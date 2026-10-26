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U15 Việt Nam lỡ một quả phạt đền, thua Iran ở U15 World Cup

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Trưa 26-10, đội tuyển U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn thua U15 Iran với tỉ số 3-4.

U15 Việt Nam lỡ một quả phạt đền, thua Iran ở U15 World Cup - Ảnh 2.

Đội tuyển U15 Việt Nam tham dự U15 World Cup & Festival 2026 với 14 cầu thủ - Ảnh: VFF

Trận đấu giữa U15 Việt Nam và U15 Iran thuộc lượt 4 bảng R, Giải U15 World Cup & Festival 2026, diễn ra lúc 12h trưa 26-10 (theo giờ Việt Nam) tại Azerbaijan.

Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, U15 Việt Nam vẫn chủ động chơi tấn công. Sai lầm cá nhân khiến U15 Việt Nam phải nhận bàn thua ngay phút thứ 2, khi thủ môn Vũ Nhật Minh bắt không dính trước cú sút của đối thủ.

Phút thứ 13, Vũ Tiến Tài Lộc gỡ hòa 1-1 cho U15 Việt Nam sau pha bật cao đánh đầu trong vòng cấm.

Sang hiệp 2, chỉ trong 6 phút (từ phút 28 tới 34), Ahmadloo ghi liền 3 bàn thắng giúp U15 Iran vượt lên dẫn trước 4-1. Tuy nhiên, U15 Việt Nam vẫn kiên trì bám đuổi, có 2 bàn thắng của Đỗ Quang Hưng ở phút 36 và 39.

Phút 40+5, U15 Việt Nam được hưởng phạt đền nhưng Nguyễn Xuân Vinh thực hiện không thành công, qua đó khép lại trận thua đầy tiếc nuối với tỉ số sát nút 3-4.

U15 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn. Trước trận này, U15 Việt Nam thua 3-6 Bosnia & Herzegovina, thắng 6-0 Brunei, thắng 4-1 Mauritius.

U15 Việt Nam còn trận cuối bảng gặp Guyana diễn ra lúc 18h45 tối nay (theo giờ Việt Nam).

Giải U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30-10 tại Azarbaijan, là phiên bản đầu tiên FIFA được tổ chức dành cho lứa tuổi dưới 15. Giải có 189 đội tuyển trên toàn thế giới tham dự, chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn một là vòng loại. Các đội chia thành 32 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để lấy cơ sở phân hạng cho vòng tiếp theo.

Sau khi kết thúc vòng loại, các đội tiếp tục thi đấu theo hạng mới dựa trên thành tích vòng loại để tìm ra nhà vô địch hạng và phân thứ hạng chung cuộc, không có đội bị loại. Sau vòng loại, U15 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu vòng trong.

Các trận đấu của U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra trong 40 phút, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ 5 phút. Mỗi đội thi đấu với 8 cầu thủ gồm 1 thủ môn, trên sân bóng nhỏ hơn gần một nửa sân bóng 11 người tiêu chuẩn.

U15 Việt Nam lỡ một quả phạt đền, thua Iran ở U15 World Cup - Ảnh 2.Việt Nam gây bất ngờ hạ Nga 2-0 ở Giải U15 quốc tế 2019

TTO - Đội tuyển U15 Việt Nam đã gây bất ngờ lớn khi thắng U15 Nga 2-0 ở trận ra quân Giải U15 quốc tế - Cúp Acecook 2019, diễn ra trên sân Bà Rịa tối 26-8.

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    Chủ đề: Iran U15 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn u15 world cup & festival

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