Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

U15 Việt Nam thắng trận cuối vòng phân hạng World Cup trẻ

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Tối 26-10 theo giờ Việt Nam, đội tuyển U15 Việt Nam thắng Guyana 2-1 thuộc lượt cuối bảng R, vòng phân hạng U15 World Cup & Festival 2026.

U15 Việt Nam thắng trận cuối vòng phân hạng World Cup trẻ - Ảnh 1.

Đội tuyển U15 Việt Nam (áo trắng) đang thi đấu Giải U15 World Cup & Festival 2026 ở Azerbaijan - Ảnh: AFFA

U15 Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm tạo lợi thế với 2 bàn thắng liên tiếp vào phút thứ 4 và 7 của Nguyễn Khắc Hiếu và Hà Thanh Phước An.

U15 Guyana nỗ lực đẩy cao đội hình và có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 15, khi Jadan thực hiện thành công quả phạt đền.

Trong thời gian còn lại, U15 Việt Nam phải đối mặt với sức ép từ đối thủ nhưng vẫn duy trì sự tập trung để bảo toàn lợi thế, giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Như vậy sau 5 lượt trận tại bảng R, U15 Việt Nam có 3 chiến thắng và 2 thất bại. Trước đó, đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn để thua U15 Bosnia & Herzegovina 3-6, sau đó lần lượt đánh bại U15 Brunei 6-0 và U15 Mauritius 4-1, trước khi thua U15 Iran 3-4.

Những kết quả này giúp các cầu thủ trẻ có thêm trải nghiệm và cơ hội hoàn thiện chuyên môn qua từng trận đấu.

Với việc xếp thứ ba bảng R vòng phân hạng, U15 Việt Nam được xếp vào nhóm C. Đội sẽ tiếp tục thi đấu theo thể thức phân nhánh để xác định thứ hạng chung cuộc tại giải.

Giải U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30-10 tại Azarbaijan, là phiên bản đầu tiên FIFA được tổ chức dành cho lứa tuổi dưới 15. Giải có 189 đội tuyển trên toàn thế giới tham dự, chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn một là vòng loại. Các đội chia thành 32 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để lấy cơ sở phân hạng cho vòng tiếp theo.

Sau khi kết thúc vòng loại, các đội tiếp tục thi đấu theo hạng mới dựa trên thành tích vòng loại để tìm ra nhà vô địch hạng và phân thứ hạng chung cuộc, không có đội bị loại. Sau vòng loại, U15 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu vòng trong.

Các trận đấu của U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra trong 40 phút, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ 5 phút. Mỗi đội thi đấu với 8 cầu thủ gồm 1 thủ môn, trên sân bóng nhỏ hơn gần một nửa sân bóng 11 người tiêu chuẩn.

U15 Việt Nam thắng trận cuối vòng phân hạng World Cup trẻ - Ảnh 2.Malaysia trở thành hiện tượng ở kỳ World Cup đặc biệt của FIFA

U15 Malaysia đang trở thành hiện tượng thú vị tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 khi toàn thắng cả 3 trận đầu tiên, là đại diện Đông Nam Á có thành tích tốt nhất ở giải đấu này.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGỌC LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hoàng anh Tuấn U15 Việt Nam u15 world cup & festival

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất