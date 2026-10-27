Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Xuất hiện đoạn video 'minh oan' cho Mbappe vụ thiếu lịch sự với Kane

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Kylian Mbappe gây tranh cãi với phản ứng có phần lạnh nhạt khi Harry Kane được công bố giành Quả bóng vàng 2026. Đáng chú ý, tiền đạo người Pháp vẫn ngồi tại chỗ khi Kane tiến đến ôm anh.

Xuất hiện đoạn video 'minh oan' cho Mbappe vụ thiếu lịch sự với Kane - Ảnh 1.

Mbappe tại Gala trao giải Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: GETTY IMAGES

Kylian Mbappe bất ngờ trở thành cái tên phải chịu nhiều chỉ trích vì cách cư xử bị cho là "thiếu lịch sự" - khi không đứng lên chúc mừng Harry Kane như nhiều đồng nghiệp khác. Nhưng có thật là như vậy?

Dư luận tranh cãi về thái độ của Mbappe

Khi huyền thoại Ronaldo Nazario công bố Harry Kane là người chiến thắng, cả khán phòng lập tức vang lên những tràng pháo tay và tiếng reo hò. Trong khi đó, Kylian Mbappe, đối thủ lớn nhất của Kane trong cuộc đua, lại có phản ứng khá khác biệt.

Qua đoạn video ghi lại khoảnh khắc công bố kết quả đang được chia sẻ trên mạng xã hội, tiền đạo Real Madrid vẫn ngồi trên ghế, gương mặt khá trầm và không thể hiện nhiều cảm xúc.

Đáng chú ý, khi Kane tiến đến chào và ôm Mbappe trước lúc bước lên sân khấu nhận giải, ngôi sao người Pháp vẫn không đứng dậy.

Hành động này lập tức trở thành chủ đề tranh luận, bởi trong những buổi lễ vinh danh, việc đứng lên bắt tay hoặc ôm chúc mừng người chiến thắng thường được xem là cách thể hiện sự tôn trọng.

Trên diễn đàn Reddit dành cho người hâm mộ Bayern Munich, đoạn video công bố chiến thắng của Kane thu hút nhiều bình luận về phản ứng của các ngôi sao trong khán phòng.

Một cổ động viên thẳng thắn nhận xét: “Tôi đã mong Mbappe đứng dậy như Dembele hay Rodri”, ám chỉ cách hai cựu chủ nhân Quả bóng vàng thể hiện sự tôn trọng với Kane.

Người khác bình luận rằng Mbappe đôi khi quá hiếu thắng, khiến anh khó che giấu cảm xúc trong những tình huống thất bại.

'Minh oan' cho Mbappe

Tuy nhiên, không phải ai cũng chỉ trích tiền đạo người Pháp. Một cổ động viên lại bênh vực: “Phải công nhận Mbappe, anh ấy đón nhận chuyện này rất bản lĩnh”.

Một số ý kiến cho rằng việc ngồi yên không nhất thiết đồng nghĩa với thiếu tôn trọng, đặc biệt khi Mbappe vừa để vuột danh hiệu cá nhân mà anh khao khát từ lâu.

Thực tế Mbappe không hoàn toàn phớt lờ chiến thắng của Kane. Anh vẫn có hành động đáp lại lời chào của đối thủ. 

Khoảnh khắc Kane được xướng tên - Nguồn: VANGUARD NEWS

Mbappe bị chỉ trích chủ yếu vì xuất hiện nhiều hình ảnh Kane cúi người xuống để bắt tay với cầu thủ người Pháp. Trong khi đó, tất cả cầu thủ còn lại đều được ghi lại hình ảnh đứng bắt tay, ôm chúc mừng Kane.

Nhưng một đoạn video từ góc quay đầy đủ đã "minh oan" cho Mbappe. Trong video này, Mbappe là người đầu tiên trong nhóm tuyển thủ Pháp - ngồi cách Kane một khoảng, được Kane hướng đến.

Đoạn video cũng ghi lại Mbappe thực sự đã "nhổm dậy" khi bắt tay Kane. Anh dường như không kịp chuẩn bị, và khi vừa chú ý thì Kane đã hướng đến. Chính vì vậy đã xuất hiện khoảnh khắc "thiếu lịch sự" gây tranh cãi. 

Như mọi khi, dư luận, mạng xã hội thường chỉ trích ồ ạt khi chưa có đủ thông tin về sự kiện. Ở lần này, Mbappe lại trở thành nạn nhân.

Siêu sao người Pháp thực sự đã lộ vẻ thất vọng, đến mức thừ người ra khi Kane được xướng tên, nhưng anh không phải là một cầu thủ thiếu lịch sự.

Xuất hiện đoạn video 'minh oan' cho Mbappe vụ thiếu lịch sự với Kane - Ảnh 3.Dư luận Anh 'gáy': Nhờ Kane mà Quả bóng vàng mới lấy lại uy tín

Chiến thắng của Harry Kane tại Quả bóng vàng 2026 khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Anh phấn khích đến mức tuyên bố giải thưởng danh giá nhất làng túc cầu đã được “cứu”, thậm chí “lấy lại uy tín” nhờ tiền đạo 33 tuổi.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Quả bóng vàng Yamal gala Kane harry Kane

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất