Sững sờ khi Malaysia vào top đầu, cạnh tranh với Anh, Argentina... ở World Cup

Bóng đá trẻ Malaysia (phải) gây bất ngờ ở sân chơi World Cup - Ảnh: FAM

Vòng bảng World Cup U15 2026 tại Azerbaijan khép lại ngày 26-10 với một bất ngờ đến từ Đông Nam Á. Trong khi Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều đứng thứ ba ở bảng đấu của mình, Malaysia xuất sắc giành vị trí nhì bảng H để góp mặt ở nhóm B (Tier B).

Đây là nhóm đấu cao thứ hai trong sáu nhóm phân hạng của giải, quy tụ 32 đội tuyển đứng nhì vòng bảng, tranh các vị trí từ 33 đến 64 chung cuộc.

Đáng chú ý, Malaysia sẽ cạnh tranh cùng những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới như Argentina, Anh, Bồ Đào Nha, Croatia, Senegal, Iran, Bờ Biển Ngà hay Uzbekistan.

Hành trình ấn tượng của Malaysia tại World Cup

U15 Malaysia khởi đầu World Cup đầy hứng khởi bằng chiến thắng 3-1 trước Dominica hôm 24-10. Aqheef Haiqal Koko, Anas Suffiyan Arif và Amirul Faris Azlan lần lượt lập công cho đội bóng Đông Nam Á.

Một ngày sau, đoàn quân của HLV P. Maniam tiếp tục đánh bại Syria 3-1, với cú đúp của Muhammad Iman Lutfi Zairol Hisham và một bàn thắng của Danny Firas Musleyadi.

Chưa đầy một ngày sau nữa, Malaysia lại gây ấn tượng bằng chiến thắng đậm 5-0 trước Ethiopia. Danny Firas mở tỉ số ngay phút thứ 4, trước khi Aqheef Haiqal và Iman Lutfi mỗi người ghi hai bàn.

Ba chiến thắng liên tiếp giúp Malaysia giành trọn 9 điểm, ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới hai lần, trở thành đội tuyển Đông Nam Á có màn khởi đầu tốt nhất giải.

Tuy nhiên hai thử thách thực sự chờ đợi họ ở lượt cuối vòng bảng là Hungary và Mexico.

Trong trận gặp Hungary chiều 26-10, Malaysia bị dẫn trước ở phút 20, nhưng Iman Lutfi kịp gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền chỉ ba phút sau đó.

Kết quả này giúp Malaysia chắc chắn giữ vị trí nhì bảng H, đồng thời duy trì hy vọng cạnh tranh ngôi đầu với Mexico ở trận quyết định.

Dẫu vậy, đội bóng Bắc Mỹ đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Malaysia 1-0 nhờ bàn thắng trong hiệp một.

Mexico kết thúc vòng bảng với năm trận toàn thắng, ghi đến 24 bàn và chỉ thủng lưới hai lần, giành quyền vào nhóm A tranh chức vô địch.

Trong khi đó Malaysia đứng nhì bảng với 10 điểm sau ba chiến thắng, một trận hòa và một thất bại. Các cầu thủ trẻ nước này ghi 12 bàn, thủng lưới bốn lần, hiệu số +8.

Dù chưa thể đánh bại hai đối thủ mạnh nhất từng chạm trán, thành tích của Malaysia vẫn được truyền thông trong nước đánh giá tích cực.

Hãng thông tấn Bernama nhấn mạnh vị trí nhì bảng và tấm vé vào nhóm B, còn Stadium Astro dành nhiều sự chú ý cho màn trình diễn kiên cường trước Hungary cũng như thất bại tối thiểu trước Mexico.

Đội tuyển đặc biệt với 14 cầu thủ đến từ hai trường học

Một chi tiết thú vị là toàn bộ 14 cầu thủ Malaysia tham dự World Cup lần này chỉ đến từ hai trường học.

Theo báo Sinar Harian, Trường trung học SMK Gambang ở bang Pahang đóng góp đến 10 cầu thủ. Bốn thành viên còn lại đến từ SMK Taman Desa Skudai, bang Johor.

Đáng chú ý, một số gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển cũng xuất thân từ hai ngôi trường này.

Tiền đạo Iman Lutfi của SMK Gambang ghi năm bàn sau năm trận, trở thành chân sút số một Malaysia. Trong khi đó Aqheef Haiqal và Danny Firas, hai cầu thủ đến từ Johor, đóng góp lần lượt ba và hai bàn.

Đội U15 Malaysia dự World Cup U15 2026 - Ảnh: FAM

Như vậy, bộ ba nói trên đã ghi tổng cộng 10 trong số 12 bàn thắng của Malaysia tại vòng bảng.

Đứng sau thành công của đội bóng là HLV P. Maniam, 58 tuổi, người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo trẻ.

Ông từng dẫn dắt Selangor FC, PDRM FC và hiện phụ trách đội U15 tại Học viện Mokhtar Dahari, một cơ sở đào tạo bóng đá trẻ quan trọng của Malaysia.

Đặc biệt, năm 2019, chính ông Maniam đã giúp U15 Malaysia vô địch Đông Nam Á sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-1 trong trận chung kết. Trên hành trình đăng quang năm ấy, Malaysia còn vượt qua Việt Nam 3-1 ở bán kết.

Trước giải năm nay, ông Maniam tiết lộ đội đã chuẩn bị từ tháng 1, tham gia giải Piala Belia và bổ sung cầu thủ từ những nguồn đào tạo khác nhau.

Theo báo Utusan Malaysia, nhà cầm quân này xác định Malaysia gặp bất lợi về thể hình khi đối đầu các đối thủ quốc tế. Vì vậy ông chú trọng khả năng vận hành chiến thuật, kỷ luật vị trí và sự phối hợp giữa các cầu thủ.

Những kết quả tại Azerbaijan phần nào phản ánh hiệu quả của quá trình chuẩn bị ấy.

Ở giai đoạn tiếp theo, Malaysia sẽ thi đấu tại nhóm B từ ngày 28 đến 30-10. Theo thể thức, 32 đội được chia thành 16 cặp đấu, những đội thắng tiếp tục tranh hạng 33-48, còn các đội thua tranh hạng 49-64. Đối thủ cụ thể của Malaysia ở trận mở màn chưa được xác nhận. Dù vậy, việc góp mặt trong nhóm đấu có Argentina, Anh, Bồ Đào Nha và nhiều đội tuyển giàu truyền thống đã mang đến cho các cầu thủ trẻ Malaysia cơ hội cọ xát quý giá, đồng thời tạo nên một trong những câu chuyện đáng chú ý của bóng đá Đông Nam Á tại kỳ World Cup đặc biệt này.