tuấn Minh bất bại cả 11 ván (7 thắng, 4 hòa), đạt hiệu suất thi đấu tương đương Elo 2.795.

Từ một kỳ thủ từng được ví là "kiện tướng quốc tế mạnh nhất thế giới", Tuấn Minh giờ đây đã trở thành gương mặt quen thuộc trong các cuộc tranh tài cờ tốc độ đỉnh cao.

Và với những gì đang thể hiện, anh không chỉ mang về các danh hiệu cho cờ vua Việt Nam mà còn buộc những đối thủ hàng đầu thế giới phải dành cho mình sự dè chừng.