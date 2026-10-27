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Việt Nam vào nhánh đấu nặng, có thể gặp những nền bóng đá hùng mạnh ở World Cup

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Chiều 27-10, ban tổ chức World Cup U15 2026 đã công bố sơ đồ nhánh đấu cho giai đoạn vòng đấu phân hạng của toàn bộ 6 hạng đấu. Theo đó, Việt Nam dễ thở ở vòng 32 đội nhưng sẽ gặp khó từ các vòng tiếp theo.

Việt Nam vào nhánh đấu nặng, có thể gặp những nền bóng đá hùng mạnh ở World Cup - Ảnh 1.

U15 Việt Nam hướng đến chặng đường chông gai ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup U15 - Ảnh: VFF

Ngày 27-10, các cặp đấu ở giai đoạn phân hạng World Cup U15 2026 tại Azerbaijan đã được xác định. Đáng chú ý, U15 Việt Nam rơi vào nhánh đấu có sự góp mặt của nhiều đội tuyển đến từ những nền bóng đá giàu truyền thống.

Sau khi kết thúc vòng bảng với 9 điểm, đứng thứ ba bảng R, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn được xếp vào nhóm C (Tier C), gồm 32 đội tranh các vị trí từ 65 đến 96 chung cuộc.

Ở trận mở màn giai đoạn này, U15 Việt Nam sẽ gặp Rwanda ngày 28-10 (trận số 539). Đây được xem là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam tìm kiếm chiến thắng thứ tư tại giải. Rwanda vốn chỉ được xem là một nền bóng đá trung bình của châu Phi, khó so sánh mạnh yếu với Việt Nam.

Nếu vượt qua Rwanda, Việt Nam gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Scotland và Nicaragua (trận 531) tại vòng 16 đội, cũng diễn ra ngày 28-10.

Trong đó, Scotland là đối thủ đặc biệt đáng chú ý khi đến từ nền bóng đá có truyền thống lâu đời tại châu Âu, cũng là cái tên quen thuộc của các kỳ World Cup và Euro.

Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Việt Nam sẽ tiến vào tứ kết nhóm C, nơi đối thủ có thể là một trong bốn đội Nigeria, New Caledonia, Benin hoặc Cuba.

Nigeria đặc biệt đáng gờm, bởi đây là một trong những nền bóng đá trẻ giàu thành tích nhất thế giới, từng năm lần vô địch World Cup U17.

Độ khó của nhánh đấu còn tăng lên đáng kể nếu Việt Nam tiến sâu hơn. Theo sơ đồ FIFA, tám đội có khả năng trở thành đối thủ của Việt Nam ở bán kết gồm Nhật Bản, Mozambique, Uganda, Yemen, Chile, Azerbaijan, Belarus và Gibraltar.

Trong đó, Nhật Bản là một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á, còn Chile từng hai lần góp mặt ở vòng 16 đội World Cup U17.

Việt Nam vào nhánh đấu nặng, có thể gặp những nền bóng đá hùng mạnh ở World Cup - Ảnh 2.

Các đối thủ Việt Nam có thể chạm trán tại nhóm C, World Cup U15 2026 - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Điều khiến người hâm mộ Việt Nam ít nhiều "mất vui" là nằm trái nhánh đấu với Thái Lan cùng Indonesia - 2 đội cũng rơi vào nhóm C. Pháp cũng nằm trong nhánh đấu của 2 đội này.

Ngoài Pháp, nửa nhánh đối diện còn có Hungary, Tunisia, Kazakhstan cùng 2 đại diện Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia.

Việt Nam chỉ có thể gặp các đội này nếu lọt vào trận chung kết của nhóm C. Cần lưu ý đây là trận chung kết nhóm C, diễn ra ngày 30-10, nhằm xác định đội đứng thứ 65 chung cuộc, chứ không phải trận tranh chức vô địch toàn giải.

Theo thể thức đặc biệt của FIFA, những đội thất bại ở mỗi vòng vẫn tiếp tục thi đấu phân hạng. Vì vậy, bất kể kết quả ra sao, U15 Việt Nam vẫn có thêm nhiều trận đấu quốc tế để tích lũy kinh nghiệm trước khi kết thúc hành trình tại Azerbaijan.

Việt Nam vào nhánh đấu nặng, có thể gặp những nền bóng đá hùng mạnh ở World Cup - Ảnh 4.Sững sờ khi Malaysia vào tốp đầu, cạnh tranh với Anh, Argentina... ở World Cup

Vượt qua hàng loạt đối thủ để giành vị trí nhì bảng, U15 Malaysia trở thành đại diện Đông Nam Á có thành tích tốt nhất tại World Cup U15 2026, qua đó được xếp vào cùng nhóm đấu với Argentina, Anh, Bồ Đào Nha và nhiều đội bóng mạnh khác.

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    Chủ đề: Indonesia U15 Nhật Bản Việt Nam Thái Lan

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