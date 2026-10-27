Dư luận Anh 'gáy': Nhờ Kane mà Quả bóng vàng mới lấy lại uy tín

Harry Kane là chủ nhân Quả bóng vàng 2026 - ẢNh: REUTERS

“Quả bóng vàng đã lấy lại uy tín!” - dòng tiêu đề được viết hoa toàn bộ xuất hiện trên diễn đàn bóng đá Reddit ngay sau khi Harry Kane được xướng tên chiến thắng tại lễ trao giải tối 26-10 (giờ Anh).



Fan Anh nói 'Kane đã cứu bóng đá'

Bài đăng trên cộng đồng r/soccercirclejerk, vốn nổi tiếng với những màn bình luận châm biếm, nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt ủng hộ.

Bên dưới, một người hâm mộ tiếp tục tung hô: “Bóng đá đã được cứu!”. Những lời tán thưởng có phần cường điệu này nhanh chóng tìm được sự đồng điệu trên nhiều diễn đàn khác.

Đáng chú ý, ở cộng đồng r/PremierLeague, một cổ động viên cũng tuyên bố: “Bóng đá đã được cứu!”.

Còn tại chủ đề tường thuật trực tiếp lễ trao giải trên r/soccer, một tài khoản viết: “Bóng đá hôm nay đã lấy lại được chút uy tín. Tiến lên nào, Kane!”.

Những lời tung hô cho thấy một bộ phận người hâm mộ không chỉ vui vì Kane chiến thắng, mà còn xem kết quả này là sự công nhận xứng đáng dành cho một cầu thủ có thành tích chuyên môn vượt trội.

Trên cộng đồng r/soccer, bài đăng thông báo Kane giành Quả bóng vàng thu hút hàng chục nghìn lượt bình chọn, cùng hàng loạt bình luận phấn khích.

Một người viết đầy ngạc nhiên: “Không thể tin nổi, cuối cùng họ cũng chọn đúng người!”.

Người khác lập tức hưởng ứng: “Bóng đá trở lại rồi!”. Thậm chí có tài khoản cảm thán: “Thật điên rồ, họ thực sự đã đưa ra quyết định đúng đắn!”.

Một cổ động viên còn khẳng định chiến thắng của Kane là lần trao giải xứng đáng nhất kể từ khi kỷ nguyên thống trị của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo khép lại.

“Đây là chiến thắng Quả bóng vàng xứng đáng nhất trong một thời gian rất dài!”, một người khác bình luận.

Có người thậm chí cho rằng việc Kane phải cạnh tranh gay gắt đến phút cuối mới được vinh danh đã là điều khó hiểu.

“Đáng lẽ cuộc đua này không cần phải tranh luận!”, một cổ động viên quả quyết.

Không khí hào hứng cũng xuất hiện trên cộng đồng r/ThreeLions, nơi tập trung những người hâm mộ tuyển Anh.

Một tài khoản viết: “Tôi thực sự không nghĩ họ sẽ trao giải cho Kane. Thật tuyệt vời khi cuối cùng điều đó đã xảy ra!”.

Đáng chú ý, một cổ động viên khác thừa nhận xúc động đến rơi nước mắt khi nghe Kane phát biểu nhận giải. Người này bày tỏ sự nhẹ nhõm vì Quả bóng vàng đã thuộc về một cầu thủ xứng đáng, thay vì trở thành “cuộc thi về độ nổi tiếng vô nghĩa”.

Theo cổ động viên này, Kane không phải mẫu ngôi sao thích thu hút truyền thông hay tìm kiếm sự chú ý. Anh đơn giản yêu bóng đá, âm thầm làm việc và luôn nỗ lực hết khả năng.

Một bình luận khác trên r/soccer cũng nhấn mạnh: “Người duy nhất không ráo riết vận động cho giải thưởng cuối cùng lại là người chiến thắng!”.

Đó là quan điểm của những người hâm mộ đề cao thành tích sân cỏ hơn sức ảnh hưởng truyền thông trong cuộc bình chọn cá nhân danh giá nhất thế giới.

'Kane vượt trội phần còn lại'

Không chỉ trên mạng xã hội, giới truyền thông bóng đá Anh cũng dành những đánh giá tích cực cho chiến thắng của Kane.

The Guardian nhấn mạnh đội trưởng tuyển Anh đã chấm dứt 25 năm chờ đợi của bóng đá xứ sở sương mù, kể từ lần Michael Owen đăng quang năm 2001.

Theo tờ báo, chiến thắng của Kane là sự ghi nhận cho tài năng, tính chuyên nghiệp, sự bền bỉ và khả năng thi đấu toàn diện của chân sút Bayern Munich.

Trong khi đó, chuyên trang Tottenham Cartilage Free Captain gọi đây là danh hiệu hoàn toàn xứng đáng, đồng thời đánh giá Kane gần như chắc chắn là cầu thủ vĩ đại nhất từng khoác áo đội bóng thành London.

Fan bóng đá Anh cho rằng Yamal lẫn Mbappe đều kém hẳn Kane - Ảnh: REUTERS

Những bình luận như “anh ấy vượt trội so với phần còn lại”, “đây là lựa chọn duy nhất đúng đắn” hay “chỉ cần nhìn vào sự chăm chỉ của Kane cũng đủ thấy anh xứng đáng”... liên tục xuất hiện.

Dù vậy, các tuyên bố Quả bóng vàng được “cứu” hay “lấy lại uy tín” chủ yếu mang màu sắc phấn khích, châm biếm của cộng đồng người hâm mộ, chứ không phải kết luận chính thức về chất lượng bình chọn.

Với bóng đá Anh, niềm vui có lẽ đơn giản hơn thế: Sau một phần tư thế kỷ, họ cuối cùng lại có một cầu thủ đứng trên đỉnh thế giới.

Còn với những người đã theo dõi Kane từ thuở anh bị chế giễu là “ngôi sao một mùa”, chiến thắng này chính là câu trả lời đanh thép nhất.

Bởi như một cổ động viên Tottenham tự hào viết: “Anh ấy chỉ là ngôi sao một Quả bóng vàng thôi mà!”.