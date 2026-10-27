Tiết lộ lá phiếu Quả bóng vàng, Kane ngược dòng thắng Mbappe một phần nhờ... Việt Nam

Kane ngược dòng thắng sít sao Mbappe ở Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: WSPORT

Những tiết lộ bất ngờ từ ông Vincent Garcia, Tổng biên tập tạp chí France Football, đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng 2026, cho thấy Harry Kane chỉ thắng sít sao Mbappe trong cuộc đua.

Phát biểu với báo L'Équipe sau lễ trao giải, ông Garcia cho biết Mbappe thực tế đã dẫn đầu cuộc bầu chọn trong phần lớn thời gian nhận phiếu.

Trong quá trình theo dõi kết quả được cập nhật, ông chứng kiến Kane dần thu hẹp cách biệt, trước khi vượt qua đối thủ để giành chiến thắng chung cuộc.

Đặc biệt, ông Garcia tiết lộ khoảng cách giữa Kane và Mbappe còn nhỏ hơn mức chênh lệch 41 điểm giữa Rodri và Vinicius Junior tại cuộc bầu chọn năm 2024, và thật ra là "rất sít sao".

Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý bởi giải thưởng năm nay được quyết định bằng lá phiếu của 100 nhà báo, mỗi người đại diện một quốc gia nằm trong top 100 bảng xếp hạng FIFA.

Mỗi nhà báo chọn 10 cầu thủ trong danh sách 30 ứng viên, với thang điểm lần lượt là 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 và 1.

Ngoài ra, ông Garcia còn tiết lộ thêm rằng Kane đã ngược dòng vượt mặt Mbappe từ "những lá phiếu cuối cùng". Thông thường, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành theo thứ tự bảng chữ cái của tên liên đoàn bóng đá.

Cũng sau gala Quả bóng vàng, đại diện Việt Nam bỏ phiếu bầu - nhà báo Trương Anh Ngọc tiết lộ trên mạng xã hội rằng ông chọn vị trí số 1 cho Rodri (15 điểm), tiếp đến là Lionel Messi (12 điểm), Harry Kane (10 điểm), Lamine Yamal (8 điểm) và Kylian Mbappe (7 điểm).

Như vậy, chỉ riêng lựa chọn xếp Kane trên Mbappe của đại diện Việt Nam đã tạo ra mức chênh lệch 3 điểm có lợi cho tiền đạo Bayern Munich.

Đây là con số rất nhỏ, nhưng mang đến tác động không nhỏ một khi cuộc đua giữa Kane và Mbappe là vô cùng sít sao - như lời ban tổ chức.

Theo quy định của France Football, Quả bóng vàng 2026 được bầu chọn bởi các nhà báo thể thao quốc tế, đến từ những quốc gia có đội tuyển bóng đá lọt top 100 của FIFA.

Thứ hạng được xác định tại thời điểm công bố danh sách đề cử, ngày 8-9-2026. Vào thời điểm này, Việt Nam đứng hạng 99 thế giới, đủ tư cách bỏ phiếu.