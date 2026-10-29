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Indonesia tạo nên bài tấn công 'thần tốc', làng bóng đá thế giới học theo

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Bàn thắng chỉ sau khoảng 2 giây của U15 Indonesia tại World Cup U15 2026 đang thu hút sự chú ý đặc biệt, trong bối cảnh kiểu tấn công ngay từ chấm giao bóng trở thành xu hướng chiến thuật thú vị tại giải đấu.

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Các cầu thủ U15 Indonesia - Ảnh: OKEZONE

Ngày 28-10, báo thể thao AS (Tây Ban Nha) đăng bài phân tích về một chiến thuật tấn công độc đáo - xuất phát từ Indonesia đang được nhiều đội tuyển áp dụng tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026, diễn ra ở Azerbaijan.

Đó là việc cầu thủ tung cú sút thẳng về phía khung thành đối phương ngay từ tình huống giao bóng, thay vì triển khai bóng theo cách thông thường.

Theo AS, đội U15 Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của HLV David Gordo đang sử dụng phương án này khá hiệu quả. Thậm chí, tờ báo cho biết nhiều đội tuyển khác cũng bắt đầu áp dụng chiến thuật tương tự chỉ sau vài ngày giải đấu diễn ra.

Điều thú vị là trước đó, U15 Indonesia đã khiến cả thế giới bóng đá trẻ ngỡ ngàng khi thực hiện thành công một pha tấn công như vậy.

Trong trận gặp Fiji ngày 24-10, ngay sau tiếng còi khai cuộc, một cầu thủ Indonesia chuyền ngắn cho Muhammad Nazar Alfiansyah. Tài năng trẻ này lập tức tung cú sút từ khu vực giữa sân. Bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới trước sự bất lực của thủ môn đối phương.

Pha lập công diễn ra chỉ sau khoảng 2 giây, trở thành một trong những bàn thắng nhanh nhất từng được ghi nhận ở các giải đấu do FIFA tổ chức. Tuy nhiên, FIFA chưa chính thức xác nhận đây là kỷ lục thế giới.

Đáng chú ý, ngay từ ngày 24-10, chính AS cũng đăng video và dành lời khen cho bàn thắng ngoạn mục của Indonesia.

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Cả đội U15 Tây Ban Nha cũng học theo - Ảnh: FIFA

 Vì sao chiến thuật này trở nên hấp dẫn? Theo phân tích của AS, cách chơi trên có nét tương đồng với phương án giao bóng của HLV Luis Enrique tại PSG.

Thay vì triển khai bóng từ sân nhà, các cầu thủ PSG thường đưa bóng dài về gần góc sân đối phương rồi lập tức dâng cao gây sức ép.

U15 Tây Ban Nha phát triển ý tưởng ấy theo hướng táo bạo hơn: sút thẳng về khung thành. Nếu bóng không vào lưới, đội bóng vẫn có thể đẩy cao đội hình để gây sức ép ngay lập tức.

Video bàn thắng nhanh kỷ lục của U15 Indonesia - Nguồn: FB

Chiến thuật này đặc biệt phù hợp với World Cup U15 2026, nơi FIFA áp dụng thể thức bóng đá 8 người, thi đấu trên sân dài 68m, rộng 47m, nhưng khung thành vẫn có kích thước tiêu chuẩn.

Theo luật bóng đá, bàn thắng trực tiếp từ quả giao bóng hoàn toàn hợp lệ. Vì thế, việc tung cú sút ngay khi trận đấu bắt đầu không chỉ nhằm gây bất ngờ mà còn có cơ sở chiến thuật rõ ràng.

Dù chưa có căn cứ xác định đội nào sử dụng cách chơi này đầu tiên, Indonesia đã tạo nên một ví dụ đặc biệt ấn tượng về hiệu quả của nó.

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    Chủ đề: Tây Ban Nha U15 World Cup bóng đá Việt Nam

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