Quả bóng vàng 2026 Harry Kane chơi cờ vua giỏi đến mức nào?

Ngoài đam mê với trái bóng tròn, Harry Kane còn yêu thích bộ môn cờ vua - Ảnh: Chess.com

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi trên sân cỏ, tiền đạo Harry Kane cuối cùng đã chạm tay đến danh hiệu cao quý nhất ở giải thưởng cá nhân khi chân sút 33 tuổi chính thức giành được Quả bóng vàng 2026.

Thế nhưng bên cạnh những bàn thắng và đường kiến tạo đẳng cấp, ít ai biết rằng đội trưởng tuyển Anh còn sở hữu một tài năng đáng nể ngoài đời thực: một kỳ thủ cờ vua với trình độ không phải dạng vừa.

Theo tiết lộ từ nền tảng cờ vua hàng đầu thế giới Chess.com, hành trình đến với bộ môn trí tuệ của chân sút sinh năm 1993 bắt đầu từ năm 2024, sau khi anh xem bộ phim truyền hình nổi tiếng The Queen’s Gambit.

Vào thời điểm đó, Harry Kane bắt đầu làm quen với thể loại cờ nhanh 10 phút không cộng giây và đạt mức Elo 1200. Khi ấy, anh từng chia sẻ khai cuộc anh thường dùng là khai cuộc Scotland.

Khi được hỏi thêm về cờ vua, ngôi sao Harry Kane trả lời rằng: "Cờ vua là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, chủ yếu là vì nó giúp tôi hoàn toàn thư giãn đầu óc".

Mới đây nhất vào ngày 27-10, Chess.com tiếp tục công bố những thông tin cập nhật về tài khoản của tiền đạo này. Theo đó, mức Elo hiện tại của Harry Kane đã vươn lên mốc 1500.

Đối với một vận động viên thể thao chuyên nghiệp bận rộn với lịch trình thi đấu đỉnh cao, việc duy trì sở thích giải trí và đạt được mức Elo 1500 là một thành tích vô cùng ấn tượng.

Con số này cho thấy tư duy chiến thuật sắc bén và sự nhạy bén không chỉ phát huy trên sân bóng, mà còn được ngôi sao tuyển Anh chuyển hóa đầy hiệu quả trên từng nước đi của bàn cờ vua.