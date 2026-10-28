CĐV Trung Quốc phẫn nộ vì CLB nhà 'đá phạt đền những 2 lần vẫn thua Công An Hà Nội'

Đại diện Trung Quốc Shanghai Port thua Công An Hà Nội ngay trên sân nhà - Ảnh: TIÊU NHAN Y

Việc được đá phạt đền đến hai lần nhưng rồi vẫn thất bại trở thành chi tiết khiến người hâm mộ Trung Quốc giận dữ về màn trình diễn của Shanghai Port, khi họ thua Công An Hà Nội ở AFC Champions League Elite.

Cụ thể, tình huống này diễn ra khi Shanghai Port đang thua 2-3, và có cơ hội cực lớn để gỡ hòa nhờ quả phạt đền.

Đầu tiên, Leonardo bị Nguyễn Filip bắt bài trên chấm 11m, nhưng VAR xác định thủ môn di chuyển sớm và cho Shanghai Port đá lại.

Đội chủ nhà đổi người thực hiện sang Matheus Vital, song bóng lại trúng khung thành. Đồng đội lao vào đá bồi cũng không thành công, khép lại cơ hội cứu vãn trận đấu.

Trên diễn đàn thể thao Hupu, tình huống này trở thành đề tài chế giễu. Một người dùng ngỡ hai bản tin sút hỏng là nội dung đăng trùng, rồi nhận ra: “Hóa ra cả hai lần phạt đền đều không vào”.

Tài khoản khác mỉa mai: “Trọng tài Hàn Quốc đã cố hết sức”. Tuy nhiên, ngay trong luồng thảo luận cũng có người phản bác việc quy kết trọng tài thiên vị, cho rằng quyết định đúng luật không nên bị xuyên tạc.

Trong chủ đề kết quả trận đấu, người hâm mộ chỉ trích cả khả năng dứt điểm lẫn tổ chức phòng ngự: “Cả hàng thủ hôm nay đều mộng du, hai lần phạt đền liên tiếp không vào”.

Một bình luận nổi bật đánh giá Shanghai Port tái diễn những lỗi quen thuộc: bỏ lọt người ở cột xa, chống phản công chậm chạp và cuối cùng “thua không oan”.

Ở chủ đề khác trên Hupu, có người cho rằng đội chủ nhà xem thường Công An Hà Nội, rồi kết luận: “Thua cũng tốt, để nhớ lâu, điều chỉnh lại tâm thế”.

Sự thất vọng xuất hiện cả trên báo chí địa phương. Bài của tác giả Vương Vệ Bằng trên báo Lao động Quan sát đánh giá Shanghai Port phải trả giá vì khinh địch và phong độ kém. Tờ báo mô tả: “Hàng thủ như mộng du, cả ba bàn thua đều quá dễ dàng”, đồng thời nhấn mạnh thực lực Công An Hà Nội không đáng bị xem nhẹ.

Còn nhà báo Trần Hoa bình luận trên Zhibo8: "Phong cách quá mạo hiểm của HLV Kevin Muscat khó đứng vững tại đấu trường AFC Champions League - vốn có trình độ cao".

Các tài khoản bình luận bóng đá dùng lời lẽ gay gắt hơn. Trên Sina Kandan, một bài đưa cụm “mất hết thể diện” lên tiêu đề sau thất bại trước đại diện Việt Nam.

Tài khoản Trí Đạo Bóng Đá ví hàng thủ Shanghai Port là “chiếc khiên bằng giấy”, hàng công là “ngọn giáo cùn”, phê phán việc liên tục bị phản công xuyên thủng rồi bỏ phí cơ hội phạt đền. Đây là quan điểm của các tác giả trên nền tảng, không phải tuyên bố của Sina.

Thất bại càng gây chú ý bởi Shanghai Port là thế lực hàng đầu bóng đá Trung Quốc: 4 lần vô địch CSL, trong đó đăng quang liên tiếp các mùa 2023, 2024 và 2025. Trước khi gặp Công An Hà Nội, đội đứng thứ năm mùa này, có 42 điểm sau 29 trận và vừa thắng ba trận liên tiếp tại giải quốc nội.

Theo Zhibo8, Shanghai Port còn trở thành CLB Trung Quốc đầu tiên nhận thất bại ở đấu trường châu Á mùa này, tính đến thời điểm trận đấu kết thúc.