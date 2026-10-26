U15 Việt Nam thắng trận cuối vòng phân hạng World Cup trẻ

Đội tuyển U15 Việt Nam (áo trắng) đang thi đấu Giải U15 World Cup & Festival 2026 ở Azerbaijan - Ảnh: AFFA

U15 Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm tạo lợi thế với 2 bàn thắng liên tiếp vào phút thứ 4 và 7 của Nguyễn Khắc Hiếu và Hà Thanh Phước An.

U15 Guyana nỗ lực đẩy cao đội hình và có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 15, khi Jadan thực hiện thành công quả phạt đền.

Trong thời gian còn lại, U15 Việt Nam phải đối mặt với sức ép từ đối thủ nhưng vẫn duy trì sự tập trung để bảo toàn lợi thế, giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Như vậy sau 5 lượt trận tại bảng R, U15 Việt Nam có 3 chiến thắng và 2 thất bại. Trước đó, đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn để thua U15 Bosnia & Herzegovina 3-6, sau đó lần lượt đánh bại U15 Brunei 6-0 và U15 Mauritius 4-1, trước khi thua U15 Iran 3-4.

Những kết quả này giúp các cầu thủ trẻ có thêm trải nghiệm và cơ hội hoàn thiện chuyên môn qua từng trận đấu.

Với việc xếp thứ ba bảng R vòng phân hạng, U15 Việt Nam được xếp vào nhóm C. Đội sẽ tiếp tục thi đấu theo thể thức phân nhánh để xác định thứ hạng chung cuộc tại giải.

Giải U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30-10 tại Azarbaijan, là phiên bản đầu tiên FIFA được tổ chức dành cho lứa tuổi dưới 15. Giải có 189 đội tuyển trên toàn thế giới tham dự, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn một là vòng loại. Các đội chia thành 32 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để lấy cơ sở phân hạng cho vòng tiếp theo. Sau khi kết thúc vòng loại, các đội tiếp tục thi đấu theo hạng mới dựa trên thành tích vòng loại để tìm ra nhà vô địch hạng và phân thứ hạng chung cuộc, không có đội bị loại. Sau vòng loại, U15 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu vòng trong. Các trận đấu của U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra trong 40 phút, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ 5 phút. Mỗi đội thi đấu với 8 cầu thủ gồm 1 thủ môn, trên sân bóng nhỏ hơn gần một nửa sân bóng 11 người tiêu chuẩn.