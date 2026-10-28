Công An Hà Nội thắng đội Trung Quốc được xem là 'sự kiện nổi bật' của bóng đá châu Á

Công An Hà Nội thắng Shanghai Port được xem là sự kiện nổi bật của bóng đá châu Á - Ảnh: AFC

Ngày 27-10, Công An Hà Nội đánh bại Shanghai Port 3-2 ngay trên sân khách, qua đó trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng ở AFC Champions League Elite kể từ khi giải đấu áp dụng thể thức mới.

Chiến tích của thầy trò HLV Alexandre Polking lập tức nhận được nhiều đánh giá tích cực từ báo chí quốc tế.

Công An Hà Nội được truyền thông quốc tế chú ý

Trong bản tin tổng hợp lượt trận thứ ba AFC Champions League Elite, Hãng thông tấn Reuters đưa chiến thắng của Công An Hà Nội vào ngay phần mở đầu, bên cạnh thành tích toàn thắng của CLB Nhật Bản Vissel Kobe.

Bản tin này được tờ The Straits Times (Singapore) đăng lại sau đó. Trang báo này còn khẳng định đây là sự kiện nổi bật của AFC Champions League lượt đấu này.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng dành nhiều lời khen cho đại diện Việt Nam.

Trong bài viết ngày 27-10, AFC bình luận: "Công An Hà Nội gây sốc khi đánh bại Shanghai Port 3-2 trong một trận đấu đầy kịch tính".

AFC đặc biệt nhấn mạnh việc Shanghai Port hai lần san bằng tỉ số nhưng vẫn không thể ngăn đội bóng Việt Nam giành chiến thắng.

Đến ngày 28-10, AFC tiếp tục đăng bài riêng về chiến tích của Công An Hà Nội, mô tả về niềm tự hào của thầy trò ông Mano Polking.

Trong đó, AFC dùng cụm từ "màn trình diễn quả cảm" để đánh giá đội bóng Việt Nam, đồng thời đề cao tinh thần chiến đấu, khả năng phản ứng sau những lần bị gỡ hòa và quyết tâm giành chiến thắng đến cùng.

Báo Trung Quốc thừa nhận bóng đá Việt Nam tiến bộ

Tại Trung Quốc, bên cạnh những chỉ trích nhắm vào Shanghai Port, một số tác giả đã dành lời khen đáng chú ý cho Công An Hà Nội.

Trong bài bình luận đăng trên nền tảng Sina tối 27-10, tác giả có tài khoản Uông Tinh Nhân viết: "Công An Hà Nội trước đây từng đánh bại Bắc Kinh Quốc An, giờ lại thắng Shanghai Port. Đó hoàn toàn không phải chuyện ngẫu nhiên".

Tác giả khẳng định: "Sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam là điều vô cùng rõ ràng".

Đặc biệt, kết luận bài viết có câu đánh giá đầy ấn tượng: "Công An Hà Nội dùng hai chiến thắng để nói với các đội bóng Trung Quốc rằng: Các CLB Việt Nam không đến đây chỉ để làm nền".

Shanghai Port (trái) cũng phải nhận nhiều chỉ trích - Ảnh: AFC

Trong khi đó, tác giả bóng đá Trí Đạo trên Sohu phân tích: "Công An Hà Nội không chiếm ưu thế về kiểm soát bóng, nhưng hiệu quả chuyển đổi trạng thái của họ cực cao".

Bài viết đánh giá đại diện Việt Nam đã liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự Shanghai Port bằng những tình huống phản công tốc độ.

Trang tin Thượng Quan (Shangguan News) của Trung Quốc cũng có bài viết mang tiêu đề đáng chú ý: "Bóng đá Việt Nam giành chiến thắng lịch sử đầu tiên tại AFC Champions League Elite, Shanghai Port một lần nữa trở thành phông nền đáng xấu hổ".

Bài báo ghi nhận chiến tích lịch sử của Công An Hà Nội, đồng thời thừa nhận đội bóng Việt Nam sở hữu những pha phản công sắc bén, liên tục khai thác thành công hàng thủ chủ nhà.

Ở Thái Lan, trang Asia Daily cũng dành bài phân tích riêng về chiến thắng của Công An Hà Nội, đặc biệt chú ý đến hiệu quả tấn công dù đội khách chỉ kiểm soát bóng 35%.

Trang này nhận xét: "Bàn thắng cho thấy hiệu quả phối hợp tấn công của Công An Hà Nội", đồng thời đánh giá cao cách các cầu thủ tận dụng thời gian kiểm soát bóng ít ỏi để tạo cơ hội nguy hiểm.