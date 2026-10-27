Giành chiến thắng trước đối thủ Trung Quốc cao to hơn, 2 võ sĩ Việt Nam khiến cư dân mạng phấn khích

2 võ sĩ Phan Huy Hoàng và Nguyễn Minh Hoàng

Chiến thắng của bộ đôi Phan Huy Hoàng và Nguyễn Minh Hoàng, thuộc Tank Club, tại sự kiện võ thuật tổng hợp MMA YFU 97 ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) diễn ra hơn một ngày trước đang nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội.

Chịu thiệt trên võ đài

Điều thú vị là cuộc đối đầu diễn ra theo thể thức MMA Duo (hai đấu hai), với cả bốn võ sĩ cùng xuất hiện trong lồng bát giác.

Đối thủ của hai đại diện Việt Nam là cặp anh em ruột Tổ Lực Khách Nhĩ và Tư Khảm Đạt Nhĩ. Ngay từ trước trận, sự chênh lệch thể hình đã trở thành đề tài được cộng đồng võ thuật quan tâm.

Hai võ sĩ Trung Quốc đều cao 1,75m, trong khi Phan Huy Hoàng chỉ cao 1,69m, còn người đồng đội Minh Hoàng cao 1,65m. Như vậy, võ sĩ thấp nhất của Việt Nam kém đối thủ tới một tấc (10cm).

Không sở hữu chiều cao vượt trội, hai võ sĩ Việt Nam bù đắp bằng kỹ thuật, sự linh hoạt và đặc biệt là khả năng phối hợp ăn ý.

Ngay khi khai cuộc, họ chủ động chia cắt đối thủ, tạo ra hai cuộc đấu tay đôi. Phan Huy Hoàng từng có cơ hội kết thúc Tổ Lực Khách Nhĩ bằng đòn siết cổ sau nhưng chưa thành công.

Bước ngoặt đến khi Minh Hoàng khéo léo đưa đối thủ về gần vị trí đồng đội, tạo điều kiện cho cả hai hỗ trợ nhau.

Khi trận đấu còn khoảng ba phút, Minh Hoàng thực hiện thành công đòn siết cổ sau, buộc Tư Khảm Đạt Nhĩ xin thua.

Từ thế hai đấu hai, cuộc chiến lập tức trở thành hai đánh một. Minh Hoàng khống chế võ sĩ còn lại, để Huy Hoàng tung những đòn tấn công quyết định, khép lại chiến thắng cho đội Việt Nam.

Đối thủ Trung Quốc tuyên bố sẽ phục thù

Màn trình diễn của bộ đôi Việt Nam nhận được sự tán thưởng từ khán giả tại sự kiện, đồng thời thu hút những lời khen trên mạng xã hội.

Trang Diễn Đàn Võ Thuật đăng bài ca ngợi chiến thắng của "Song Hoàng", gọi đây là "niềm tự hào sau màn song đấu nơi đất khách". Một số tài khoản người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự thích thú trước màn phối hợp của hai võ sĩ.

Tài khoản chính thức của YFU trên Douyin (Trung Quốc) đã gọi bộ đôi Việt Nam là những "đối thủ mạnh", cho thấy đội chủ nhà không hề xem nhẹ các vị khách.

Trên các trang mạng xã hội Trung Quốc như Baijiahao và Weibo cũng có nhiều bình luận khen ngợi bộ đôi võ sĩ Việt Nam: "Vượt qua thua thiệt thể hình, có màn trình diễn rất ấn tượng".

Một số bình luận khác cũng khen ngợi đôi "Song Hoàng" về khả năng phối hợp ăn ý.

Dù nhỏ con hơn nhưng 2 võ sĩ Việt Nam vẫn áp đảo - Ảnh: YFU

Sau thất bại, ngày 25-10, YFU tiếp tục đăng video ghi nhận phản ứng của hai anh em Trung Quốc.

"Chúng tôi vẫn còn trẻ, con đường phía trước còn dài. Lần sau nhất định sẽ thắng lại", cặp võ sĩ chủ nhà tuyên bố.

Có vẻ như sau màn song đấu này, hai anh em Trung Quốc đã có thêm một mục tiêu: tìm cơ hội đòi lại món nợ trước những đối thủ Việt Nam tuy nhỏ con nhưng chẳng hề dễ bắt nạt.