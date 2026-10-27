Việt Nam, Thái Lan và Indonesia bất ngờ vào chung nhóm ở kỳ World Cup đặc biệt

Thái Lan (áo xanh) có thể gặp Việt Nam ở World Cup U15 2026 - Ảnh: FAT

Khuya 26-10, giai đoạn vòng bảng FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan chính thức khép lại. Đáng chú ý, dù nằm ở ba bảng khác nhau và trải qua những hành trình không giống nhau, U15 Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều cán đích ở vị trí thứ ba.

Thái Lan, Indonesia theo bước Việt Nam

Kết quả này đưa cả ba vào nhóm C (Tier C), nơi quy tụ 32 đội tuyển tranh các vị trí từ 65 đến 96 trên bảng xếp hạng chung cuộc.

Trong đó, U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc bảng R với 9 điểm, sau 3 chiến thắng và 2 thất bại.

Đội tuyển Việt Nam lần lượt thua Bosnia & Herzegovina 3-6, thắng Brunei 6-0, Mauritius 4-1, thua Iran 3-4 và đánh bại Guyana 2-1 ở lượt cuối. Các cầu thủ trẻ Việt Nam ghi tổng cộng 18 bàn, thủng lưới 12 lần, xếp sau Bosnia & Herzegovina và Iran.

U15 Thái Lan cũng giành 9 điểm tại bảng M, với thành tích 3 thắng, 2 thua, ghi 13 bàn và nhận 11 bàn thua. Đội bóng xứ chùa vàng đứng sau Colombia và Slovakia.

Đáng chú ý, sau thất bại nặng nề 1-5 trước Colombia, Thái Lan kịp đánh bại Eswatini 4-1 trong trận cuối để bảo vệ vị trí thứ ba.

Trong khi đó, U15 Indonesia có hành trình khó khăn hơn tại bảng G. Sau chiến thắng tưng bừng 7-1 trước Fiji ở trận ra quân, họ thua Xứ Wales 0-3, hòa Bangladesh 1-1 rồi tiếp tục thất bại 1-2 trước Bồ Đào Nha.

Bước vào trận cuối với Burundi, Indonesia buộc phải thắng để vượt qua chính đối thủ trong cuộc đua giành vị trí thứ ba. Các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo đã hoàn thành nhiệm vụ bằng chiến thắng đậm 6-1.

Indonesia kết thúc vòng bảng với 7 điểm, ghi 15 bàn và thủng lưới 8 lần, đứng sau Xứ Wales và Bồ Đào Nha.

Cơ hội xuất hiện derby Đông Nam Á ở World Cup

Việc cả ba đội cùng góp mặt ở nhóm C tạo nên tình huống thú vị, bởi họ hoàn toàn có khả năng gặp nhau trong giai đoạn phân hạng tiếp theo.

Theo thể thức FIFA, 189 đội tham dự được chia vào 32 bảng ở giai đoạn đầu. Sau đó, các đội được phân thành sáu nhóm từ A đến F theo thứ hạng vòng bảng, thay vì bị loại như những giải đấu thông thường.

Chi tiết bảng thành tích vòng bảng của các đội Đông Nam Á - Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Nhóm C gồm 32 đội đứng thứ ba, trong đó còn có những tên tuổi đáng chú ý như Pháp, Nhật Bản, Scotland, Chile, Hungary và Ấn Độ.

Các đội sẽ bước vào 16 cặp đấu mở màn. Những đội thắng được chuyển sang nhánh tranh hạng 65-80, trong khi các đội thua tiếp tục tranh hạng 81-96. Nhờ vậy, tất cả vẫn có cơ hội thi đấu đến ngày cuối cùng.

Đội vô địch nhóm C sẽ kết thúc giải ở vị trí thứ 65 chung cuộc, còn danh hiệu vô địch World Cup U15 chỉ dành cho đội chiến thắng nhóm A.

Giai đoạn phân hạng diễn ra từ ngày 28 đến 30-10. FIFA chưa xác nhận các cặp đấu cụ thể của nhóm C, vì vậy khả năng Việt Nam chạm trán Thái Lan hoặc Indonesia vẫn còn phụ thuộc vào cách sắp xếp nhánh và kết quả thi đấu.

Đáng chú ý, Malaysia còn có thành tích tốt hơn ba đội nói trên khi đứng nhì bảng H, qua đó góp mặt ở nhóm B, tranh các vị trí từ 33 đến 64 toàn giải.