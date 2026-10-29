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Bà xã Nguyễn Ngọc Trường Sơn đứng hạng 4 thế giới giải cờ vua độc đáo

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng nữ Giải cờ vua biến thể Freestyle Friday Championship 2026 vừa kết thúc mới đây.

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Phạm Lê Thảo Nguyên đạt thêm một cột mốc trong sự nghiệp cờ vua ấn tượng - Ảnh: CHESSWC2025

Theo thông tin từ chuyên trang cờ vua quốc tế Chess.com, Phạm Lê Thảo Nguyên vừa giành giải thưởng dành cho nữ kỳ thủ có thành tích tốt nhất tại Freestyle Friday, giải đấu theo thể thức cờ ngẫu nhiên đang rất thịnh hành.

Ở giải đấu này, Thảo Nguyên đạt 7 điểm sau 11 ván, với 6 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại. Cô đứng thứ 19 chung cuộc, vượt qua nhiều đại kiện tướng nam và nhận phần thưởng 100 USD.

Giải có sự góp mặt của hàng loạt cao thủ quốc tế như Hans Niemann, Ian Nepomniachtchi, Parham Maghsoodloo hay thần đồng cờ vua Argentina Faustino Oro. Nhà vô địch chặng đấu là Hans Niemann với 9 điểm.

Đáng chú ý, kết quả trên giúp Thảo Nguyên củng cố vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng nữ Freestyle Friday Championship 2026 với 67 điểm.

Kỳ thủ Việt Nam chỉ xếp sau ba tên tuổi lớn là Anna Muzychuk (Ukraine), Alexandra Kosteniuk (Thụy Sĩ) và Rose Atwell (Mỹ). Một đại diện Việt Nam khác là Lương Phương Hạnh đứng thứ 14 với 23 điểm.

Freestyle Friday Championship là chuỗi giải đấu trực tuyến do Chess.com tổ chức, với các chặng thi đấu liên tục. Các kỳ thủ tranh tài ở thể loại Freestyle Chess, còn gọi là Chess960, trong đó vị trí xuất phát của các quân cờ ở hàng cuối được xáo trộn theo những quy tắc nhất định.

Điều này khiến các kỳ thủ không thể phụ thuộc hoàn toàn vào những phương án khai cuộc quen thuộc. Mỗi chặng gồm 11 ván cờ chớp, với thời gian 3 phút và cộng 2 giây sau mỗi nước đi.

Đặc biệt, hệ thống thi đấu năm nay còn là vòng tuyển chọn cho Giải vô địch cờ vua Freestyle thế giới 2027. Những kỳ thủ nữ có thứ hạng cao, chưa giành vé trực tiếp, sẽ có cơ hội tranh suất tham dự vòng chung kết thế giới thông qua vòng đấu loại cuối năm.

Sinh năm 1987 tại Cần Thơ, Phạm Lê Thảo Nguyên là một trong những nữ kỳ thủ xuất sắc nhất lịch sử cờ vua Việt Nam.

Cô giành danh hiệu đại kiện tướng nữ năm 2011 và kiện tướng quốc tế (IM) năm 2013, từng đạt Elo cao nhất sự nghiệp 2.426.

Trong sự nghiệp, Thảo Nguyên từng đoạt HCB cá nhân châu Á năm 2011, HCĐ đồng đội nữ tại Asian Games 2010 và nhiều HCV SEA Games. Cô cũng từng lọt top 50 kỳ thủ nữ thế giới.

Thảo Nguyên cũng là vợ của đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn, tạo nên đôi uyên ương vàng của làng cờ vua VIệt Nam.

Bà xã Nguyễn Ngọc Trường Sơn đứng hạng 4 thế giới giải cờ vua độc đáo - Ảnh 3.Quả bóng vàng 2026 Harry Kane chơi cờ vua giỏi đến mức nào?

Ngoài việc xuất sắc trong khâu ghi bàn và kiến tạo, ít ai biết rằng chủ nhân Quả bóng vàng 2026 Harry Kane còn là một kỳ thủ cờ vua có thành tích đáng nể.

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    Chủ đề: thế giới cờ Thảo Nguyên Trường Sơn kỳ thủ

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