Xuất hiện đoạn video 'minh oan' cho Mbappe vụ thiếu lịch sự với Kane

Mbappe tại Gala trao giải Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: GETTY IMAGES

Kylian Mbappe bất ngờ trở thành cái tên phải chịu nhiều chỉ trích vì cách cư xử bị cho là "thiếu lịch sự" - khi không đứng lên chúc mừng Harry Kane như nhiều đồng nghiệp khác. Nhưng có thật là như vậy?

Dư luận tranh cãi về thái độ của Mbappe

Khi huyền thoại Ronaldo Nazario công bố Harry Kane là người chiến thắng, cả khán phòng lập tức vang lên những tràng pháo tay và tiếng reo hò. Trong khi đó, Kylian Mbappe, đối thủ lớn nhất của Kane trong cuộc đua, lại có phản ứng khá khác biệt.

Qua đoạn video ghi lại khoảnh khắc công bố kết quả đang được chia sẻ trên mạng xã hội, tiền đạo Real Madrid vẫn ngồi trên ghế, gương mặt khá trầm và không thể hiện nhiều cảm xúc.

Đáng chú ý, khi Kane tiến đến chào và ôm Mbappe trước lúc bước lên sân khấu nhận giải, ngôi sao người Pháp vẫn không đứng dậy.

Hành động này lập tức trở thành chủ đề tranh luận, bởi trong những buổi lễ vinh danh, việc đứng lên bắt tay hoặc ôm chúc mừng người chiến thắng thường được xem là cách thể hiện sự tôn trọng.

Trên diễn đàn Reddit dành cho người hâm mộ Bayern Munich, đoạn video công bố chiến thắng của Kane thu hút nhiều bình luận về phản ứng của các ngôi sao trong khán phòng.

Một cổ động viên thẳng thắn nhận xét: “Tôi đã mong Mbappe đứng dậy như Dembele hay Rodri”, ám chỉ cách hai cựu chủ nhân Quả bóng vàng thể hiện sự tôn trọng với Kane.

Người khác bình luận rằng Mbappe đôi khi quá hiếu thắng, khiến anh khó che giấu cảm xúc trong những tình huống thất bại.

'Minh oan' cho Mbappe

Tuy nhiên, không phải ai cũng chỉ trích tiền đạo người Pháp. Một cổ động viên lại bênh vực: “Phải công nhận Mbappe, anh ấy đón nhận chuyện này rất bản lĩnh”.

Một số ý kiến cho rằng việc ngồi yên không nhất thiết đồng nghĩa với thiếu tôn trọng, đặc biệt khi Mbappe vừa để vuột danh hiệu cá nhân mà anh khao khát từ lâu.

Thực tế Mbappe không hoàn toàn phớt lờ chiến thắng của Kane. Anh vẫn có hành động đáp lại lời chào của đối thủ.

Khoảnh khắc Kane được xướng tên - Nguồn: VANGUARD NEWS

Mbappe bị chỉ trích chủ yếu vì xuất hiện nhiều hình ảnh Kane cúi người xuống để bắt tay với cầu thủ người Pháp. Trong khi đó, tất cả cầu thủ còn lại đều được ghi lại hình ảnh đứng bắt tay, ôm chúc mừng Kane.

Nhưng một đoạn video từ góc quay đầy đủ đã "minh oan" cho Mbappe. Trong video này, Mbappe là người đầu tiên trong nhóm tuyển thủ Pháp - ngồi cách Kane một khoảng, được Kane hướng đến.

Đoạn video cũng ghi lại Mbappe thực sự đã "nhổm dậy" khi bắt tay Kane. Anh dường như không kịp chuẩn bị, và khi vừa chú ý thì Kane đã hướng đến. Chính vì vậy đã xuất hiện khoảnh khắc "thiếu lịch sự" gây tranh cãi.

Như mọi khi, dư luận, mạng xã hội thường chỉ trích ồ ạt khi chưa có đủ thông tin về sự kiện. Ở lần này, Mbappe lại trở thành nạn nhân.

Siêu sao người Pháp thực sự đã lộ vẻ thất vọng, đến mức thừ người ra khi Kane được xướng tên, nhưng anh không phải là một cầu thủ thiếu lịch sự.

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